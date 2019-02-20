Чи отримає кішка Лагерфельда його мільйони? Огляд ЗМІ

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У середу, 20 лютого, західна преса пише про таке:

Чи отримає кішка Лагерфельда спадок на суму у 170 мільйонів євро?

Як Порошенко використовує церкву в передвиборчій агітації?

Як команда NASA шукатиме життя на інших планетах?

Коли з'являться безпілотні авто від Tesla?

Спадок Лагерфельда дістанеться коту?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Карл Лагерфельд обожнював свою кішку, тож навіть у його фірмовому магазині продавали фігурки дизайнера з улюбленицею на руках

Спадок Карла Лагерфельда у понад 170 мільйонів євро може дістатися його кішці Чупетт, пише Times.

Розпещена французька кішка з власним обслуговуючим персоналом та Instagram-акаунтом опинилася серед спадкоємців статків дизайнера модних домів Chanel та Fendi, який помер напередодні у віці 85 років.

Лагерфельд не був одружений та не мав дітей. Після смерті свого партнера Жака де Башера у 1989 році він жив сам.

У 2013 році Лагерфельд сказав, що "закохався" у свою бірманську кішку, яку за рік до цього йому подарував французький манекенник Батист Джіабіконі. Видання цитували дизайнера, який казав, що якби це було можливо, він би взяв з Чупетт шлюб.

Торік в інтерв'ю французькому виданню Numero на запитання, чи включить він свого улюбленця в перелік спадкоємців, Лагерфельд відповів: "Так, серед інших. Не хвилюйтеся, вистачить на всіх".

Times пише, що власний статок кішки Чупетт, зароблений на фотозйомках, складає близько двох мільйонів фунтів. Лагерфельд жартував, що його кішка - "заможна дівчинка" і казав, що має достатньо грошей на той випадок, якщо він помре першим, та й людині, яка наглядатиме за його улюбленицею, "не доведеться жити у бідності".

Церква як ключ до серця виборця

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Президент України Петро Порошенко використовує православну церкву у своїй передвиборчій кампанії для збільшення шансів на перемогу, пише Financial Times.

"Президент сподівається, що розрив з Росією привабить виборців, які втомилися від війни та економічних негараздів", - зазначає видання.

Роль, яка належить українському президенту у встановленні незалежної від Москви української православної церкви, стала "ключовим елементом" його передвиборчої кампанії, зазначає видання.

Пан Порошенко розраховує на те, що задоволення від цієї "релігійної емансипації" в українців переважить їхнє відчуття втоми від корупції, збройного конфлікту з Росією на Донбасі та низьких стандартів життя, додає Financial Times.

Результати останніх опитувань Київського міжнародного інституту соціології показують, що його стратегія дає плоди. Президентський рейтинг Петра Порошенка піднявся до позначки у 18% після того, як майже весь минулий рік він тримався на рівні однозначного числа. І хоча лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко йому вдалося обійти, на першу позицію вийшов шоумен і актор комедійного жанру Володимир Зеленський, пише видання.

Те, що переобрання на другий термін не буде для нього легким, не є новиною для українського президента, зазначає газета. Під час минулої президентської кампанії він обіцяв припинити збройний конфлікт на сході України. Він триває шостий рік поспіль.

У відповідь на це Петро Порошенко нагадує про вірність євроінтеграційному курсу країни, каже, що зміг забезпечити хоч і незначне, проте економічне зростання в умовах конфлікту з Росією, і намагається запевнити виборців в тому, що він - надійна кандидатура на управління державою, підсумовує видання.

НАСА береться за інопланетні форми життя

Копирайт изображения © BBC Image caption Кадр з британського фантастичного серіалу "Торчвуд"

НАСА створило команду науковців, які досліджуватимуть інопланетні форми життя, повідомляє Daily Mail.

Новостворений Центр наукового встановлення форм життя шукатиме відповідь на запитання "Чи ми самі у Всесвіті?", і як стверджує Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, зовсім скоро дасть на нього точну відповідь, пише видання.

Daily Mail цитує очільника новоствореної команди Торі Хоглера, який каже, що зараз НАСА має всі технічні можливості та ресурси для того, щоб отримати відповідь на це запитання, і вона буде підкріплена науковими доказами.

"Для того, щоб мати найбільше шансів на успіх, нам потрібно розробити інструменти та стратегії, які дадуть можливість встановити форми життя в унікальних умовах інших світів, які відрізняються не тільки від тих, що є на Землі, а й між собою", - цитує видання науковця.

Співробітники НАСА працюватимуть над проектом спільно з науковцями з Джорджтаунського університету та Технологічного інституту Джорджії.

Безпілотні Tesla на порозі

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Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що "переконаний" в тому, що його безпілотні авто можна буде використовувати вже до кінця цього року, повідомляє Business Insider.

"Думаю, що ми будемо мати повну комплектацію, що дозволятиме перебування за кермом на автопілоті цього року, тобто машина буде здатна знайти місце для паркування, знатиме де вас забрати і доставити до пункту призначення без будь-якого втручання", - цитує видання пана Маска.

"Я б сказав, що я в цьому впевнений. Тут немає знаку запитання", - додав він.

За словами бізнесмена, водію і надалі треба буде слідкувати за ситуацією на дорозі, а вже до кінця наступного року в цьому не буде жодної потреби.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC