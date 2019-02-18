Керівники Facebook - "цифрові гангстери". Огляд ЗМІ

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На початку тижня іноземна преса пише про таке:

Британський парламент проти керівництва Facebook

Як новий порт у Грузії змінить імідж країни в Європі

Як просувається "Північний потік-2"

Хто насправді написав найдорожчу картину Леонардо да Вінчі

"Цифрові гангстери" Facebook

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"Цифрові гангстери" - так назвав керівників Facebook британський парламент, розповідає Guardian.

У доповіді щодо результатів 18-місячного слідства про "фейки" та дезінформацію комітет з питань цифрової політики, культури, медіа та спорту звинуватив цю компанію у тому, що вона не завадила Росії маніпулювати виборами і перешкоджає слідству.

"Facebook продовжує обирати прибуток замість безпеки даних і йти на ризики заради заробітку на даних своїх користувачів", - сказано у доповіді, яку цитує газета.

Комітет звинувачує голову Facebook Марка Цукерберга у зневазі до парламенту через його відмову в трьох запитах про надання свідчень.

Керівник компанії надіслав для свідчень замість себе молодших співробітників, які не в змозі були відповісти на питання комітету. До того ж, його твердження про те, що Facebook ніколи не продавав дані своїх користувачів, комітет розцінює як "просто брехливі".

"Маркові Цукербергу продовжує бракувати того рівня лідерства та власної відповідальності, яких слід очікувати від голови однієї з найбільших світових компаній", - сказав комітет у доповіді.

"Мало особистостей виявили таку зневагу до нашої парламентської демократії, як Цукерберг", - заявили парламентарі.

Комітет також попереджає, що британське виборче законодавство не відповідає своїм цілям та вразливе до зовнішнього втручання, додає газета.

Слідство розпочалося у 2017 році через зростання стурбованості про неправдиву інформацію у соцмережах та набрало обертів у березні 2018 року через скандал з компанією Cambridge Analytica, яку звинуватили у продажі даних користувачів Facebook клієнтам-політикам.

У відповідь FB сказав, що був "радий зробити великий внесок" у слідство.

"Ми відкриті до значущої регуляції та підтримуємо рекомендацію комітету про зміну виборчого закону", - сказав Карім Палант, менеджер з питань публічної політики компанії у Британії.

"Ми вже зробили суттєві зміни, щоб кожна політична реклама у Facebook була авторизованою, вказувала, хто її оплачує, та була збереженою у відкритому архіві протягом семи років".

Грузинський порт — символ нової країни

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Новий порт у Грузії дозволить "скоротити Чорне море" на торговельному шляху з Китаю до Європи, пише Economist.

Грузія почала будувати новий глибоководний контейнерний порт, який дозволить європейцям подивитися на країну інакше, як на сусіда Росії. Він розміщуватиметься в курортному містечку Анаклія близько до кордону з Абхазією.

Порт стане ланкою альтернативного сухопутного шляху між Китаєм та Європою, якого нині так не вистачає, пише газета.

Один з наявних маршрутів, який проходить через Іран, не є практичним через американські санкції. Через інший, що проходить північчю Росії, відбувається більша частина східно-західної торгівлі.

Новий порт в Анаклії може змінити цю ситуацію, створивши коридор через Каспійське та Чорне моря, фактично "скорочуючи" останнє.

Водночас, це змусить європейців інакше подивитися на країну, вважає газета. Хоча Грузія випереджає деякі держави ЄС за такими показниками, як прозорість, країну досі вважають просто сусідом Росії через те, що вона розташована на "неправильній стороні" Чорного моря.

Грузини хочуть стати членами ЄС та НАТО. Президент Саломе Зурабішвілі наполягає на цьому: "Ми вважаємо себе європейцями, можливо навіть більше, ніж самі європейці", - цитує її газета.

Першу фазу будівництва, що фінансується грузинськими, європейськими та американськими інвесторами, а також Азійським банком інфраструктурних інвестицій, мають завершити у 2021 році.

Грузинська влада також сподівається, що порт створить нові робочі місця, які спонукатимуть абхазьку й російську владу до лібералізації кордону зі самопроголошеною республікою. (Минулого місяця, цей кордон закрили на 26 днів.)

Якщо проект буде успішним, він може стати символом нової країни, пише газета.

"Спадщина Радянського Союзу поступово покидає Грузію разом із впливом Росії", - цитує видання експерта аналітичного центру Карнегі Європа Томаса де Ваала.

ЄС не зупинить "Північний Потік-2"

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Європейський Союз, найімовірніше, не зупинить газову трубу проекту "Північний потік-2", пише Economist.

Зміни до газової директиви, які ухвалили євродепутати та європейські уряди минулого тижня, наполягають на збереженні правил конкуренції на європейському газовому ринку, але залишають за Німеччиною право на їхню імплементацію.

Багато європейських держав - країни Балтії, Скандинавії, Польща, Франція та Британія - цікавляться німецькою політикою через занепокоєння впливом "Північного потоку-2" на Україну, пише газета.

Як пояснити таку політику? Німецьким споживачам та постачальникам подобається перспектива дешевого, надійного газу, оскільки газом опалюється половина країни. У коаліції Меркель, серед соціал-демократів, є достатньо прихильників Путіна.

"Її нестямна телефонна дипломатія щодо інших європейських лідерів минулого тижня показує, наскільки цей проект для неї важливий", - пише видання.

Якщо ж є "джокер" у цій грі, то це Америка, додає газета.

З приходом до влади Дональда Трампа критика Сполученими Штатами "Північного потоку-2" як ризику для безпеки Європи посилилась.

Американський посол у Німеччині Річард Гренел погрожував накласти санкції на компанії, пов'язані з цим проектом. А Німеччина вбачає у діях США спробу змусити її купувати зріджений природний газ в Америки.

"Однак, хоча перспектива американських санкцій ще зберігається, їхня потенційна користь щодня зменшується одночасно з тим, як "Північний потік-2" торує собі шлях днем моря", - підсумовує газета.

"Фейкова" картина да Вінчі

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Найдорожча картина у світі, яку приписували Леонардо да Вінчі, може бути "фейком", пише Daily Mail.

Її насправді міг написати асистент Леонардо, каже мистецтвознавець Жак Франк.

Картину Salvator Mundi із зображенням Христа-Спасителя продали за рекордну ціну в 450 мільйонів доларів Департаменту культури і туризму Абу-Дабі на аукціоні в Нью-Йорку у 2017 році.

Франк написав листа до французького президента Емануеля Макрона, застерігаючи від урочистого виставлення картини в філіалі музею Лувр в Абу-Дабі у вересні, яке потім скасували без пояснень, передає газета.

Представниця Лувру сказала, що Франк працював у музеї як консультант з питань реставрації картини Святої Анни сім-вісім років тому, а нині не працює над виставкою Леонардо да Вінчі.

"Це — його власна думка, а не позиція Лувру", - цитує її видання.

Ще минулого серпня дослідник з Оксфорду Метью Ландерс стверджував, що цю картину написав асистент Леонардо, Бернардіно Луїні.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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