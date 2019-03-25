Як "Гра престолів" перевертає життя там, де йшли зйомки - огляд ЗМІ

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У понеділок, 25 березня, іноземна преса пише про таке:

Як "Гра престолів" вплинула на туризм

Чим загрожує білий тероризм

Що краще - бути головою мухи чи хвостом у слона

Анестезія проти поганих спогадів і фобій

Туристичний бум "Гри престолів"

Мало серіалів мали такий вплив на туризм, як "Гра Престолів", пише Telegraph.

Туристів різко побільшало у тих місцях, де проводилися зйомки серіалу, як-то Ісландія, Північна Ірландія та Хорватія.

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Це навіть обурило місцевих жителів деяких із цих популярних локацій. Наприклад, жителі хорватського міста Дубровник, відоме фанатам серіалу, як столиця одного з семи королівств, скаржаться, що воно перетворилося на Діснейленд.

"П'ятнадцять років тому, я випрошував людей, щоб вони приїжджали до Дубровника, а тепер молюся, щоб вони їхали куди-інде", - каже хорватський тур-гід.

У 2010 році, за рік перед виходом серіалу, Хорватію відвідало 9 мільйонів людей. А в 2018, це число зросло до 18,4 мільйона, і багато з них поїхали саме до Дубровника.

"Для міста це стало одночасно благословенням і прокляттям", - пише газета.

Ще одне місце, Ісландія, - лідер із росту числа туристів. З 500 тисяч у 2010 році їх збільшилося до 2,2 мільйона 2018-му. Для порівняння, пошук турів у Франції суттєво не змінився за цей період.

Ісландський тур-гід розповідає про те, як один японський турист серйозно очікував побачити у країні магічних істот. "Він розчарувався, коли я сказав, що вони існують лише на телебаченні", - розповідає він.

Від натовпів страждають навіть жителі шотландського острова Скай, де зйомки ще не відбувалися, а лише плануються цього року. Поліція попередила людей у 2017-му не відвідувати острів, якщо вони заздалегідь не зарезервували готель. "Люди, які живуть у селі неподалік, мають планувати, як дістатися на роботу", - розповідає острів'янин. "Інколи пожежні машини не можуть рухатися".

Восьмий сезон серіалу очікується 14 квітня.

Білий тероризм

Стрілка, який убив 50 людей у Новій Зеландії, надихнули радикальні рухи в Європі, пише The Economist.

Копирайт изображения Reuters Image caption 28-річний Брентон Таррент постав перед судом у зв'язку з нападами на мечеті у Новій Зеландії

Ця трагедія - не окремий випадок, а частина глобального руху білого націоналістичного тероризму.

Маніфест стрілка - "велика заміна" - є відголоском типової праворадикальної теорії про те, що темношкірі та мусульманські іммігранти на заході є загарбниками, якими правляча еліта намагається замінити місцевих етнічних європейців.

"Варіанти цієї раніше маргінальної теорії тепер поширені, і не тільки у публікаціях психічно нездорових людей у соціальних мережах, але й у промовах політиків від Угорщини до [американського штату] Айова", - пише видання.

Стрілок каже, що радикалізувався під час подорожі до Франції, побачивши там велике число мусульман.

Саме у Франції і з'явилася теорія у 1970-х роках у працях таких інтелектуалів, як Антуан де Бенуа та Рено Камю. Її часто пов'язують з ідеєю про те, що багатонаціональні суспільства не збільшують, а навпаки, знищують культурне різноманіття шляхом змішування культур і рас.

"Найекстремальніші апостоли цієї теорії прирівнюють імміграцію до геноциду", - пише газета.

Теорію підхопили політики-популісти на початку тисячоліття, і вона особливо поширилася під час міграційної кризи 2015-16 років, додає видання.

Дослідник Норвезького Центру з Вивчення Екстремізму Якоб Асланд, каже, що білий екстремізм більш поширений, ніж ми думаємо. Формальне визначення тероризму потребує, аби теракт планувався заздалегідь, тоді як більша частина праворадикального тероризму спонтанна. Тож навіть спалення табору біженців вважається злочином ненависті, а не терактом.

Навіть в Україні після Майдану можна побачити прояви білого тероризму, зокрема, у батальйоні Азов, пише газета. Антон Шеховцов із Віденського Університету каже, що Київ став привабливим місцем для глобального праворадикального руху, і що тут можна побачити навіть американських радикалів.

Для успіху - починайте з малого

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Краще бути головою мухи, ніж хвостом слона, пише The New York Times.

Для кар'єрного успіху краще починати з менш престижної організації, радить видання. "Найбільші можливості для розвитку не завжди у найбільш впливових місцях. Вони у місцях, де ви можете бути найбільш впливовим, де можете накопичити навички та соціальний капітал".

Так, дослідження професійних футбольних команд 2017 року показало, що гравці, яких понижують до меншого рівня для змагання зі слабшими опонентами зрештою підвищують рівень і отримують більші зарплати. Це стається тому, що в них менше конкуренції, і як результат, вони більше грають і розвиваються.

Також є свідчення про те, що у нових чи малих юридичних компаніях найбільше можливостей для зростання.

Однак є ризик, що маленькі компанії не дадуть вам належного розвитку, тому найкращий варіант - знайти золоту середину, додає газета.

Кет Коул, голова однієї з найбільших американських пекарень Cinnabon, почала кар'єру зі скромної посади офіціантки у кафе Hooters, яке тоді лише розвивалося.

"Магістри Уортонської Бізнес-школи не стукалися в двері, щоб працювати в Hooters, тому компанії треба було шукати таланти всередині", - зізнається Кол. "Я отримала безліч можливостей для розвитку та зростання у компанії через нестачу таланту ззовні".

У віці 21 року Кол літала в Австралію, щоб відкрити там першу франшизу, а у 26 вже була віце-президентом Cinnabon, пише газета. Вона не змогла б отримати ті самі можливості у великій бюрократичній організації чи в занедбаній компанії.

Анестезія проти пам'яті

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Завдяки анестезії можна буде стирати з пам'яті погані спогади чи фобії, як свідчить дослідження Політехнічного Університету Мадриду.

Учені з'ясували, що якщо попросити людей згадати щось болюче, а потім їх "усипити" анестетиком пропофолом, то ці спогади набагато важче згадуються наступного дня, пише Independent.

Учені вважають, що фобії, пов'язані з конкретними подіями, як ДТП, теж можна буде подолати.

"Усе - від боязні павуків до посттравматичного синдрому - потенційно можна буде вилікувати, якщо вчені знайдуть спосіб використати цей ефект на пацієнтах", - пише видання.

Раніше вважалося, що викорінити окремий спогад у людей неможливо, але згодом досліди на крисах показали, що це не так. Однак процедури, що використовувалися у цих експериментах - впорскування речовин у мозок тварини - не підходять для людей.

Доктор Раві Дас з Університетського Коледжу в Лондоні оптимістично сприйняв дослідження.

"Ми знаємо, що марні спогади - центральна частина таких розладів, як посттравматичний синдром чи хвороби залежності", - каже він.

Однак виготовлення ліків для пригнічення спогадів - поки що недосяжна мета, каже він.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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