Культогляд: "Богемна Рапсодія" - продовження буде

Провідні британські газети розкрили таємницю головної музичної події літа в Об'єднаному Королівстві - список хедлайнерів фестивалю в Гластонбері. Про те, наскільки він солідний, свідчить той факт, що на квитки на чотириденну музичну подію, що відбудеться наприкінці червня, продали (увага!) за півгодини!

Отже, хто спричинив такий ажіотаж? Американські рокери The Killers разом із Брендоном Флауерсом, Stormzy, Coldplay, Кайлі Міноуг, Майлі Сайрус, Джанет Джексон і - легенда британського альтернативного року The Cure.

Схоже, що після понад 40 років існування The Cure з їхнім незмінним фронтменом Робертом Смітом знову на хвилі слави. Вони стануть хедлайнерами не лише у рідній Британії, але ще принаймні трьох фестивалях в Європі. В США їх вшанують занесенням до залу слави рок-н-ролу, а віддані прихильники з нетерпінням очікують на вихід нового повноцінного альбому.

Газета Guardian пише, що кілька композицій з нового диску The Cure можна буде почути і на Гластонбері. Щасливчики, які встигли придбати квитки на фестиваль, також почують і низку пісень, які вже стали класикою року - "Колискову" (пам'ятаєте відео Сміта з яскраво-червоними губами, заплутаного в павутинні?), а також Boys Don't Cry, Friday I am in Love, Picture of You.

До речі, організатори фестивалю, який надає підтримку організаціям, які відстоюють чистоту навколишнього середовища, оголосили, що цьогоріч обмежать використання пластику під час концертів. Вони розповіли, що за чотири дні у 2017 році відвідувачі залишили по собі 1.3 мільйони пластикових пляшок. Тому цього року організатори звернулися до прихильників музики приносити з собою пляшки для води багаторазового використання.

Знову про Фредді і Queen

Приголомшливий касовий успіх біопіку "Богемна Рапсодія" і чотири "Оскари" фільму отримали логічне продовження - менеджери гурту Queen і творці стрічки заговорили про продовження кіноісторії про життя і смерть фронтмена групи Фредді Мерк'юрі, повідомляє Independent.

Видання цитує режисера відеороликів Queen Джима Біча, який повідомив ЗМІ: "Ведуться серйозні розмови щодо зйомок продовження". За його інформацією, події в сіквелі розгортатимуться від моменту концерту Live Aid до смерті Фредді Мерк'юрі.

Independent нагадує, що "Богемна Рапсодія" вийшла на екрани світу наприкінці 2018 року. Відтоді, попри несхвальні відгуки критиків, стрічка зібрала майже мільярд доларів у прокаті.

Виконавець головної ролі Рамі Малек отримав один з найпрестижніших "Оскарів" - за найкращу чоловічу роль, а феєричний виступ Queen на цьогорічній церемонії Академії Кіномистецтв став однією з найбільш згадуваних подій оскарівської ночі.

Хто зіграє "поганого хлопця" в Бондіані

Схоже, що на Рамі Малека чекає багато роботи протягом наступних років. Подейкують, що творці ювілейної 25-ї стрічки про Джеймса Бонда запропонували йому зіграти роль антипода агента 007, пише Independent.

Видання пише, що актор не підтверджує, але й не спростовує такі чутки, через що напрошується висновок - переговори тривають.

А тим часом інша британська газета, Sun, написала про особливості улюбленого засобу пересування агента МІ6 - у 25-й стрічці Бонд сяде за кермо електричного "Астон Мартіна". У прихильників швидкої їзди така новина, напевне, викличе посмішку. Проте творці фільму стверджують, що навіть легендарні агенти розвідки Її Величності повинні бути чутливими до екологічних проблем людства.

Газета також повідомляє, що світова прем'єра нової стрічки про Джеймса Бонда, в якій востаннє зіграє актор Деніел Крейг, відбудеться 14 лютого 2020 року.

Доброчинність після смерті

Добрими справами можна займатися і після закінчення земного життя. Саме це доводить приклад співака Джорджа Майкла, який відійшов у кращий світ у день Різдва 2016 року. Усі кошти від продажу колекції творів мистецтва, зібраної виконавцем за життя, передадуть на благочинність, розповідає газета Daily Mail.

Продаж, який відбувся цього тижня на аукціоні Christie's, зібрав майже 15 мільйонів доларів. Усі ці гроші підуть на підтримку доброчинних організацій, з якими Джордж Майкл співпрацював ще за життя.

Газета пише, що за життя співак придбав понад 200 творів мистецтва. Перед аукціоном родина Джорджа Майкла влаштувала виставку, яку відвідали 15 тисяч любителів мистецтва.

Серед робіт, проданих на аукціоні, газета називає роботи Трейсі Емін, Дем'єна Герста та Сесілі Браун.

Daily Mail пише, що нині покійний співак був палким прихильником творчості членів Руху молодих британських художників (YBA), до якого і входили Емін, Херст, а також Майкл Крейг-Мартін, Сара Лукас і Марк Куїнн.

