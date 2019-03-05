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У вівторок 5 березня західні ЗМІ висвітлюють такі теми:

Які світові лідери надихають Володимира Зеленського

Хто з кандидатів виграє від розслідувань корупції у військовій промисловості України

Як Volvo бореться за безпеку пасажирів

Чому людству не вдасться знищити астероїд, який прямуватиме в бік Землі

Бразильське натхнення Зеленського

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимиру Зеленському подобається новий президент Бразилії, який виграв вибори, критикуючи корупцію та традиційні еліти

Прикладами для наслідування в "несподіваного лідера президентських перегонів" Володимира Зеленського є бразильський лідер Жаїр Болсонару та президент Франції Еммануель Макрон, вважають журналісти Bloomberg.

На думку відомого українського коміка, популярність якого зросла вдвічі з кінця грудня, він подібний до них у тому, що є "зухвалим новачком" в політиці, пише видання.

"Зеленський орієнтується на електорат, налаштований проти істеблішменту, подібно до популістів, які масово з'явилися в інших країнах Європи та за її межами. Він прагне привернути увагу українців, які втратили ілюзії через п'ять років після другої за десятиліття проєвропейської революції, яка не змогла приборкати нестримну корупцію", - пише Bloomberg.

Як йдеться у статті, приклад Болсонару надихає Зеленського в його спробах терміново сформувати команду, якій, можливо, доведеться керувати країною.

"Я не знаю, якою мірою це можна зробити в Україні, але я думаю, що це грандіозна ідея", - так оцінив Зеленський на брифінгу в Києві кадрову політику бразильського президента, який набирає спеціалістів-технократів до свого уряду.

"Це правильний хід залучати всіляких професійних менеджерів, зокрема з США, до влади. Це дає людям надію. Для мене це дуже яскрава ілюстрація", - цитує його видання.

На користь "новачка"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Журналістське розслідування діяльності першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського вдарило по позиціях Петра Порошенка і допомогло його конкурентам

Нещодавні гучні журналістські розслідування щодо корупції у військовій промисловості суттєво вдарили по передвиборчих позиціях президента Петра Порошенка, зокрема через його обіцянки "повідрубувати руки" тим, хто ошукує українську армію, пише Politico.

"Закиди вражають в самісіньке серце його кампанії з переобрання на другий строк, в основі якої "армія, мова, віра", оскільки обмежують спроби Порошенка зобразити себе могутнім головнокомандувачем напередодні вкрай конкурентних березневих виборів", - пише видання.

Втім, яка зауважується у статті, деякі розслідування щодо прозорості передвиборчого грошового фонду вдарили і по позиціях і Юлії Тимошенко, яка затято вимагала імпічмент президента.

На тлі війни компроматів інші кандидати у президенти покращили рейтинги.

На думку Альони Гетьманчук, директорки аналітичного центру "Нова Європа", ідеються не лише про Володимира Зеленського, але і про тих опозиційних кандидатів, "які фактично продають українцям ідею, що теперішня політична еліта вдало заробляє гроші на війні".

Електронне обмеження швидкості

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Починаючи з 2020 року, максимальна швидкість автомобілів Volvo буде програмно обмежена 112 милями (180 км) на годину, пише Guardian. Це значить, що водій не зможе розігнати машину до 155 миль (155 км) на годину, що є найвищим порогом для багатьох моделей Volvo.

Таким чином автовиробник прагне спробувати скоротити кількість аварій, спричинених перевищенням швидкості.

Як зауважує Guardian, шведський бренд, який був куплений китайською фірмою Zhejiang Geely у 2010 році, відомий тим, що "робить пріоритетом безпеку руху і намагається унеможливити фатальні випадки, пов'язані з перевищенням швидкості".

"Електронне обмеження стосується манери водіння, оскільки самих лише механічних обмежень виявилося недостатньо для забезпечення безпеки", - пояснює видання.

Обмеження не стосуватиметься автомобілів поліції.

Наразі загальна максимально дозволена швидкість на трасах країн-членів ЄС становить 120-130 км на годину. У Німеччині загального обмеження немає, але рекомендована швидкість не перевищує 129 км.

Міцний космічний горішок

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Як стверджують американські вчені, підірвати астероїди, аби врятувати Землю, набагато важче, ніж ми думали або бачили у голлівудських фільмах, пише Independent.

Як нагадує видання, експерти неодноразово попереджали, що немає сумнівів, що в Землю може влучити потенційно небезпечний астероїд. Питання лише в тому, коли саме це може трапитися.

Вчені з американського Університету Джона Гопкінса змоделювали подібну ситуацію, аби побачити, як саме може роздробитися "космічний камінь", й дійшли висновку, що відхилити або знищити його буде складніше, ніж вважалося раніше.

Виявилося, що сила, прикладена до астероїда, призводить до виникнення великої кількості тріщин в ньому, але завдяки гравітації ядро все одно тримає купи різні відколоті шматки.

Моделювання подібної ситуації може допомогти людству підготуватися до потенційної катастрофи й краще зрозуміти, як формуються сонячні системи, та чи можна добувати цінні мінерали з

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС