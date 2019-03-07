Яку перебудову планує Сергій Полунін - огляд ЗМІ

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7 березня іноземна преса пише про таке:

Руйнування та перебудова Сергія Полуніна

Коли відбудеться жіночий вихід у космос

Чому Лондон приваблює багатіїв

Річниця найзагадковішого зникнення в історії авіації

"Спаси і сохрани"

Guardian публікує інтерв'ю з "саморуйнівною танцювальною суперзіркою" Андрієм Полуніним.

Видання нагадує, що артист "зруйнував свою кар'єру", розмістивши гомофобські та сексистські коментарі на своїй сторінці у соцмережі. Через них "надзвичайно талановитого" танцівника звільнили з Паризької опери. А минулого тижня він через свого менеджера Тетяну Токарєву попросив Guardian про інтерв'ю, в якому хотів би "пояснити свою останню активність у соцмережах".

Під час тригодинної бесіди Полунін розповів, що насправді намагався створити "маніфест кохання", який би допоміг об'єднати світ. Задля донесення своєї думки він обрав Володимира Путіна яким "захоплювався з дитинства".

"Я думав, що, можливо, зможу поєднати кохання з цією особою, щоб сказати, що ми маємо кохати всіх", - пояснює Полунін.

Втім, далеко не всім сподобалась його ідея. Йому надходили загрози, зокрема з України.

"Україна сказала мені, що я не можу повернутись. Вони включили мене до списку терористів та воєнних злочинців", - скаржиться Полунін.

Водночас, він не отримав жодної підтримки й від російської влади, яка сказала йому "припинити забруднювати їх медіа-простір".

Всі ці події призвели до того, що Полунін почав "отримувати насолоду" від ворожості та руйнування.

"Єдиний спосіб, у який я знаю як будувати, це руйнування та відбудова з нуля. Найбільш прекрасне відчуття у світі це руйнування", - каже артист.

Він досяг у цьому значних успіхів, вважає видання, адже втратив друзів і контракти зі спонсорами, "зруйнував своє життя та майбутнє" своїми постами в соцмережах. Але 20 лютого він раптом зрозумів, що не досяг своє мети - об'єднати світ у коханні - і "видалив все в Instagram".

Втім, Полунін зовсім не жалкує за тим, що сталося. Для нього це було "прозрінням" та "найбільш глибоким досвідом", який перетворив його на "найвільнішу людину".

Зараз Поулунін планує власну "перебудову". Серед його творчих ідей - медитація, малювання, хореографія та продюсерство. Крім того, він планує зробити нове тату на спині - напис "Спаси і сохрани".

"Це гарна ідея, але для неї може бути трохи запізно", - зауважує Guardian.

"Рідкісна подія "

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Huffington Post пише про те, що наприкінці березня NASA здійснить "перший суто жіночий вихід у космос".

У запланованому на 29 березня заході візьмуть участь астронавти Енн МакКлейн і Крістіна Кох, а контролювати їхню місію на орбіті буде інша жінка, Джекі Кейджі. З Землі керування забезпечуватимуть ще дві жінки - провідний директор польотів Мері Лоренс і інженер Крістен Фасіол.

"Вихід у відкритий космос 29 березня буде першим суто жіночим", - каже речниця NASA Кетрін Гемблтон, додаючи, що "завдання та графік завжди можуть змінитись".

За словами Гемблтон, вихід у відкритий космос триватиме близько семи годин.

"Виходи у відкритий космос є достатньо рідкісною подією. Зазвичай вони проводяться через необхідність проводити зовнішні роботи на космічному кораблі чи супутнику або тестувати нове обладнання", - пише видання, додаючи, що місія проводитиметься під час "місяця жіночої історії", покликаного підкреслити видатну роль жінок в американській історії, пише Huffington Post.

Мільйонери не бояться брекзиту

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Daily Mail про те, що Лондон випередив Нью-Йорк у рейтингу найкращих міст для багатіїв. Згідно зі звітом компанії Knight Frank, заможні люди не бояться брекзиту та надають перевагу британській столиці, зокрема через 76 п'ятизіркових готелів, а також кількість та якість університетів.

Завдячуючи цим і іншим факторам майже п'ять тисяч людей, чиї статки складають не менше 30 млн доларів, називають Лондон "своїм домом", зауважує видання.

"Попри ризики пов'язані з брекзитом, Лондон залишиться провідним глобальним центром багатства 2019 року", - каже представник Knight Frank.

Втім, столиця Британії приваблює не тільки заможних людей, але й туристів з усього світу. Зокрема, місто є найцікавішим пунктом призначення для американців, нігерійців, австралійців і росіян.

Крім Лондона, дослідники звернули увагу на Кембридж. Славнозвісному університетському місту пророкують значне підвищення з теперішньою 68 позиції рейтингу. За словами експертів, в наступні п'ять років до міста переїдуть чимало заможних людей, а інвестиції суттєво збільшаться. Вже зараз, пише Daily Mail, Кембридж називають "британської Кремнієвою долиною" завдяки тому, що тут працюють такі компанії, як Apple, Microsoft і Amazon.

Питання без відповіді

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Guardian пише про п'яту річницю найзагадковішого зникнення в історії авіації. Рейс МН370 Малазійських авіаліній вилетів з Куала-Лумпура до Пекіна 8 березня 2014 року з 239 людьми на борту, але так і не долетів до місця призначення.

Після того як найдорожча підводна пошукова операція в історії не змогла знайти літак, експерти все ще не знають, де і чому він впав, а дехто навіть робить припущення, що літак з пасажирами викрали та безпечно посадили в невідомому місці.

За п'ять років було зроблено чимало спроб пояснити загадку. Серед найцікавіших версій видання виокремлює "масову гіпоксію". За словами прихильників цього пояснення, на борту сталася якась надзвичайна подія, внаслідок якої виникла різка нестача кисню, члени екіпажу та пасажиру знепритомніли та впали біля Західної Австралії. Версія про гіпоксію все ще є офіційним поясненням малайзійської влади.

Інші експерти стверджують, що капітан літака навмисно спрямував його далеко в океан, наводячи як доказ той факт, що в його будинку знайшли тренажер з картою цього маршруту. Деякі пілоти стверджують, що капітан міг знизити тиск в літаку, аби екіпаж та пасажири втратили свідомість, а сам використував якийсь "запас кисню" аж поки не спрямував літак на поверхню океану.

Втім, попри ці та інші версії, попри пошуки на акваторії у 200 тис. кв. км досі немає вичерпних доказів щодо місця та причини авіакатастрофи. Єдине, що можна стверджувати напевне, що літак дійсно впав в океан, адже 2015 року було офіційно підтверджено, що його уламки були знайдені у східній Африці, куди їх принесли течією, пише Guardian.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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