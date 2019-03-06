Огляд ЗМІ: сцена з 50 відтінків сірого ледь не коштувала життя жінці

У середу, 6 березня, іноземна преса пише про таке:

"Маленькі перемоги" України як справжня революція

"Легендарна войовничість" Юлії Тимошенко

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Чому жінка намагалася відтворити сцену з фільму "50 відтінків сірого"

Чому жінка намагалася відтворити сцену з "50 відтінків сірого"

На іспанському острові Тенеріфе жінка прив'язала себе до керма авто пластиковим кабелем, намагаючись відтворити сцену з фільму "50 відтінків сірого", пише Daily Mirror.

Крім того, жінка обматала собі шию скотчем, що заважало їй дихати. Її вчасно врятувала поліція та відвезла до лікарні, пише газета.

До поліції звернувся свідок, який почув безперервний автомобільний сигнал, який жінка ймовірно активувала носом.

"Я намагалася відтворити сцену з фільму "50 відтінків сірого", але ситуація вийшла з-під контролю", - зізналася жінка. Вона додала, що не має чоловіка і живе сама.

У фільмі героїня Анастасія Стіл зав'язує садомазохістичні стосунки з 27-річним мільярдером Крістіаном Греєм.

"Газова принцеса" робить усе для перемоги

"Муза" Помаранчевої Революції Юлія Тимошенко іде на українські вибори з "легендарною войовничістю", пише французька La Croix. І вона ризикує усім для перемоги.

У палаці культури в портовому місті Южне, який вона вже "завоювала", екс-прем'єр скаржиться на "катастрофічну" економічну ситуацію, попереджає про можливу фальсифікацію голосів та засуджує "збагачення" президента Петра Порошенка.

Її базовий електорат, пенсіонери та бюджетники, гаряче вітають кандидатку, розповідає кореспондент газети Фабріс Депре.

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"Вона навіть красивіша, ніж на телебаченні"- цитує вона пенсіонера з Одеси, який приїхав до Южного автобусом.

Попри це, перемога Тимошенко далеко не гарантована, зазначає газета.

"Ці теми створюють фурор у Южному, але цього замало, щоб переконати людей поза її електоральною базою", - пише видання. "Навіть її вихід у другий тур не гарантований через постійну популярність лідера опитувань, коміка Володимира Зеленського, і прогресивне повернення чинного президента".

Попри "неймовірну витримку", за яку її охрестили "газовою принцесою", Тимошенко все одно сприймають як представницю старої системи, пише газета. Ще на Майдані Незалежності 2014 року, після втечі Януковича, натовп вітав її "неоднозначно".

Однак кандидатка з терпінням відбудовує свою політичну машину і позиціонує себе як перший опонент Петра Порошенка, перемога над яким виглядала би для неї "помстою", підсумовує видання.

Непомічені успіхи України

Після Євромайдану справжньою революцією в Україні є її "маленькі перемоги", пише головний редактор Громадського" Ангеліна Карякіна у британській Guardian.

Копирайт изображения unian Image caption Після Євромайдану в Україні сталося багато хорошого, пише Guardian

На тлі "ненависті", "маніпуляцій" та "злості", якими затьмарена українська виборча кампанія, ми рідко помічаємо історії успіху, вважає авторка.

Вона наводить приклад об'єднання жителів Житомира задля контролю місцевого бюджету. Завдяки новому закону про децентралізацію, вони змогли побудувати місцеву пожежну станцію, яку держава не спромоглася дати їм роками.

Або ж фестиваль у Маріуполі, який збирає десятки культурних проектів.

"Це індустріальне місто на березі Азовського моря може одного дня стати хабом культурних ініціатив, допомагаючи людям перемагати травму конфлікту", - пише авторка.

І таких прикладів уже вистачає, додає Ангеліна. Взяти хоча б групу ветеранів, які відкрили у Маріуполі піцерію, де колишні солдати стають шефами та офіціантами. А нещодавно вони створили там команду з регбі.

Міжнародна увага до України прикута до тем російської агресії, геополітики, виборчих перегонів та боротьби з корупцією, залишаючи поза увагою не менш важливі історії, підсумовує авторка.

"Громадяни, які беруть до рук ініціативу, створять нові ринки, допоможуть розвинути нову інфраструктуру та згодом визначать порядок денний нації, - пише Ангеліна,- А це успіх, який ми маємо цінувати".

Найсумніша у світі слониха

Азійська слониха померла, проживши 43 роки в іспанському зоопарку, пише Independent. ЇЇ називали найсумнішою в світі.

Флавіа з трирічного віку жила сама клітці в південному місті Кордоба, пише видання.

Останні шість місяців у неї серйозно погіршилося здоров'я, а також була депресія. Зоопарк намагався переселити тварину до ізолятора для лікування, однак група захисту тварин PACMA попереджала про її самотність.

Копирайт изображения WITS UNIVERSITY Image caption У природі слои можуть жити до 70 років. На фото слон з Ботсвани

Депутат із екологічних питань Ампаро Пернічі назвала Клавдію "іконою" міста й висловила співчуття тим, хто про неї піклувався.

А PACMA закликала не допускати більше тварин до зоопарку і не дозволяти тим, що вже там, розмножуватися.

Президент організації, Сільвіа Баркеро, наголосила, що Клавдіа жила на самоті всі ці роки. "Ми сподіваємлся, що жодній тварині не доведеться пройти через такий біль", - цитує її газета.

Слони - соціальні тварини, так само як люди, і відомі сильними родинними зв'язками, додає видання.

У природі вони можуть жити до 70 років.

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Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC