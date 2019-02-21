Справа розстрілів на Майдані — де вироки? Огляд преси

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У четвер, 21 лютого, іноземна преса пише про таке:

"Кривава кульмінація Майдану": обіцянки й імітація розслідування

Путін знову погрожує Заходу — що нового цього разу?

Чи доведеться британцям стояти в чергах за візами?

Чому зебри строкаті?

Розстріли на Майдані — минуло п'ять років

Україна дедалі частіше стає предметом нищівної критики через неспроможність довести до кінця розслідування розстрілів протестувальників у центрі Києва під час антиурядових протестів 2014 року, пише Irish Times.

Газета нагадує, що цими днями українці відзначають п'яті роковини "кривавої кульмінації революції на Майдані" і віддають шану загиблим опонентам режиму колишнього президента Віктора Януковича, яких тепер називають Небесною Сотнею.

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Видання зазначає, що минуло п'ять років від тих трагічних подій, але обіцяних гучних справ так ніхто і не побачив.

"Багатьом з підозрюваних, як от самому пану Януковичу, вдалося уникнути покарання, сховавшись в Росії. Інші — ті, що досі в Україні, — не бояться переслідування через явне небажання теперішніх очільників країни домогтися цього", - пише Irish Times.

"Чиновники, які нині керують постреволюційною Україною, захищають і оберігають свої роками напрацьовані контакти (в правоохоронних органах - ред.), віддаючи перевагу особистим зв'язкам і лояльності, а не вимогам громадськості покласти край корупції, злочинності та кумівству", - веде далі газета.

Тому стає зрозумілим розпач голови департаменту спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка, який вважає, що "лідери країни і очільники правоохоронних органів" не виконало свою обіцянку надати повну підтримку розслідуванню злочинів, скоєних у буремні дні лютого 2014 року.

Як і в попередні роки, пише газета, генеральний прокурор Юрій Луценко знайшов виправдання такій ситуації.

"Вчора він заявив, що із 66 осіб, звинувачених у безпосередній участі у вбивстві протестувальників на Майдані, 46 втекли до Росії, решта перебувають під вартою. Він пообіцяв передати ці справи до суду, щойно парламент України проголосує закони, пов'язані із заочними судовими процесами", - розповідає Irish Times.

А тим часом, правозахисна організація Amnesty International (АІ) заявила, що за станом на кінець 2018 року Генеральна прокуратура ідентифікувала 441 підозрюваного у справі розстрілів на Майдані. Справи щодо 288 з них направлені до суду, але лише 48 отримали обвинувальні вироки. З них лише 9 - тюремне ув'язнення.

"Жоден поліцейський не потрапив за ґрати", - зазначає газета.

"Це ганьба і вирок самій системі кримінальної юстиції в Україні, яка чинить опір і перешкоджає правосуддю", - переконаний старший директор офісу генерального секретаря АІ, Колм О'Канан.

"П'ять років — це занадто довгий проміжок часу, коли йдеться про правосуддя. Для більшості жертв, які постраждали від рук української поліції, до торжества справедливості ще ой як далеко", - додав він.

Знову черевиком по трибуні?

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Нові погрози на адресу Заходу почуло видання Independent у щорічному посланні Володимира Путіна.

Цього разу президент Росії пообіцяв спрямувати на США найновіші зразки стратегічних озброєнь, як от гіперзвукові ракети та атомні підводні човни, оснащені підводними дронами, якщо Вашингтон розмістить в Європі свої ракети.

"Ми будемо змушені вдаватися як до дзеркальних, так і асиметричних заходів. Радив би порахувати діапазон і швидкість нашої зброї", - цитує його Independent.

Така риторика Путіна — це повторення вже пройденого, пише видання. "Рівно рік тому він використав таку ж нагоду, аби оголосити про створення шести нових видів ядерних озброєнь, ще й показав анімаційне відео прямого удару по Флориді, аби краще донести свою точку зору", - нагадує Independent.

Цьогоріч на тлі падіння президентських рейтингів багато хто очікував іншого, менш войовничого підходу, зосередженого на повсякденних потребах пересічних росіян. До певної міри так і сталося.

"Він постав в образі захисника добробуту нації. Буде більше грошей для клінік, шкіл та лікарень. Соціальні виплати зростуть, буде більше кредитних канікул і органічних продуктів", - веде далі Independent.

Путін обіцяв боротися проти корупції й "зарозумілих чиновників, які просто не розуміють потреб звичайних людей". Він захищатиме "чесних бізнесменів" від нечесного кримінального переслідування й очистить, нарешті, Росію від гір сміття, які дедалі частіше стають загрозою життю.

Та все це, зазначає Independent, нагадувало якусь "альтернативну реальність", адже очільник Росії не дав відповіді на головне питання — а звідки візьмуться гроші на все це? Особливо з огляду на стан економіки, яка ледь жевріє на тлі тривалих санкцій.

А тому зрозуміло, чому "особливо бурхливими оплесками" сановні слухачі зустріли звіт пана Путіна про останні досягнення Росії в військовій царині.

"Армія вже взяла на озброєння найновіший надзвуковий літальний засіб Авангард, здатний нести ядерні боєголовки, оголосив він. Ця нова технологія, що дозволяє ракетам здійснювати ухильні маневри в польоті, була справжнім проривом, настільки ж видатним, як і "запуск супутника в космос", - цитує Путіна Independent.

Іспанія заговорила про візи

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Може статися, що британці відчують на собі, як це — вистоювати черги за візами. Газета Daily Mail пише, що Іспанія погрожує заблокувати плани дозволити британцям в'їжджати до Європейського Союзу без віз після брекзиту.

"Це означає, що громадянам Великої Британії доведеться заплатити ще й 52 фунти стерлінгів за візу, щоб після 29 березня поїхати у відпустку", - додає газета.

За інформацією Daily Mail, навіть у випадку неузгодженого виходу з ЄС Брюссель має намір дозволило британським туристам продовжувати подорожувати без віз.

Проте Іспанія погрожує заблокувати такий добросусідський підхід, якщо Брюссель не пристане на формулювання щодо статусу Гібралтару "як "колонії" Сполученого Королівства, як того вимагає Мадрид.

Цікаво, що станеться, якщо наступного дня після "брекзиту" британці дізнаються, що їм треба звертатися по візи, аби поїхати до Європи, ставить питання газета.

Daily Mail нагадує, що Скеля — так часто називають Гібралтар в Британії — передали Лондону в результаті укладення "Утрехтського миру" у 1713 році. На ній розташована військово-морська база, військовий гарнізон та місто із 33 тисячами мешканців.

Зебри й збентежені мухи

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Навіщо зебрам смужки? Вчені знайшли відповідь на це питання, повідомляє газета Guardian. Дослідники кажуть, що чорно-білі смуги на шкірі виникли в процесі еволюції, аби заплутати мух і уникнути їхніх болісних укусів.

Мартін Хау, співавтор дослідження з університету Бристоля, пояснив, що рясні смужки на шкірі тварин збивають з пантелику мух. Замість того, щоб сісти на зебру і вкусити її, дезорієнтовані смужками комахи падають на тварин, а зазнавши удару, вже не кусають їх.

Вчені зробили такий висновок після годин спостереження за мухами у полі, де паслися зебри та коні, пише Guardian. Виявилося, що яскраві смужки на шкірі зебр діють як засіб проти комах.

Пан Хау додав, однак, що це не єдина функція смуг. Раніше вчені припускали, що смуги — то своєрідний камуфляж, терморегулятор і навіть засіб спілкування у стаді.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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