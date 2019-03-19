Кількість пологів і старіння - який же зв'язок? Огляд ЗМІ

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У вівторок, 19 березня, іноземна преса пише про таке:

Пологи та процес старіння

"Відпустка для життя"

Чому китайські готи оголосили протест

І як працює підлітковий мозок

Діти - запорука жіночої молодості?

Чим більше дітей народила жінка, тим повільніше в її організмі протікають процеси старіння. Так стверджують дослідники з Університету Саймона Фрейзера, що у Канаді.

Науковці провели дослідження і встановили, що у жінок, які мають більше дітей, теломери - ділянки на кінцівках хромосоми ДНК - довші. Саме вони відповідають за зношення клітин в організмі.

Причина може ховатися у підвищеному рівні естрогену, який виділяється під час вагітності й слугує антиоксидантом, що захищає клітини від старіння, пише Daily Mail з посиланням на результати дослідження.

"Відпустка для життя"

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Політику "відпустки для життя" запроваджує консалтингова компанія Ernst&Young (EY) в Австралії, повідомляє Independent.

Організація пропонує своїм працівникам брати щорічну відпустку терміном до 3 місяців для подорожей, можливості займатися іншою роботою чи просто для того, щоб проводити більше часу з родиною.

Окрім цього, компанія надає можливість часткової зайнятості.

Так HR департамент намагається утримати талановитих мілленіалів, для яких гнучкий графік роботи у багатьох випадках у пріоритеті.

"Гнучкі умови праці просто необхідні в умовах високої конкуренції за таланти", - цитує видання бізнес-партнера EY Кейт Гілман.

"Ми запроваджуємо новації заради того, щоб не втратити цих людей, поки вони присвячують час своїм інтересам поза роботою", - додає Кейт Гілман.

За її словами, до наступного року біля 80% співробітників E&Y становитимуть мілленіали. Саме це і підштовхнуло компанію до змін.

Нові правила почнуть діяти в компанії 1 квітня.

Протест готів

Китайські готи оголосили онлайн-протест після того, як жінці відмовили у поїздці в метро через її яскравий макіяж, повідомляє Guardian.

Служба охорони підземки Гуанчжоу заборонила представниці субкультури сідати у вагон метро, посилаючись на те, що вона може "збентежити" пасажирів темною помадою та виразним макіяжем очей.

У відповідь на це тисячі користувачів місцевої соцмережі Weibo почали поширювати селфі в образі готів з темним макіяжем під хештегом #ASelfieForTheGuangzhouMetro (селфі для метро Гуанчжоу).

"Як громадянка Китаю, я хочу поставити питання владі, скориставшись цією платформою: який закон дав вам право зупинити мене і змарнувати мій час", - написала жінка у соцмережі.

У відповідь керівництво метрополітену вибачилося, а співробітника, який фігурував в інциденті, звільнили.

Підлітковий мозок

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Пригнічений настрій, лінощі та егоїзм - не відхилення, а природний результат роботи підліткового мозку, який є невіддільною стадією його розвитку, каже нейробіолог Сара-Джейн Блекмор в інтерв'ю з Times.

"Ми завжди списували зміни в їхній (підлітковій - Ред.) поведінці на лінощі, егоїзм та перехідний період. Та насправді це показує, наскільки погано ми розуміємо процеси розвитку, через які вони проходять, й напевно, на це є важливі еволюційні причини", - каже пані Блекмор про підлітків.

За словами нейробіолога, у підлітковому віці мозок готує організм до наступної стадії життя - дорослої, на нього впливає активна дія гормонів. Через це у тінейджерів може змінюватися настрій та біоритми.

У цей період життя в організмі різко зростає кількість статевих гормонів, змінюється зовнішній вигляд, тому все це впливає на зміну поведінки підлітків.

"Зони мозку, що відповідають за соціальну взаємодію та вплив однолітків, зазнають грандіозних змін", - каже пані Блекмор.

Нейробіолог радить батькам запастися терпінням на цей період і ставитися до своїх дітей з більшим розумінням у перехідному віці.

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