Попри міст, Крим ізольований - Le Monde

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У понеділок, 18 березня, іноземна преса пише про таке:

Як живеться в Криму після спорудження Керченського мосту

"Паралельна реальність" українців

Найбільш суперечливий кандидат Євробачення

Залежність від соцмереж можуть визнати хворобою

"Стримана ейфорія"

Керченський міст не приніс очікуваної вигоди, пише Le Monde.

Він став символом анексії Криму, з'явившись на футболках і чашках у сувенірних магазинах. Однак ейфорія довкола нього обмежена.

"Чотири порти у Керчі, здається, задихаються", - зазначає газета.

По-перше, із дванадцяти поромів, які раніше забезпечували зв'язок між Росією та Кримом, залишилося два. Бухти зазнали впливу ерозії.

"Втрачається лік оголошень "продаю" чи "здаю", - додає газета. - Перехідний період затягується".

Місцевим жителям доводиться призвичаюватися до змін - від заборони на картки Visa до "капризного" інтернету.

Газета нагадує, що Гітлер планував спорудити міст на цьому місці у 1943-му, а після перемоги над фашистами у 1944-му міст таки з'явився. Однак він обвалився через мороз.

"Сталін про це мріяв, а Путін зробив, - підсумовує видання. - Як незмивний символ для уникнення повернення назад".

"Влада намагається зламати закореніле відчуття ізольованості", - додає газета. На білбордах у центрі Керчі, на фоні фотографій Асада та Аксьонова, влада хизується відправленням до півострова 226 іноземних делегацій за 2014-19 роки із тринадцяти різних країн.

"Однак, попри міст, кримчани відчувають себе ізольованими від зовнішнього світу".

"Паралельна реальність" українців

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"Цілком можливо, що жодна нещодавня президентська кампанія не проходила з такою запаморочливою сумішшю фактів і вигадок", - пише Washington Post.

У передвиборчих відео-зверненнях пана Зеленського кадри з серіалу "Слуга народу" чергуються з реальним виступом кандидата.

"Ми живемо у паралельній реальності, - цитує видання анонімного західного дипломата у Києві. - Люди плутаються в тому, що є фактом, а що - вигадкою".

Зростання популярності кандидата зумовлене зневірою до політичного істеблішменту, представленого "старою гвардією", пише газета. На владу Порошенка звалилися міжусобиці й корупційні скандали, а економіка за п'ять років не відновилася.

"Вуличні протести у 2014-му позначили вирішальне відсторонення від Москви, але зробили набагато менше для модернізації економіки чи викорінення корупції", - пише газета.

А справжня політика Зеленського залишається загадкою, додає видання.

Хоча він за вступ України до ЄС та НАТО, для ухвалення таких рішень Зеленський пропонує референдум. Він також наполягає, що всі олігархи будуть рівні перед законом, однак критики сумніваються, що це про Коломойського.

Найбільш суперечливий кандидат Євробачення

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Представник Франції на Євробаченні, можливо, найбільш суперечливий конкурсант цього року, пише Washington Post.

Як тільки Білал Хасані - дев'ятнадцятирічний гей з марокканським корінням - дізнався про перемогу на національному відборі конкурсу, у соцмережах його "привітали" кліпами з теракту 11 вересня та гомофобними коментарями.

Хасані переміг із піснею "Король", яку він виконав у паєткових еполетах та париком блондина на фоні кліпів передмістя Парижа зі свого дитинства.

"Я не дотримуюсь правил. Це може бентежити, - йдеться в пісні. - Врешті-решт, ви не можете мене змінити, тож дозвольте мені злетіти".

Переможець не бачить себе захисником прав зубожілих жителів передмістя чи геїв, зазначає газета.

"Мене ніколи не притягувала політика, - цитує Хасані газета. - Я ніколи не приділяв їй увагу".

Однак у Франції жорстко відреагували на його кандидатуру. Сенатор Анрі Леруа наполягав на відстороненні Хасані через те, що той нібито "тривіалізував" нещодавні теракти в країні у своїх кліпах.

Натомість співак зауважив, що його слова були вирвані з контексту і насправді мали на меті відзначити перемогу країни на Чемпіонаті світу 2018.

Відомий французький ведучий також висміяв Хасані, а у Twitter співака часто з'являються погрози фізичної розправи чи навіть убивства, додає газета.

"Прискіпливість до нього деякою мірою віддзеркалює ставлення до молодих темношкірих французів, які привернули до себе увагу, - пише видання. - Зокрема, мусульманську співачку Менель Ібтісем змусили вийти з іншого пісенного конкурсу через дописи у соцмережах".

Згідно з дослідженням моніторингової групи "SOS Гомофобія", кількість гомофобних атак у Франції останні два роки зросла, найпопулярнішою вимогою "жовтих жилетів" є скасування одностатевих шлюбів.

"Проте, на відміну від Італії чи України, влада у Франції стала на захист свого кандидата на Євробачення", - додає газета.

Фредерік Мартель, голова міжвідомчої делегації, що займається питаннями боротьби з расизмом, каже: "Існує кліше про галла-католика, але це міф про французьке суспільство, яке таким ніколи не було. Ми пишаємося культурним різноманіттям Франції, яке має різні таланти і навички".

Залежність від соцмереж може стати хворобою

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження свідчать, що мобільний погано впливає на якість живого спілкування

Facebook, Twitter та Instagram можуть бути шкідливими для психічного здоров'я, кажуть британські парламентарі.

Про це йдеться у доповіді парламентської групи з питань соцмедіа та психічного здоров'я молоді, пише Guardian.

Депутати переконані, що залежність від соцмереж треба розглядати як хворобу, й пропонують інвестувати у подальші дослідження, щоб запровадити діагноз такої залежності.

"Дуже важливо зберегти безпеку і здоров'я молодих людей у мережі", - цитує депутатів газета.

У доповіді вони закликають уряд надавати формальні консультації щодо використання соцмереж молодшим за 24 роки і підтримують заклики до СМ-компаній щодо розкриття даних, які би допомогли зрозуміти вплив їх продукту на молодь, пише газета.

Вони також хочуть запровадити 0.5% податок на прибутки цих компаній для підтримки наукових досліджень із цього питання.

Стурбованість впливом соцмереж суттєво зросла останніми роками, особливо після самогубства 14-річної Моллі Рассел, додає видання. Батько дівчини стверджує, що Instagram "допоміг убити" його доньку.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC