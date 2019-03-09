Як Кіра Найтлі береже психіку - культогляд

Теми культогляду за тиждень, що минає:

Що змусило Кіру Найтлі відмовитися від зйомок у блокбастерах

Чому родичі Маркеса тільки зараз погодилися на екранізацію "Ста років самотності"

Навіщо міленіалам йога та спа-процедури на музичних фестивалях

Як Кіра Найтлі береже психіку

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Не зніматися в блокбастерах, аби зберегти емоційну рівновагу - так тепер працює і живе Кіра Найтлі, розповідає Daily Mail.

За словами 33-річної акторки, до таких змін вона вдалася після проблем із психічним здоров'ям, які спіткали її після перших великих успіхів у кіно. Вона розповідає, що найгірше почувалася у віці від 19 до 23 років - у Найтлі навіть діагностували посттравматичний стресовий розлад.

"Мій світ розвалився, коли мені було 22. В мене нічого не виходило. Я відчувала, що розпадаюся на маленькі шматочки, наче мій мозок в прямому сенсі слова розбився", - пояснює свій стан акторка.

Найтлі зуміла відновитися завдяки психотерапії, а також відпочинку від роботи - вона взяла перерву на цілий рік. "Моє повернення до роботи було під великим питанням, хоча я завжди любила грати у кіно. Але мені було важко впоратися зі всім, що супроводжує акторську роботу", - цитує газета зірку.

Зараз акторка разом з чоловіком Джеймсом Райтон виховує трирічну доньку. За словами Найтлі, материнство дається їй непросто - вона називає його "фізичним та емоційним марафоном" - але новий статус також приніс їй несподівані переваги.

"В жінці, яка намагається вгамувати трирічну дитину, немає нічого сексуального, тож ЗМІ залишили мене у спокої", - констатує Найтлі.

"Сто років самотності" вперше не екранах

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"Сто років самотності" вперше екранізують - за легендарним романом нобелівського лауреата Габріеля Гарсії Маркеса знімуть серіал для Netflix.

Як пише New York Times, протягом 50 років, що минули з моменту публікації книги, Маркес неодноразово отримував пропозиції від кінематографістів, але побоювався, що зміст роману буде надто складно передати в одному фільмі. До того ж, для письменника було принципово, щоб у потенційній стрічці герої розмовляли іспанською, тому альтернативні проекти він навіть не розглядав.

"За останні три-чотири роки рівень серіалів, а також їхні престиж та популярність, суттєво зросли", - пояснює газеті син письменника Родріго Гарсія, який разом із сім'єю вирішив все ж таки дати дозвіл на екранізацію. "Netflix одним з перших довів, що люди готові дивитися фільми іноземною мовою з субтитрами".

В самій компанії вважають, що успіх серіалу "Наркос" та фільму "Рома", яка нещодавно здобула премію "Оскар" за найкращий фільм іноземною мовою, засвідчили, що Netflix "може робити іспаномовний продукт для всього світу".

Там також зазначили, що до проекту планують залучити найталановитіших латиноамериканських акторів, а зйомки відбуватимуться у Колумбії, додає New York Times.

Йога замість наметів

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Традиційні музичні фестивалі з багнюкою та наметами більше не приваблюють молодь. Натомість молодих фанатів музики цікавлять фестивалі, де окрім концертів пропонують уроки йоги та спа-процедури. Про це з посиланням на нове опитування пише Independent.

Щоправда, як показало дослідження, основні критерії вибору фестивалів серед міленіалів не змінилися. В першу чергу їх цікавлять список виконавців, місце проведення, а також вартість квитків та проживання.

"Хоча чимало людей відвідують фестивалі заради улюблених виконавців, багато хто їде на них заради атмосфери, нової локації та інших видів активності", - пояснює Космін Сарбу з компанії Admiral Travel Insurance, яка й замовила опитування.

Замість наметів поціновувачі музики хотіли б спати у зручному ліжку в готелі або котеджі. Відходити до сну більшість з них готові одразу після півночі, пише газета.

"Респонденти заявили, що не хочуть стикатися на фестивалі з дощами, сміттям та комахами", - констатує Independent.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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