Порошенко звільнив Гладковського - фігуранта скандалу в Укроборонпромі

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Президент Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Про це він заявив під час свого виступу в Миколаєві.

"Сьогодні зранку перед відльотом до Миколаєва я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО, - сказав Порошенко. - Так само його знято з посади голови міжвідомчої комісії політики військово-технічної співпраці та експортного контролю".

Гладковський - один з ключових фігурантів журналістського розслідування Bihus.Info, в якому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Все це, кажуть журналістси, відбувалося на фоні заяв найвищого керівництва держави про "імпортозаміщення" і відмову від поставок із Росії.

Під час свого виступу президент підтвердив, що приводом для звільнення Гладковського стало саме розслідування журналістів.

Втім, він додав, що звільнення Гладковського жодним чином не доводить його провини: "Президент не є судом і я не є суддею, і моя заява точно не є вироком. Мій обов'язок - створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування. Щоб кожен міг переконатись, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена вина, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко наголосив, що звільнення Гладковського не є доказом його винуватості

Президент також публічно закликав Антикорупційне бюро і Антикорупційну прокуратуру "розслідувати резонансні публікації і розставити всі крапки над "і".

"За кілька років я не дозволив собі жодного разу звертатись до керівництва НАБУ і САП з питань якогось конкретного розслідування. Сьогодні я це роблю вперше", - каже Порошенко.

Він додав, що вже доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову скликати засідання Ради нацбезбеки щодо реформування Укроборонпрому на 6 березня.

Що це за скандал?

Розслідування Bihus.Info було оприлюднено наприкінці лютого. У причетності до незаконних схем журналісти, зокрема, звинувачували Олега Гладковського і його 22-річного сина Ігора Гладковського. Одним із організаторів схеми вони також називали гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО. Це рішення підтримав, зокрема, і Петро Порошенко.

Копирайт изображения Укроборонпром

Пізніше Гладковський назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою передвиборчої провокації.

22-річний син Олега Гладковського, Ігор Гладковський, який теж фігурує в розслідуванні, заявив, що подасть на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації.

В Укроборонпромі ж кажуть, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел отримання оприлюдненої ними інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.

Національне антикорупційне бюро вже пообіцяло, що його детективи "проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері" та нададуть їй належну оцінку.

Водночас кандидат у президенти й голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про намір почати через це процедуру імпічменту президента Порошенка.

За її словами, викладені у матеріалах розслідування дії представників оточення президента підпадають під статтю 110 Карного кодексу "державна зрада".

Також пані Тимошенко заявила, що розпочинає збір підписів депутатів під проектом постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування "корупції президента на постачанні всього необхідного нашій армії".

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