"Вибуховий" фільм про Майкла Джексона. В чому вибуховість?

Цього тижня в культогляді розповідаємо про таке:

Чи "вибухне" нова стрічка про Майкла Джексона?

Чого побоюється Алек Болдуїн?

Чому в'януть "Соняшники" Ван Гога?

Найкращі ведучі церемонії "Оскар" - хто вони?

"Вибухова" стрічка про Джексона

Копирайт изображения AFP/Getty Images

У прокат виходить новий документальний фільм про Майкла Джексона "Полишаючи Неверленд". Британська газета Daily Telegraph вже називає його "вибуховим".

Чотиригодинна стрічка базується на інтерв'ю двох дорослих чоловіків, які розповідають про їхні стосунки із нині покійним королем поп-сцени.

Джеймс Сейфчак і Вейд Робсон проливають світло на інтимні подробиці їхніх стосунків із Майклом Джексоном під час перебування у маєтку співака "Неверленд", коли вони були 10 і 7-річними хлопчаками.

Адвокати родини Джексонів уже опублікували заяву, що заперечує слова обох чоловіків, яким сьогодні добре за 30, і називає фільм "обурливою і жалюгідною спробою експлуатації та намаганням заробити на пам'яті Майкла Джексона".

З очима, наповненими сльозами, дорослі чоловіки розповідають про те, як їхнє захоплення суперзіркою поп-музики призвело до стосунків, які їм довелося спочатку приховувати, а потім через них ще і проходити курс психотерапії.

Daily Telegraph пише, що у 2015 році Джеймс Сейфчак і Вейд Робсон подали позов проти родини Джексона, стверджуючи, що вони ніби-то стали жертвами сексуальних апетитів ексцентричного співака.

Газета нагадує, що у 2005 році пан Робсон свідчив на боці захисту Майкла Джексона у справі щодо сексуального розбещення неповнолітніх. Тоді пан Робсон стверджував, що ночував у спальні Джексона кілька разів, але жодного разу не мав проблем через це.

Трамп проти Болдвіна

Копирайт изображения AFP/Reuters

Американський актор Алек Болдвін побоюється за власну безпеку після погроз з боку президента США Дональда Трампа, пише Guardian.

Як відомо, в останні роки пан Болдуїн прославився своїми дотепними пародіями на нинішнього очільника Білого дому у сатиричному шоу Saturday Night Live.

Одна з останніх, в якій Болдуїн-Трамп скликав прес-конференцію щодо оголошення надзвичайної ситуації через плани побудувати стіну на кордоні з Мексикою, очевидно, добре зачепила президента США.

У притаманній йому манері, пан Трамп взявся робити дописи у Twitter, де заявив, що в пародії "немає нічого смішного", а канал NBC News продукує "фейкові новини". Президент також написав, що пародії виходять в ефір "без наслідків", що, на його переконання, є "дуже несправедливим", і що цим "треба зайнятися".

В інтерв'ю каналу актор заявив, що після таких дописів вперше став побоюватися за безпеку свою і своєї сім'ї.

"Раніше мене запитували, чи я маю побоювання щодо відплати, не обов'язково від уряду або самого Трампа, але від його прибічників?" - заявив він. - "Я казав, що ні. Я дійсно не думав, що загроза є реальною, до тих пір, поки він не зробив цей коментар про наслідки".

Пан Болдуїн наголосив, що такі дописи можуть мати сумні наслідки: "Трамп подає сигнал людям не про те, що робити, а як до цього ставитися. І це лише перший крок. Спочатку ви розлютите людей, а потім ви змушуєте їх зачаїти злобу і почуватися ображеними, а далі будуть дії".

"Соняшники" Ван Гога повертаються

Копирайт изображения Reuters

Один із шедеврів світової художньої спадщини, "Соняшники" Вінсента Ван Гога, повертаються до музею в Амстердамі після реставрації.

Необхідність вилучити культову картину в січні цього року виникла після того, як спеціалісти побачили, що через сто років після створення "Соняшники" нарешті почали "в'янути", розповідає британське видання Independent.

Вчені виявили, що пелюстки й стебла квітів поступово темнішають: вони набувають коричневого відтінку через те, що митець використовував світлочутливу жовту фарбу, яка містить хром.

Робота 1889 року, виставлена в Амстердамі, є одним із кількох зображень соняшників, в яких, за словами Ван Гога, він використовував лише три відтінки жовтого "і нічого більше".

Прес-служба музею підтвердила, що реставрація знадобилася через знебарвлення пігментів. Наразі, зміни не настільки значні, щоб побачити їх неозброєним оком.

Серію зображень соняшників Ван Гог створив під час перебування в містечку Арль, де проживав під одним дахом з іншим видатним митцем — Полем Гогеном.

Вважається, що його пристрасть до жовтого кольору була зумовлена деформованим сприйняттям, викликаним або зловживанням абсентом, або ліками проти епілепсії, які він приймав протягом всього життя.

Крім Амстердама, інші "Соняшники" Ван Гога можна побачити також в Лондоні, Філадельфії, Мюнхені й Токіо.

Найкращі ведучі "Оскарів"

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Однією з новацій цьогорічної церемонії "Оскар" є відсутність ведучих, розповідає Independent.

Чи буде такий експеримент успішним — можна буде побачити вже 24 лютого, пише видання, і подає список найкращих ведучих найпрестижнішої церемонії у світі кіно.

Очолює п'ятірку комік Боб Гоуп, який тривалий час був "синонімом церемонії", яку вів 19 разів з 1940 по 1978 роки.

На другому місті актор Біллі Кристал, який прославився тим, що під кінець церемонії 1991 року з'явився на сцені верхи на коні.

Третю сходинку посідає телеведуча Еллен Дедженерес, яка вела "Оскари" двічі — у 2007 і 2014 роках. Хітом останньої стало її колективне "селфі" із мегазірками, присутніми на церемонії, — Бредлі Купером, Дженіфер Лоуренс, Бредом Пітом, Анджеліною Джолі, Меріл Стріп і Джулією Робертс.

Фото стало найбільш популярним постом у Twitter, зібравши 3,3 мільйона репостів. На сьогодні у рейтингу популярності соцмережі воно третє.

Вупі Голдберг в образі англійської королеви Єлизавети І посідає четверте місце. Вона стала не лише першою афроамериканкою, яка вела церемонію, але й першою жінкою-ведучою.

Ще один комік, Єн Стюарт, закриває п'ятірку найкращих ведучих церемонії "Оскар", складену британським виданням Independent.

Він запам'ятався тим, що запросив чеську співачку Маркету Ірглову повернутися на сцену і виголосити промову після присудження їй "Оскара" за найкращу пісню на 80-ій ювілейній церемонії у 2008 році.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.