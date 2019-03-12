Як живе єврейська громада в Донецьку - огляд ЗМІ

Копирайт изображения Reuters Image caption У тимчасово окупованому Донецьку залишається близько трьох тисяч євреїв, пише Jewish Chronicle

Життя в Донецьку, реакція Заходу на президентські вибори в Україні та пухнасті друзі космонавтів - в огляді іноземних видань від 12 березня:

Єврейське життя Донецька: "попри все"

Які наслідки можуть мати вибори в Україні?

Полеміка навколо голосування: чи є альтернатива?

Пухнастий "заручник" космонавтів

"Місце сили"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Представник єврейської громади в День незалежності України у 2008 році

Попри те, що після початку бойових дій на Донбасі від 15-тисячної єврейської громади Донецька залишилося лише 3 тисячі, її життя не зупинилося, пише The Jewish Chronicle.

Під керівництвом донецького рабина Пінхаса Вишедського громада організувала евакуацію молодих родин на захід, до Київської області. Дехто також виїхав до Ізраїлю та Німеччини.

За словами Вишедського, залишилися "здебільшого люди похилого віку, які не мали грошей або сил поїхати, всі вони хотіли залишитися у власних домівках попри все".

Як пише The Jewish Chronicle, більшість єврейських організацій або залишили Україну, або звели свою підтримку до мінімуму.

"Працює безкоштовна благодійна столова, яка підгодовує близько 150 людей на день", - розповідає рабин. Активно працюють синагога під керівництвом рабина Арі Шварца родом з Одеси й відділення "Американського єврейського об'єднаного розподільчого комітету".

За словами Шварца, "синагога стала місцем сили для тих, хто шукає допомоги", а також місцем де вони можуть зустрітися з друзями.

Втім, через комендантську годину довелося скоротити деякі служби, додає він.

Кого прийме Захід?

Копирайт изображения EPA Image caption Кандидатка в президенти і колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступала проти реформ, запропонованих МВФ, нагадує політолог Financial Times

На думку політолога Ніка Батлера, попри те, що Україна зникла із заголовків новин, ситуація в країні "далека від стабільної, тому не можна бути індиферентним".

"У результаті президентських виборів наприкінці березня багато зі здобутків [останніх років] можуть бути згорнуті, а на європейському газовому ринку можуть відбутися несподівані зміни", - пише Батлер у статті для Financial Times.

Описуючи трьох основних кандидатів, він зауважує, що популярність коміка Володимира Зеленського пояснюється тим, що він є новим обличчям у політиці, аніж його ідеями або поглядами. Президент Петро Порошенко має позитивний досвід економічних змін, але не зміг закінчити "конфлікт" з Росією, продовжує він.

Юлія Тимошенко, яка перемістилася на другу позицію в рейтингах, все ще може виграти вибори "попри історію з перевищенням службових повноважень" і "спротив багатьом ключовим реформам, запропонованим МВФ та ЄС", зауважує автор.

"Відсутність активної підтримки пана Порошенка з боку Заходу, попри його заслугу в збереженні незалежності України в протистоянні з Росією протягом останніх чотирьох років, вказує на те, що перемога Тимошенко буде прийнятною як для США, так і для Європи", - припускає Батлер.

Не "остання надія"

Копирайт изображения EPA Image caption Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2019 року

Серед коментаторів популярної дискусійної платформи Politico продовжується полеміка навколо президентських виборів в Україні і можливості переобрання президента Петра Порошенка на другий строк.

Британський журналіст та історик Богдан Нагайло вважає, що Порошенко "не є "останньою надією" Заходу в Україні".

"Якщо виграють інші кандидати, країна необов'язково стане жертвою впливу російського президента Володимира Путіна", - вважає він.

На його думку, рівень недовіри до Порошенка занадто високий, аби гарантувати йому переобранння, а також, в разі перемоги, не дасть йому можливості провести реальні реформи.

"Наразі складається враження, що Зеленський цілком може стати церемоніальним президентом, а президентський кандидат Юлія Тимошенко прем'єр-міністром. Звичайно, це створить нові проблеми. Але це також принесе нові можливості для України і для її відносин із Заходом", - пише Нагайло.

Космонавти й іграшки

Копирайт изображения AFP PHOTO / SPACEX Image caption Манекен Ріплі, обвішаний датчиками, полетів на космічному апараті Crew Dragon, разом з іграшковим Earthy, але повернувся один

Коли безпілотна капсула Сrew Dragon приватної компанії SpaceX успішно повернулася на Землю минулого тижня, на борту не виявилося одного "пасажира", а саме м'якої іграшки на ім'я Earthy (Земля) у вигляді нашої планети з ніжками й ручками, пише Daily Mail.

Іграшка мала власне завдання - допомогти вченим виміряти силу гравітації всередині капсули.

Втім, як пише видання, троє астронавтів з Міжнародної космічної станції, з якою стикувалася Crew Dragon, "запали" на іграшку від моменту її прибуття. Вони активно фотографувалися з нею і виставляли знімки на Instagram.

"Зрештою, вони взяли іграшку "в заручники" і не дали їй повернутися на Землю капсулою разом з усім іншим вантажем", - розповідає Daily Mail.

Earthy став четвертим членом екіпажу МКС. Час від часу його прикрашають "аксесуарами", які носять самі астронавти, про що регулярно повідомляють у соціальних мережах Енн МакКейн і Девід Сеінт-Жак, які наразі знаходяться на станції.

Як виявилось, в Earthy на борту є пухнастий друг, чи радше подружка, на ім'я Paxi, яка представляє Європейську космічну агенцію. Пару помітили на фотографіях астронавтів під час "вечері при свічках з пакетом креветок".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу BBC

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