Працювала прибиральницею, тепер в неї "Оскар" - огляд ЗМІ

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У вівторок, 26 лютого, іноземна преса пише про таке:

Олівія Колмен: шлях "від пацанки до панянки"

Подвійний газовий "дедлайн" Росії

Чому жінкам не варто перепрацьовувати?

Кір повернувся на Кубу

Крізь терни до зірок

Історія успіху британської акторки Олівії Колман - це шлях "від пацанки до панянки", від прибиральниці, що працювала за копійки, до володарки Оскара за найкращу жіночу роль, пише Mirror.

На думку експертів, нагорода за виконання ролі Королеви Анни у фільмі "Фаворитка" відкриває їй двері до "нового прошарку" Голлівуду і ролей з великими гонорарами. А починала вона з випадкових підробітків - таких як прибирання, під час навчання в Брістольській театральній школі Old Vic.

"Здатність Олівії заробляти гроші зросла в чотири рази за ніч. У короткій перспективі їй світить можливість заробляти понад 25 млн фунтів", - розповідає американський експерт Броуді Купер.

Він припускає, що за рік вона може стояти "пліч-о-пліч" із зірками вищого ешелону Голлівуду, такими як Меріл Стріп, Ніколь Кідман і Глен Клоуз.

Попри те, що за рік вона отримала три нагороди BAFTA і два Золотих глобуси, 45-річна акторка явно не сподівалася здобути найпрестижнішу кінонагороду і не підготувала промову, зауважує газета.

Газовий тиск

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Дія довгострокових російсько-українських угод про транзит газу спливає 31 грудня 2019 року, пише Forbes. Того ж дня має закінчитися будівництво двох обхідних газових трубопроводів, "Північний потік 2" та "Турецький потік".

"Завдяки подвійному "дедлайну" Москва планує максимально посилити тиск на Київ, аби той або взагалі втратив весь транзит і прибутки від нього, або прийняв російські умови використання українського газопроводу як залишкового, запасного варіанту", - пише видання.

Росія, яка хоче продовження контракту на її умовах, не погоджується на проведення перемовин у березні.

"Російська сторона хоче дочекатися травня або червня, сподіваючись, що березневі президентські вибори в Україні приведуть до влади керівництво, яке буде приязніше до Москви, ніж чинне", - пояснює Forbes.

Втім, останнім часом Кремль, схоже, розуміє, що завершення будівництва обхідних трубопроводів може затриматися, а тому йому все ще потрібна українська труба, додає видання.

Проблеми жінок-трудоголіків

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Жінки, які працюють довше 55 годин на тиждень, більш схильні до депресії ніж ті, хто витрачають на роботу 35-40 годин, з'ясували британські вчені. Як пише Guardian, на відміну від жінок чоловіки не мають такої схильності.

"Вчені припускають, що це може бути пов'язано з тим, що на жінок припадає "подвійний тягар" занадто довгого часу, який вони проводять на роботі, в поєднанні з хатніми турботами, якими вони опікуються набагато більше, ніж їхні партнери-чоловіки", - пише видання.

Також, як показало дослідження, що проводилося серед 20 тисяч дорослих британців з 2009 року, як чоловіки, так і жінки, які працюють протягом більшості чи на всіх вихідних, більш схильні до депресії аніж ті, хто працює протягом тижня.

"Незалежно від робочого графіку, ми помітили, що найбільш депресивні симптоми проявляються у робітників старшого віку, тих, хто має менші прибутки, палить, працює на фізично важких роботах, а також тих, хто незадоволений своєю роботою", - розповідає видання. 47367872

Повернення хвороби

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До Коста-Рики повернувся кір, захворювання на який не спостерігали в цій центральноамериканській державі з 2006 року, пише The Telegraph. Востаннє хворий на кір іноземець був зареєстрований тут у 2014 році.

Як підозрюється, цього разу джерелом хвороби став невакцинований п'ятирічний хлопчик із Франції, який приїхав на відпочинок разом з батьками.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у його школі у Франції декілька дітей також захворіли на кір.

Вся родина перебуватиме під карантином щонайменше сім днів.

Тим часом, влада Коста-Рики намагається з'ясувати, з ким хлопчик контактував на курорті, під час перельоту та в готелі, де зупинялася родина.

Минулого року Франція ввела обов'язкове вакцинування дітей проти кору та ще 11 хвороб, але лише для дітей, які народилися після 1 січня 2018 року.

На думку Всесвітньої організації охорони здоров'я, "недовіра до вакцинації" є однією з 10 головних загроз людському здоров'ю, пише видання.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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