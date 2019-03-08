Образили уряд? Можливо, в Росії за це будуть саджати - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 8 березня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

New York Times - про російські законопроекти, які можуть дозволити саджати за неповагу до уряду

Daily Mail - про найглибший басейн у світі, який незабаром відкриють у Польщі

Washington Post міркує про те, як довго протиримається популістський уряд в Італії

Guardian розповіда, як у Фукусіму повертаються серфери

Покарання за неповагу

New York Times публікує статтю під заголовком "Образа на адресу уряду? Росіяни за таке можуть сісти за грати".

Газета коментує два законопроекти, які вчора були схвалені нижньою палатою російського парламенту. Один стосується розповсюдження неправдивих новин, а інший - виявів неповаги до влади. За такі дії можна буде не лише бути оштрафованим, але й отримати адміністративний арешт.

"У законопроектах вбачають спробу запобігти і взяти під контроль суспільну критику в час, коли тривала економічна стагнація штовхає рейтинги Кремля донизу.

Ці законопроекти відображають майже 20-річний проект президента Володимира Путіна взяти під державний контроль інформаційні потоки, що стало складніше робити через розвиток інтернету", - пише видання.

Журналісти New York Times відзначають, що після того, як законопроекти набудуть чинності, новинним сайтам доведеться видаляти будь-яку інформацію, в якій міститься "явна неповага" до суспільства, держави, її символів, конституції чи уряду.

Для цього у власників сайтів та інтернет-провайдерів буде одна доба. В разі невиконання норми закону їм загрожуватиме блокування.

Газета пише, що в законах чітко не прописано, що таке фейкові новини. Автори документів говорили в інтерв'ю, що це вирішуватимуть державні прокурори та один із наглядових органів.

У статті наведена цитата опозиційного політика Володимира Рижкова, який стверджує, що "максимально розмите" формулювання у законі дасть можливість силовикам вдаватися до "максимально можливого свавілля". Рижков припускає, що такі дії посіють ще більшу недовіру суспільства до влади.

Як пише New York Times, поки все більше росіян перемикаються з телебачення на інтернет, уряд "зробив своїм головним пріоритетом тримання мережі під контролем".

Видання згадує, що в лютому російські депутати запропонували створити інфраструктуру для відокремлення Росії від глобальної мережі, а минулого року держава заблокувала популярний сервіс Telegram.

Глибоке занурення

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У Польщі відкриють найглибший у світі басейн, де можна буде пірнути на 45 метрів, пише Daily Mail.

Води в ньому буде стільки, скільки у 27 звичайних басейнах. Басейн розміститься у місті Мщонув, що розташований за 40 кілометрів від Варшави.

Як пише Daily Mail, потрапити туди зможе кожен охочий. Окрім власне басейна, там також будують підводний тунель, готельні номери з видом на басейн, ресторани й конференц-зал. Об'єкт планують здати в експлуатацію вже восени.

Таблоїд зауважує, що мати титул найглибшого басейну споруда під назвою "Глибока точка" (Deep Spot) буде недовго. Через півроку після запланованого початку його роботи у Великобританії планують відкрити ще глибший басейн. Об'єкт під назвою "Блакитна безодня" (Blue Abyss) має стати дослідницьким центром, де будуть проводити тренування і тести.

Нині ж найглибшим басейном вважається Y-40 Deep Joy на півночі Італії.

Скільки протримається популістський уряд в Італії

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На владному олімпі в Італії співіснують дві дуже різні партії, чиї лідери мають неоднакове бачення популізму, пише Washington Post.

Від того, чи зможуть між собою домовитися лідер "політично аморфного" Руху П'яти Зірок Луїджі Ді Майо та радикально правої Ліги Маттео Сальвіні, залежить майбутнє першого в історії ЄС "повністю популістського уряду", наголошує видання.

Поки що кількість спірних питань між ними лише наростає. Ді Майо і Сальвіні не мають спільної думки щодо міграційної політики, переробки сміття і будівництва швидкісного залізничного сполучення між італійським Турином і французьким Ліоном. Це робить союз двох керівних партій вкрай вразливим, пише газета.

"Одні аналітики очікують, що коаліція не протягне й до літа. Інші кажуть, що обидві партії, незважаючи на суперечки щодо політики уряду, мають спільну антисистемну ДНК, а отже є сенс триматися разом в країні, де виборці масовим голосуванням порушили політичний статус-кво", - пише Washington Post.

Видання зауважує, що попри суперечки між Ді Майо і Сальвіні нинішній уряд має підтримку більш ніж половини жителів країни.

За словами професора політології Роберто Д'Алімонте, Ді Майо і Сальвіні уклали угоду, яку не можна назвати шлюбом з любові. Це радше шлюб із розрахунку. "Але іноді саме шлюби з розрахунку є більш тривалими", - наголосив Д'Алімонте.

А справжньою причиною хиткого становища уряду експерти вважають те, що партія Сальвіні все більше тягне ковдру на себе і залишає коаліційного партнера в тіні.

Як пише Washington Post, Сальвіні, який офіційно знаходиться на посаді міністра внутрішніх справ, сприймається італійцями як де-факто лідер країни. Культивувати цей образ йому допомагає небачена активність у соціальних мережах і те, що саме він вважається творцем жорсткої міграційної політики.

Серфінг після цунамі

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На узбережжя японської префектури Фукусіма, яке вісім років тому накрило руйнівне цунамі, повертаються серфери. Як пише Guardian, колись тамтешні місця вважались найкращим місцем для серфінгу у Японії і нині ця слава поступово повертається.

Шинджі Мурохара нещодавно відкрив там магазин з продажу дошок для серфінгу, які він виготовляє у майстерні неподалік. Його крамниця є єдиним таким магазином, що працює в межах 20-кілометрової зони, яка була оголошена закритою для відвідування після цунамі й пошкодження атомної електростанції.

Guardian відзначає, що після трагедії 2011 року серферів, які тренувалися на узбережжі за межами небезпечної зони, чимало критикували. По-перше, через те, що вони нібито невиправдано ризикують, а по-друге, катаються на хвилях, під якими можуть залишатися тіла жертв цунамі.

"Було відчуття, що використовувати море заради задоволення так швидко після катастрофи не є правильним вчинком", - цитує газета професора Університету Фукусіми і затятого серфера Хідекі Окумото.

Але через три роки після трагедії була проведена буддистська церемонія за упокій душ померлих.

Мурохара, який щойно відкрив магазин для серфінгістів, сприйняв цю новину з полегшенням. Після декількох років життя в евакуації він знову міг повернутися до рідних місць і відродити свій бізнес, пише Guardian.

Тим часом професор Окумото відкидає чутки, що вода й досі забруднена радіацією. "Місцева влада щомісяця тестує пісок і воду. Ми й самі регулярно проводимо тести", - цитує його видання. За словами Окумото, рівень радіації повернувся до норми ще декілька років тому.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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