Чому акули стали частіше нападати на людей - огляд ЗМІ

Саміт у В'єтнамі, протистояння Індії та Пакистану, боротьба із пластиком в супермаркетах та напади акул - в огляді британської преси:

Акули й люди - хто агресивніший?

Ханойський саміт Трампа і Кіма - чому не склалося?

Індія і Пакистан на порозі війни?

Як ЗМІ впливають на боротьбу із пластиком

Акули нападають на людей, але вони не винні

Копирайт изображения Reuters

За інформацією вчених, за останні 20 років напади акул на людей збільшилися вдвічі. Але чи означає це, що ці морські хижаки стали більш агресивними, запитує Independent.

Згідно із новим дослідженням, проведеним по всій планеті, за останні два десятиліття акули нападали на людей у густонаселених прибережних районах вдвічі частіше. Однак вчені наголошують, що мешканці морських глибин в цьому не винні. Збільшення нападів на людей відбувається на тлі стрімкого зростання населення у прибережних районах, як-от у південній Австралії та на східному узбережжі США.

А взагалі акулам живеться не надто добре, зазначає Independent. Вони перебувають під загрозою в усьому світі, частково внаслідок демонізації людьми. "Їхня загрозлива репутація призвела до того, що влада в Австралії, наприклад, запровадила цілеспрямоване знищення акул біля узбережжя штату Квінсленд з метою зменшення їхніх нападів на людей. Цей метод призвів до знищення близько 50 тисяч акул з початку 1960-х років. За цей же проміжок часу кількість уразливих видів, таких як великі білі акули та акули-молоти, скоротилася більш ніж на 90 відсотків", - пише британське видання.

Кім Чен Ин та Дональд Трамп: не судилося

Копирайт изображения Getty Images

Зустріч лідерів США і Північної Кореї, від якої очікували прориву у питанні ядерного роззброєння Пхеньяна, завершилася нічим, повідомляє британська Guardian. "Ханойський саміт Дональда Трампа і Кім Чен Ина завершився раніше, ніж планувалося, без будь-яких домовленостей і навіть спільної заяви", - пише газета.

"Ознаки того, що із другою зустріччю панів Трампа і Кіма щось негаразд, з'явилися ще до його початку, коли пан Трамп заговорив про те, що не варто покладати великих очікувань на зустріч у в'єтнамській столиці, і що варто сфокусуватися на перспективах довгострокових стосунків між двома країнами та їхніми очільниками", - зазначає Guardian.

Від часу першого саміту між лідерами двох країн, що відбувся у червні 2018 року в Сінгапурі, сам пан Трамп неодноразово заявляв, що світ невдовзі побачить "історичний прорив, і Північну Корею таки переконають роззброїтися", веде далі газета. Та не так сталося, як бажалося.

Втім, одна подія, яка може вважатися історичною, таки трапилася у Ханої. Кім Чен Ин став першим керманичем Північної Кореї за останні 35 років, який відповів на питання закордонного журналіста.

Коли його запитали, чого він очікує від зустрічі із паном Трампом, його візаві відповів: "Ну, поки що говорити рано. Але я б не сказав, що я налаштований песимістично. В мене є відчуття, що може статися щось хороше", - цитує його Guardian. "Пізніше він відповів іще на низку питань", - пише Guardian.

Чому ж не відбулося прориву? Газета пише, що наразі США і Північна Корея по-різному розуміють вислів "ядерне роззброєння". Для США це - одностороння згода пана Кіма позбутися небезпечної зброї, а для Пхеньяна це - радше "розпливчаста фраза, яка означає роззброєння багатьох країн і загальне зменшення напруги".

Пакистан за діалог, але Індія мовчить

Копирайт изображения AFP Image caption Пакистанські солдати біля уламків літака

Про інші дві країни, які володіють ядерною зброєю і наразі "опинилися на порозі війни", пише Daily Mail. "Світ затамував подих після того, як Пакистан збив два індійські літаки", - зазначає газета.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан запропонував Делі переговори. Він наголосив, що два дні воєнних дій не повинні закінчитися війною між ядерними державами. Його пропозиція з'явилася після того, як інформаційне міністерство Пакистану опублікувало відео закривавленого захопленого індійського пілота, якого в Делі вважали зниклим безвісти.

Міністерство закордонних справ Індії зажадало негайного звільнення свого пілота і засудило показ відео, що, на його переконання, суперечить міжнародному гуманітарному праву і Женевській конвенції. А між тим прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді поки що не відгукнувся на пропозицію голови уряду Пакистану.

Daily Mail нагадує, що стосунки між двома країнами загострилися після того, як Індія завдала авіаударів по табору терористів, нібито розташованому неподалік від спірного Кашміру. Пакистанські ВПС збили два індійських МіГи у своєму повітряному просторі. Відтоді обидві країни обстрілюють одна одну уздовж так званої лінії контролю, що розділяє Кашмір.

Наразі Іран запропонував виступити посередником у переговорах між двома сусідами, а міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив, що дипломатичні зусилля для вирішення кризи тривають цілодобово. "Ми не повинні недооцінювати небезпеки в цій ситуації. Ми маємо дві ядерні держави із тривалою історією напружених стосунків, і от тепер починається новий військовий конфлікт. Це надзвичайно небезпечна ситуація", - цитує його Daily Mail.

ЗМІ і боротьба з пластиком

Копирайт изображения Getty Images

За останні два роки у Великій Британії кількість супермаркетів, які не використовують пластикове пакування, зросла вдесятеро, розповідає Daily Telegraph. Газета пише, що в країні вже існує понад 120 таких магазинів. Аналітики вважають, що велику роль у боротьбі із пластиком відіграє цикл програм ВВС "Блакита планета", які веде сер Девід Аттенбро. В них знаний дослідник довкілля розповідає про нищівну шкоду, яку завдає океанам пластикове сміття.

"Попит на товари без пластикового пакування зараз настільки високий, що магазини, які відмовляються від нього, відкриваються із швидкістю один щодва тижні", - підкреслює газета.

Професор Ратула Чакраборті, фахівець з роздрібної торгівлі Університету Східної Англії, розповіла Daily Telegraph, що популярність магазинів без пластику настільки велика, що тепер й великі мережі планують перейняти такий екологічний підхід. Вона зазначила, що овочево-фруктові відділи продуктових магазинів "Маркс і Спенсер" вже поступово відмовляються від пластику.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.