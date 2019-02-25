Скільки загрожує Манафорту за лобіювання в Україні - огляд ЗМІ

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У понеділок, 25 лютого, іноземна преса розповідає про таке:

Скільки років ув'язнення загрожує Манафорту.

Росія - перша в світі "держава розвідки".

Як пов'язаний характер котів і їхніх хазяїв.

Манафортові загрожує тюрма за "зухвале" порушення

Пол Манафорт "неодноразово та зухвало" порушив закон, зазначено в меморандумі спецпрокурора Мюллера про вирок політтехнологу Трампа і Януковича, передає Financial Times.

Манафорт, "на диво", продовжував вчиняти злочини навіть після обвинувального акту, цитує Мюллера газета.

"Це показує загартовану відданість злочинству та брак каяття", - зазначає спецпрокурор.

Манафортові загрожує від 19 до 24 років тюрми за шахрайство, пов'язане з лобіюванням в Україні, пише газета. Вирок у цій справі йому мають винести 8 березня суд у Вірджинії.

Після цього, 13 березня, Манафорт буде засуджений у Вашингтоні у справі про відмивання грошей, іноземне лобіювання та перешкоджання свідкам, за що йому можуть додати до 10 років ув'язнення.

Мюллер заявив, що ще не визначився, чи буде цей додатковий вирок у Вашингтоні доречним, додає газета.

Раніше Манафорт уклав угоду з Мюллером про уникнення Вашингтонського суду. Однак підозрюваний утратив домовленість після того, як суддя заявив, що Манафорт збрехав про стосунки з політтехнологом Костянтином Килимником, з яким він начебто дискутував на тему мирного плану для України.

Росія - нащадок КДБ

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Радянська Росія стала першою у світі "державою розвідки", пише екс-член ЦРУ Джон Сайфер, передає New York Times.

"Використання Росією політичних арештів, диверсії, дезінформації, вбивств, шпіонажу та використання брехні як зброї виростає з історії брутальних радянських спецслужб", - пише автор.

Сучасна Росія ще більше схожа на розвідницьку державу, адже для її побудови Путін завербував багатьох своїх колег із КДБ, вважає автор.

"Результат - це режим із політикою та філософією надпотужної поліції, режим, який покладається на розвідницькі операції у вирішенні проблем зовнішньої політики та збереженні контролю в середині країни", - пише автор. Показовим свідченням про такий характер держави автор вважає допінг російських олімпійських спортсменів, який здійснювався за допомогою розвідки.

Сайфер додає, що політика Росії навряд чи зміниться, оскільки вона викликана глибокими історичними впливами.

"Наміри Росії захистити себе силою спричинені почуттям небезпеки, викликаної століттями нападів та розпадів держави, - пише автор. - Мало яка країна стільки страждала".

"Ми маємо утриматися від погроз суверенітету Росії та працювати зі своїми союзниками, щоб невідступно та в унісон захистити себе від кібернетичних, фізичних та гібридних атак і дати відсіч, коли нам загрожують", - підсумовує автор.

Хазяїни передають котам риси характеру

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Хазяїни передають своїм котам риси характеру, як батьки дітям, передає Telegraph.

Якщо ваш кіт має надмірну вагу або проблеми з поведінкою, подивіться на себе в дзеркало, радять вчені Ноттінгемского університету, які опитали 3 000 власників котів, насамперед з Британії.

Вони з'ясували, що у людей, більш схильних до невротичних розладів, коти мають проблеми з поведінкою. Такі коти більш агресивні, часто хворіють через стрес і мають надмірну вагу. А більш урівноважені господарі мають спокійніших котів, повідомляє газета.

Дослідниця Лорен Фінка вважає, що хазяї часто ставляться до котів, як до членів родини, і формують з ними тісні соціальні зв'язки.

"Цілком можливо, що на котів може впливати те, як ми з ними поводимося, а на це у свою чергу впливає наш характер, - зазначає дослідниця. - Подальші дослідження мають з'ясувати причинно-наслідковий характер цих зв'язків, тобто те, чи насправді характер хазяїна прямо впливає на поведінку та здоров'я кота".

Попередні дослідження показали подібні зв'язки між характером дітей і батьків.

Професор Ноттінгемського університету Марк Фарнуорс розповідає: "Ми дедалі більше дізнаємося, що здоров'я домашніх улюбленців обумовлене природою хазяїна, а не просто його свідомими рішеннями та поведінкою".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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