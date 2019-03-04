Що хоче купити Пінчук у Лондоні - огляд ЗМІ

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У понеділок, 4 березня, міжнародні ЗМІ пишуть про таке:

Сирійські "трофеї" Росії в Криму

"Скромна сторона" Віктора Пінчука

Соціальна нерівність і методи виховання дітей: як одне впливає на інше

Чорна діра біля центру галактики

"Пропагандистський потяг" Путіна

Сирійські військові "трофеї", отримані Росією, зараз у Криму. А точніше - у 20-вагонному потязі Путіна, що рушив у "турне перемоги" довжиною 27 тисяч кілометрів миль по всій країні.

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Потяг має пройти, зокрема, через Сибір до Арктики й Тихого Океану, пише Daily Mirror.

Буде близько 500 таких виставок, а "гідами" на них виступатимуть російські військовослужбовці, які воювали в Сирії.

"Мета - показати якнайбільшій кількості людей у країні успішність російської армії у боротьбі з міжнародним тероризмом", - цитує газета полковника Дмитра Сєробабу.

Зброю бойовиків знайшли під час російської кампанії на підтримку режиму Асада, пише газета. Це танк Т-55, різні броньовані машини, автомати Калашникова, ракети, артилерійська та хімічна зброя.

Зустрічали потяг у багатьох місцях члени "молодої армії" Путіна, що включає в себе дітей-кадетів.

А от в інтернеті потяг не користувався успіхом. У соцмережах цікавились, чи везе він російських солдатів, поранених у Сирії, та у скільки владі обійшовся цей "піар".

"Путін уже не думає, він просто робить те, що робили в минулому комуністи", - написав один користувач Twitter.

"Скромність" Пінчука

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Пінчук вже неодноразово пояснював свою позицію і запевняв, що не є противником євроінтеграції України

Віктор Пінчук роздумує над придбанням нафтової компанії Regal Petroleum, що базується в Лондоні та в якій він має ставку, пише Daily Mail.

Втім, спочатку йому доведеться переконати бізнесмена Вадима Новинського з компанії Energees, яка володіє 52 відсотками Regal, додає газета.

"Як людина, яка знає президента Трампа, Елтона Джона і Дем'єна Хьорста як друзів, справляє багаті вечірки та колись володіла найдорожчим домом у Лондоні, Віктор Пінчук не ухиляється від слави", - пише газета.

"Однак інвестори Regal Petroleum відкрили в українському олігархові його скромну сторону", - додає видання.

Пінчук намагався придбати Regal ще у 2011 році, а в серпні Daily Mail розкрила, що саме його ім'я приховується за маловідомою фірмою Kelda Limited, яка придбала 24-відсоткову ставку Regal у компанії Alfa Group, якою керує олігарх Михайло Фрідман.

Минулого тижня Kelda підвищила ставку до 29 відсотків, але вона швидко впала до 23 відсотків після оприлюднення новини, зазначає газета.

Як нерівність призводить до надмірного контролю над дітьми

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Країни з великим показником соціально-економічної нерівності більш схильні до надмірного контролю над дітьми, пишуть на сторінках Washington Post дослідники Матіас Депке та Фабріціо Зіліботті.

Водночас у країнах, де різниця між багатими та бідними менша, навпаки, до дітей ставляться більш спокійно та поблажливо. Такий підхід домінує, зокрема, у Швейцарії, Швеції та Німеччині.

Популярна думка, що методи виховання дітей залежать від культури країни, - хибна, стверджують автори.

Наприклад, часто можна почути, що "авторитарний" підхід до виховання у Китаї обумовлений конфуціанською традицією, яка вчить повазі до старших.

"Ми з'ясували в ході дослідження, що різниця у методах виховання у різних націях обумовлена передусім економікою, а саме, економічною нерівністю", - цитує дослідників газета.

З цього випливає, що епідемію "гелікоптерного виховання" у Сполучених Штатах, яка полягає у підвищеному нагляді за дітьми, не можна зупинити простими закликами до більш спокійного підходу, вважають автори.

Цю проблему можна вирішити лише радикальним підходом, а саме - боротьбою з нерівністю.

Пояснення цієї закономірності просте: якщо у школах велика нерівність, батьки піклуються про те, аби їхні діти перевершили однолітків для забезпечення собі комфортного життя в майбутньому.

Однак дослідження ще не довело причинно-наслідковий зв'язок вищезазначеної кореляції, попереджають автори.

Чорна діра біля центру галактики

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Японські вчені знайшли чорну діру біля центру галактики, пише Independent.

Її помітили завдяки ефекту, який вона чинить на газову хмару, що знаходиться на відстані 25 тисяч світлових років від Землі.

Хмара оберталася навколо невидимого об'єкту, який потім ідентифікували, як чорну діру.

Вважається, що загалом у Всесвіті понад 100 тисяч чорних дір, але їх важко помітити, тому що вони не випромінюють світло, пише газета. Вони можуть бути як маленькими, так і супермасивними.

Діра, яку знайшла команда доктора Такекава в Японії, - середнього розміру, бо є скупченням маленьких дір, вважають учені. Досі було важко довести існування середніх за розміром дір.

Професор Томогару Ока з Університету Кейо зазначив, що знайдена діра знаходиться на порівняно невеликій відстані від супермасивної чорної діри, що знаходиться в центрі галактики - "всього" у 20 світлових років.

"У майбутньому, вона впаде у супермасивну чорну діру, так само, як газ зараз падає в неї, - цитує професора газета. - Це підтверджує модель росту чорних дір шляхом з'єднання".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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