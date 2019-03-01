Пісня Maruv мала всі шанси стати хітом Євробачення - New York Times

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У п'ятницю, 1 березня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

New York Times - про скандал довкола участі України в Євробаченні

Financial Times міркує про головні проблеми українських виборів

Guardian розбирається, чому Зеленський - лідер передвиборчих перегонів

Чи правда, що тривалість подружнього життя може залежати від генів?

New York Times - про Україну і Євробачення

Переможниця національного відбору "Євробачення" в Україні MARUV не братиме участь у конкурсі через те, що національний мовник засумнівався в її патріотизмі, пише The New York Times.

Глядачам вона припала до душі, а її пісня мала всі шанси стати хітом "Євробачення", додає видання.

Проте Суспільне та команда співачки не змогли дійти згоди щодо умов контракту навіть після того, як вона погодилася відмовитися від сольних концертів у Росії. Згодом Україна оголосила, що цього року участі у конкурсі не прийматиме.

За словами викладачки історії ХХ сторіччя Університету Халла Кетрін Бейкер, суперечки з приводу того, чи підходять виконавці на роль культурного дипломата своєї країни цілком типові для національних відборів на "Євробачення".

"Український національний мовник зробив собі велику медвежу послугу. MARUV могла вас всіх прославити!" - підсумовує видання словами журналіста-засновника блогу про "Євробачення" Вільяма Лі.

Що не так з українськими виборами

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Найбільша проблема президентських виборів в Україні - це її кандидати, пише оглядач Financial Times Тоні Барбер у своїй статті.

Українці розчарувалися в політиках, що прийшли до влади після Майдану в 2014 році, пише автор.

"На жаль, їдкий запах корупції у високих кабінетах, що тримався до Майдану, відсутність прозорості та вплив олігархів на владу та бізнес нікуди не поділися", - додає він.

За словами оглядача видання, три ключових претенденти на посаду наступного президента України викликають занепокоєння. Йдеться про лідерів соціологічних опитувань Петра Порошенка, Юлію Тимошенко та Володимира Зеленського.

"Жоден з них не викликає впевненості в тому, що відійде від звички триматися за заангажовану олігархами владу, яка глибоко вкорінилася в українській традиції", - пише Тоні Барбер.

Чинного президента Порошенка оглядач Financial Times називає "олігархом-мільярдером", лідера партії "Батьківщина" Тимошенко - "популістом", а про коміка Зеленського каже, що той "користується розчарованістю українців у системних політиках".

За п'ять років Україна пройшла великий шлях, у тому числі і за рахунок підтримки з боку США та підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, наголошує автор.

"Тепер перед країною стоїть виклик зберегти результати прогресу після цьогорічних виборів, які ризикують створити нові перешкоди для нової влади, замість того, щоб прибрати їх", - підсумовує оглядач Financial Times.

Guardian - про кандидата Зеленського

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Guardian пише, що головний кандидат на перемогу в українських перегонах - комік Володимир Зеленський. Видання посилається на опитування, згідно з якими актор майже на 10% випереджає своїх політичних опонентів.

Спростовуючи закиди журналістів щодо зв'язків з бізнесменом Ігорем Коломойським, він називає себе "новим обличчям української політики" і каже, що виступає проти старої еліти.

Guardian цитує українського політолога Володимира Фесенко, який каже, що українці хочуть побачити корумпованих посадовців за ґратами, а кампанія Зеленського на цьому і ґрунтується.

"Він не єдиний, хто каже про це, та з його вуст це звучить більш природно", - каже Фесенко.

Попри популярність серед українців, фактом залишається те, що кандидату на посаду глави держави бракує політичного досвіду. Його зустріч з європейськими дипломатами закінчилася "фіаско", пише видання.

"Це жарт? Деякі з його програмних положень непогано виглядають на папері, та коли справа доходить до обговорення, він не здатен обговорювати напрямки своєї політики", - цитує Guardian одного з дипломатів, які були присутні на зустрічі.

За словами деяких аналітиків, з наближенням дня виборів позиції Зеленського можуть послабшати, так як він має справу з політиками, які мають більше досвіду в тому, як проводити передвиборчі кампанії.

"Думаю, задум був такий: створити чудове шоу, практично реаліті-шоу і хайп довкола. Але тепер він фаворит (перегонів - Ред. ) і всі про нього говорять. Перед виборами може статися будь-що, але наразі він попереду", - підсумовує Guardian словами Фесенка.

Любов і гени

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Тривалість подружнього життя може залежати від ваших генів, кажуть дослідники з Єльського Університету.

Якщо закохуємося ми з різних причин, то те, скільки залишаємося з партнером визначається геном, який відповідає за викид в організмі окситоцину - так-званого гормону любові, пише Daily Mail з посиланням на результати дослідження фахівців.

В результаті тестів, які зробили 178 одружених пар, дослідники дійшли висновку, що у ті подружжя, в яких один з партнерів має ген, який кодує OXTR білок, що відповідає за окситоцин, живуть разом довше.

Окситоцин - гормон, який викликає відчуття прив'язаності до партнера і відіграє ключову роль у створенні міцного зв'язку та посиленні довіри у парі.

"Дослідження показало, що те, що ми відчуваємо у наших близьких стосунках визначається не лише досвідом, який ми набули спільно з партнером протягом певного періоду часу. У шлюбі на обох партнерів також впливають генетичні ознаки їхніх батьків та їхні власні", - цитує видання автора дослідження професора Йєльського Університету Джоан Монін.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC

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