Меган Маркл критикують за дороге свято для ще не народженої дитини - ЗМІ

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В останню п'ятницю зими, 22 лютого, іноземна преса пише про таке:

Задороге свято на честь ще ненародженої дитини Меган Маркл.

Ведучі новин більше не потрібні?

Кицька Лагерфельда у жалобі.

В опері не кашляти!

"Бебі-шауер" за півмільйона

Копирайт изображения Reuters Image caption На пологи чекають у квітні

Британській королеві навряд чи сподобається, що дружина її онука герцогиня Сассекська Меган Маркл влаштувала коштовний "бейбі-шауер" (вечірку напередодні народження дитини) для своєї майбутньої дитини, пише оглядач Daily Mail Пірс Морган.

За інформацією ЗМІ, на свято, яке провели в готелі у Нью-Йорку, витратили півмільйона доларів.

"У нас, у Британії, немає традиції влаштовувати свято на честь народження дитини. Ідея екстравагантної вечірки з натовпом знаменитостей, які прийшли привітати малюка за місяці до його народження, не близька нам. Тому королева поцікавиться, що це таке", - вважає журналіст.

За словами оглядача видання, не має значення, заплатила Маркл за свято з власної кишені чи ні.

Вся річ у тому, як це сприймає публіка, адже всі розуміють, що члени королівської родини доволі заможні. Головне - не вихвалятися цим, сказав він.

Штучний інтелект в ефірі

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Китай представить першу у світі ведучу новин, яка створена з використанням технології штучного інтелекту (Artificial intelligence, AI), повідомляє Futurism.com

Напередодні китайське державне агентство новин Сіньхуа повідомило, що вже у березні його команду поповнить нова ведуча — Сін Сяоменг.

Штучний інтелект є власною розробкою Сіньхуа. Агентство досліджувало та аналізувало дані пошукового інструменту Sogou, за допомогою чого і створило нову ведучу.

У листопаді минулого року Сіньхуа представила двох чоловіків-ведучих, які також базуються на AI. Тоді у компанії заявили, що вони здатні працювати по 24 години на добу, як на сайті агентства, так і у соціальних мережах, що суттєво знижує витрати на виробництво продукту.

Сін Сяоменг стане першою жінкою-програмою, яка розповідатиме про новини з телевізійних екранів.

Кицька Лагерфельда у жалобі

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Кицька Карла Лагерфельда Чупетт оголосила жалобу після смерті свого господаря на початку цього тижня, пише Daily Mail.

Про це повідомили в офіційному Instagram акаунті улюблениці дизайнера модних домів Chanel та Fendi.

"Моє серце розбите, я оголошую жалобу. Молюся, щоб ваші добрі слова і побажання допомогли мені стати на лапи в майбутньому без мого татуся Карла Лагерфельда", - йдеться у дописі від імені кішки, яка може отримати у спадок близько 170 мільйонів євро.

За життя Лагерфельда Чупетт мала власну обслугу й самостійно заробляла як модель для фотографування.

Хто веде її Instagram-акаунт, невідомо.

Вигнали з опери через кашель

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Олімпійську чемпіонку Сем Квек попросили залишити залу Віденської опери через кашель під час вистави, повідомляє Times.

Учасниця британської команди, яка завоювала золоту медаль із хокею на траві на олімпіаді в Ріо-де-Жанейро у 2016 році, була в театрі разом із чоловіком.

У своєму Twitter-акаунті вона розмістила фото з події й написала, що виставу їй довелося додивитися по телевізору.

"Мене щойно попросили залишити оперну залу через те, що я двічі кашлянула. А зараз відвели до якоїсь окремої кімнати разом із парою п'яничок", - написала пані Квік.

Користувачі соціальної мережі висловили підтримку олімпійській чемпіонці. Серед них була й оперна співачка Лора Райт.

"Ось через що дедалі більше людей не слухають оперу", - написала вона.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу BBC

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