Копирайт изображения Getty Images

20 березня іноземна преса пише про таке:

Як відставка Назарбаєва "чинитиме тиск" на Путіна

Чому роботодавці байдужі до кваліфікації магістрів

Як гарячий чай призводить до раку

"Офігенний" та "Люцифер" - як називають дітей шотландці

Не перетворитися на "боксерську грушу"

Копирайт изображения EPA

Несподівана відставка Нурсултана Назарбаєва з посади президента Казахстану чинитиме тиск на російське керівництво, пише New York Times.

На думку експерта американського Університету Джорджа Вашингтона Марлен Ляруель, своїм рішенням пан Назарбаєв надсилає сигнал, що "Росія неспроможна знайти рішення, у той час як Казахстан зміг".

"Це опосередковано, символічно тисне на Кремль", - каже пані Ляруель.

Експертка вважає, що багаторічний лідер середньоазійської держави "піклується про свій міжнародний імідж".

"Він подумав, що буде добре, якщо його запам'ятають як президента, який подав у відставку, а не помер при владі."

На думку аналітиків, існує дві головні причини рішення казахстанського лідера. По-перше, він хоче забезпечити організовану передачу влади "задля збереження свого спадку" та уникнути такого розвитку подій, як у сусідньому Узбекистані, де після смерті Іслама Карімова почалася боротьба за владу.

Інший чинник - небажання Назарбаєва перетворитися на "боксерську грушу" для критики через економічну стагнацію в країні, вважає аналітик Кліфф Купчан.

Втім, експерти не радять скидати колишнього президента з рахунків, адже він залишиться головою Ради безпеки та лідером керівної партії.

"Реальні важелі влади залишаються в його руках", - цитує відому російську журналістку Ірину Петрушову New York Times.

Жодної дискримінації

Копирайт изображения Getty Images

Independent пише про те, що роботодавці не бачать великої різниці в навичках та званнях магістрів і бакалаврів.

Видання цитує результати дослідження британської організації Institute of Student Employers, яке встановила, що лише 19% роботодавців вважає, що ступінь післядипломної освіти дає якусь перевагу потенційним робітникам.

Дослідники кажуть, що жоден роботодавець в секторі споживчих товарів не цінує кваліфікацію магістра, в той час як в ІТ сфері лише 6% опитаних вбачають у ній якусь перевагу. І навіть у тих галузях, де роботодавці справді цінують диплом про освіту, як-от у державному секторі, магістри не мають жодних преференцій в плані зарплатні чи кар'єрного зростання.

"Такі результати можуть стати сюрпризом для сотень тисяч студентів, які вирішують залишитися на додатковий рік навчання та заплатити за додаткову кваліфікацію понад 9 тис. фунтів в надії підвищити шанси знайти кращу роботу", - зазначає видання.

"Насправді, більшість роботодавців не займаються дискримінацією за ознакою наявності чи відсутності диплома магістра. Вони сприймають їх однаково. До робітників ставляться однаково, коли приймають на роботу. Їх не починають просувати чи підвищувати зарплату. Думаю, для деяких студентів-магістрів така інформація стане шоком", - каже голова Institute of Student Employers Стівен Ішервуд.

Цікаво, що роботодавці в чотири рази більше опікуються тим, як вдягається персонал, ніж тим, яка в нього освіта, додає Independent.

Пити охолодженим

Копирайт изображения Getty Images

Daily Mirror пише про те, що гарячий чай чи кава подвоюють ризик захворіти на рак стравоходу.

В результаті найбільшого дослідження в історії вчені встановили, що гаряча вода травмує слизову рота та горла, що може викликати пухлини.

Науковці дослідили понад 50 тис. людей та стверджують, що ті, хто п'є чашку улюбленого напою температурою від 60 градусів за Цельсієм та вище, мають 90% шансу захворіти. Водночас цей показник зростає у 2,4 рази, якщо температура збільшується до 75 градусів. Вчені стверджують, що окрім прихильників гарячих чаю та кави, в зоні ризику перебувають й ті, хто надає перевагу "спекотним" какао чи шоколаду.

"Згідно з нашим дослідженням, вживання дуже гарячого чаю може підвищити ризик раку стравоходу. Тому рекомендується почекати, поки гарячі напої не охолонуть", - каже один з дослідників.

Вчені шукали підтвердження своїх гіпотез у північно-східному Ірані. Вони вивчали звички вживання напоїв людей у віці від 40 до 75 років. Було встановлено 317 випадків раку стравоходу в період між 2004 та 2017 роками. Головним чином захворіли 60-70-річні люди. Також було з'ясовано, що ризик захворювання у чоловіків більший, ніж у жінок.

Аби уникнути чи зменшити ризик захворювання, вчені радять охолоджувати напої чи додавати в них холодне молоко, пише Daily Mirror.

Чи назвали ви б свою дитину Люцифером?

Копирайт изображения Getty Images

Daily Mail пише про найнезвичніші імена, які давали дітям у Шотландії 2018 року.

Міська влада Единбургу не мала заперечень, коли батьки вирішили назвати свою дитину Люцифером на честь "Принца темряви".

Водночас, зазначає видання, у Люцифера буде гідний суперник, адже інша шотландська родина назвала свою дитину Месія.

Деякі з майже 50 тис. малюків, народжених минулого року, тепер матимуть такі екзотичні імена, як Awesome (Офігенний), Nun (Монашка), Royalty (Члени королівської родини) та Pepper (Перець).

"Насправді, не існує якихось правил стосовно імен. Це той випадок, коли люди можуть називати своїх дітей, як їм заманеться, - каже представниця міської ради Единбургу Карен Вілсон. - Ми не втручаємось, якщо запропоновані варіанти не є образливими."

Найпопулярнішим іменем для новонароджених у Шотландії минулого року стала Олівія для дівчаток і Джек - для хлопчиків, яке стало найпоширенішим 11-й рік поспіль, пише Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.