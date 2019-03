Культогляд: чому "Оскар" краще без ведучих

Копирайт изображения AFP Image caption Найкращі моменти цьогорічної церемонії "Оскар" створювали не ведучі, а переможці, як от режисер Спайк Лі, який на радощах стрибнув на руки Семюелю Л. Джексону

Чому краще без ведучих на врученні "Оскарів", чому Емма Томпсон залишила зйомки, і чи сподобалися б індонезійцям графіті римських солдатів - в огляді культурних подій тижня:

Кінопремія без ведучих: стрімка і ласа

Відкритий лист Емми Томпсон

"Вульгарні" хіти тільки вночі

Графіті як щоденник життя солдат

"Таємниця в емоціях"

Як і багато інших видань, The New York Times вважає, що відсутність ведучих на церемонії вручення "Оскарів" лише пішла на користь події.

"Звичайно, спочатку планувалося, що керувати роздачею нагород буде комік Кевін Харт, але від його послуг довелося відмовитися через історію з гомофобськими твітами, - пише видання. - Як виявилося згодом, ніхто не сумував за Хартом чи кимось іншим, хто міг би його замінити".

Видання порівнює стрімкий плин шоу з кафе, в якому страви можна брати зі стрічки конвеєра. "Деякі ласі моменти швидко пролітали повз, але якщо наступний шматочок вам був не до смаку, то був шанс незабаром скоштувати наступний", - йдеться у статті.

Видання вважає потребу у ведучих "можливо, переоціненою", оскільки раніше ведучі після своїх монологів зникали на довгі перерви, тож виникало відчуття перерваного стенд-ап шоу.

"Можливо, таємниця успішної церемонії нагород полягає не в тому, щоб вигадувати жарти, замовляти піцу або робити селфі, а у вірі, вірі в моменти, які народжуються завдяки удачі та емоціям, які зазвичай пов'язані з нагородами. Єдиний спосіб забезпечити такі моменти - це не заважати й сподіватися", - підсумовує видання.

Протест задля наступного покоління

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Емма Томпсон оприлюднила лист, в якому пояснила чому не хоче працювати поруч з Джоном Лассетером

Зірка Голлівуду Емма Томпсон залишила зйомки анімаційного фільму "Вдача" (Luck) на знак протесту проти участі в цьому проекті колишнього керівника славетної студії Pixar Джона Лассетера, якого підозрювали в недоречній поведінці щодо жінок.

Як пише The Guardian, актриса зробила це ще минулого місяця "без гучних фанфар". Тепер же вона офіційно повідомила про звільнення у "пекельному" відкритому листі до однієї з найпрестижніших голлівудських студій Skydance Media, за підтримки якої продюсується фільм.

У своєму листі Томпсон підняла питання етичних наслідків роботи поруч з Лассетером. На її думку, того, що він визнав "недоречні обійми" та "інші хибні кроки" замало, і що жінкам, які працюють з ним, варто було б поцікавитися, чи він дійсно зрозумів, що вчиняв погано, чи рішення визнати свої помилки було "політичним" .

"Я добре розумію, що концепція права на жіноче тіло, яка панувала століттями і не залежала від того, подобається це жінкам чи ні, не зміниться за ніч. Чи навіть за рік. Але я також усвідомлюю, що якщо люди, які виступили проти цього, як я, не займатимуть таку позицію, ситуація навряд чи зміниться з такою швидкістю, яка б гарантувала захист поколінню моєї доньки", - заявила Томпсон у листі до студії.

"Вульгарні" хіти

Копирайт изображения Reuters Image caption Одну з пісень Аріани Гранде визнали "вульгарною" в Індонезії

Західна Ява, найбільш населена провінція Індонезії, вирішила ввести обмеження на певні пісні англійською мовою, визнавши їхні тексти "вульгарними" та "негативними", пише Today Online.

До штрафного списку потрапили 85 пісень "дорослого змісту", які можна програвати на радіо та ТБ лише з 10-ї години вечора до 3-ї години ночі. Серед них - хіти Еда Ширана "Shape of You", Бруно Марса "That's What I Like", а також "Love Me Harder" Аріани Гранде.

Як пише видання, "в цій найбільшій країні світу із мусульманською більшістю спостерігається посилення обмежень щодо змісту або поведінки, які вважаються порнографічними, що інколи відбувається на основі місцевих правил шаріату", хоча країна офіційно є світською.

"На національному рівні в Індонезії також вже діють суворі закони проти порнографії, якими, за словами критиків, можна зловживати для придушення проявів толерантності чи креативу", - зауважує видання.

Римські карикатури

Копирайт изображения Historic England /PA Wire Image caption Серед малюнків є написи, що датуються 207 р. н.е.

Британські археологи знайшли графіті оригінального змісту, зроблені багато століть назад римськими воїнами, поблизу так званого Адріанового валу, потужного укріплення довжиною понад 100 км і висотою до 3 м, побудованого у 2 столітті нашої ери, пише Daily Mail.

На думку вчених, малюнки, сюжетами яких стали карикатури на офіцерів і зображення геніталій, вирізали солдати, які тесали камінь в місцині Гелт Вудз, що в англійському графстві Камбрія.

На графіті навіть стоїть дата - 207 рік нашої ери, що припадає на період генеральної реконструкції й оновлення Адріанового валу.

Вчені з Університету Ньюкасла сподіваються розшифрувати імена військових, їхні звання та назви військових частин.

"Ці написи в Гельтському лісі, можливо, є найціннішими на Адріановому валу. Вони дають змогу зрозуміти, як це грандіозне будівництво було організовано, а також висвітлюють особисті моменти, зокрема в карикатурі на офіцера", - стверджує Майк Колінз, інспектор стародавніх пам'яток.

Незабаром написи й малюнки зникнуть, оскільки піщаник в якому вони вирізані, схильний до поступової ерозії, тому вчені поспішають. Зокрема, планується створити тривимірні моделі написів.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС