Чи може телефон вберегти від хвороб - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

У понеділок, 11 березня, іноземна преса пише про таке:

Чи допоможе новий додаток скласти дієту на основі ДНК

Що нового пишуть у книгах про Чорнобиль

В Арктиці тане крига

NASA знайшла воду на поверхні Місяця

Як телефон допоможе складати раціон

Складати харчовий раціон на основі ДНК скоро можна буде за допомогою смартфона, пише Daily Mail.

Лондонські вчені тестують програми, яка зчитуватиме штрих-коди харчових продуктів у супермаркеті на наявність компонентів, що спричиняють діабет і захворювання серця.

Цей додаток можна буде встановити на смартфоні або спеціальному браслеті. Перед використанням пацієнти мають пройти тест ДНК, який визначить, наскільки вони вразливі до цукру, солі, вуглеводів або кофеїну, пояснює газета.

Програму розробили вчені Імперського коледжу в Лондоні.

Те, що людям з діабетом чи захворюванням серця треба уникати солі, - відомий факт, наголосив розробник програми, професор Кріс Тумазу.

"Якщо у вас є ген ожиріння, то насичені жири важливі, - додає Тумазу. - Якщо у вас є ген діабету другого ступеню, то винуватцями є насичені жири та сіль".

Але доктор Франсис Ельмзлі з Союзу клінічної генетики попередила, що до програми треба ставитися з "долею скептицизму".

"На цій стадії, я би сказала, що таким додаткам ще зарано передбачати ризик захворювання окремої людини", - цитує Ельмзлі газета.

Додаток наразі перевіряють на пацієнтах із діабетом другого ступеню. Однак він також засвітився на програмі ВВС "Лондон навиворіт" (London Inside Out), де англійська родина схвально відгукнулася про її використання. У проргамі Саманта Крайн-Спенсер, яка генетично схильна до діабету, сказала, що додаток "дав їй друге дихання", дозволивши змінити дієту.

Нові книги розповідають про Чорнобиль

Копирайт изображения Getty Images

Книга про Чорнобиль українського історика Сергія Плохія, який викладає у Гарварді, стане великою історією трагедії, пише Economist.

Вона є однією з трьох свіжих книг, що переосмислюють наслідки катастрофи.

Плохій, який унаслідок радіації страждає на запалення щитоподібної залози, спирався у своєму дослідженні на архіви, які відкрили після Революції гідності, а також на власні спогади, пише видання.

У своєму "майстерному" переказі він показує, як катастрофа викрила недоліки радянської системи та стала "каталізатором" горбачовської політики гласності та націоналістичних рухів в Україні, Білорусі та Молдові.

Ще одна книга "Опівночі в Чорнобилі", написана Адамом Хіггінботом, "яскраво" описує перші хвилини трагедії та її технічні причини.

А дослідження Кейт Браун під назвою "Інструкція виживання" розповідає про медичні та екологічні наслідки радіоактивного вибуху.

"Її книга - вражаюча подорож архівами та селами, лісами й болотами українського та білоруського Полісся", - пише видання.

Найжахливішими є її описи того, як радіація просувається харчовим ланцюгом. Не бажаючи жертвувати виробничими цілями, радянські планувальники наказали бойням змішувати радіоактивне та чисте м'ясо. І вони були не єдиними, хто так нехтував здоров'ям людей.

Навіть сьогодні Браун зустрілася зі збиральниками ягід у лісах на півночі України, які змішують "гарячі" та чисті ягоди, щоб плоди відповідали радіаційним нормам експорту.

Браун також показує, що замовчування Чорнобильської трагедії відбувалося і за межами Радянського Союзу.

"У її аналізі, Чорнобиль - це трагедія не тільки Радянського Союзу, а й усієї сучасної цивілізації", - пише видання.

В Арктиці тане крига

Копирайт изображения Getty Images

У Беринговому морі між Росією та Аляскою зафіксували рекордно маленьку кількість криги в лютому за всі роки спостереження, пише Financial Times.

Площа льоду розміром із Сполучене Королівство та Ірландію зникла з Берингового моря у лютому, сказали вчені американського Національного центру даних про сніг та лід.

"Вона [крига] просто впала, це майже як велике падіння на біржі", - каже Уолт Майєр, дослідник центру.

Він пояснив, що крига зникла через потепління океану та незвичайну кількість зимових штормів.

Температура у полярних регіонах зростає швидше, ніж у середньому на планеті, пише газета.

Зникнення криги має наслідки далеко за межами Арктики, додає видання. Сонячне світло, яке раніше відхиляла крига, тепер поглинається водою, що підвищує температуру океану і сприяє глобальному потеплінню.

І це наочно простежується саме в Беринговому морі, цитує газета кліматолога Ріка Томана.

Вода на Місяці

Копирайт изображения Getty Images

NASA знайшла воду на поверхні Місяця, пише Daily Express.

Космічна організація зафіксували молекули води, що "стрибають" на його поверхні.

Ці маленькі осередки рідини відрізняються за розміром та залежать від часу дня, додає газета. Вони на сонячному боці супутника.

Молекули води прив'язані до поверхні Місяця, доки температура не зростає у полудні, пояснює газета. Тоді вони "термально десорбуються" та "стрибають", доки не знаходять достатньо холодне місце, в якому знову осідають на поверхні.

Авторка дослідження Аманда Хендрікс каже: "Ці результати допомагають нам зрозуміти водний цикл на Місяці та зрештою дозволять нам вивчити доступність води для людей, що прибуватимуть туди у складі майбутніх місій".

"Місячна вода потенційно може використовуватися людьми для виготовлення палива, щитів від радіації або термального управління, - додає вона. - Якщо ці матеріали не треба буде запускати з Землі, це зробить майбутні місії дешевшими".

Ще один дослідник, доктор Курт Резерфорд, сказав, що дослідження особливо важливе, оскільки NASA планує повернутися на Місяць у наступному десятилітті.

Раніше вчені висували гіпотезу, що іонізований гідроген із сонячних вітрів може бути джерелом води на Місяці, пише газета. Однак, згідно з цією гіпотезою, кількість води на супутнику має зменшуватися, тоді як нове дослідження показує зворотне.

Ця знахідка є важливим кроком до вивчення походження води на Місяці, каже Джон Келлер, учений NASA.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.