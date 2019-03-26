Найкращий день президента Трампа - огляд ЗМІ

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У вівторок, 26 березня, західна преса пише про таке:

Як спецпрокурор Мюллер зробив подарунок Дональду Трампу

Сидяча робота і передчасна смерть - як це пов'язано?

Як наш мозок самовідтворюється навіть у 100 років

Звіт Мюллера і найкращий день Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер зробив подарунок Дональду Трампу і дав привід його прихильникам згуртуватися перед президентськими виборами 2020 року, пише Independent.

Газета присвячує редакційну статтю результатам розслідування пана Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року, які показали, що члени команди пана Трампа не вступали у змову з російською владою.

Це був один з найкращих днів президентства Дональда Трампа, підкреслює видання.

"Це не те ж саме, що сказати, що цього (втручання Росії у вибори президента США - Ред.) не було, але формулювання близьке до цього. Пану Трампу цього достатньо, щоб використати це як виправдання", - пише Independent.

Американський президент не втратить нагоду і використає цю можливість, щоб ще раз звинуватити ЗМІ країни, які нерідко перетинали межу у висвітленні новин про перебіг розслідування, у змові проти нього і поширенні фейкових новин, йдеться у статті.

Та враховуючи норов Дональда Трампа, не виключено, що зовсім скоро довкола його постаті може розгорітися новий скандал, але це не означає, що його опоненти можуть розслабитися або розраховувати на те, що його підтримка в американському суспільстві ослабне.

Небезпека сидячої роботи

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Сидяча робота і, як результат, понад дев'ять годин, які ми щодня проводимо на стільці створюють більший ризик передчасної смерті, ніж рак легень, пише Daily Mail.

Згідно з даними Державної служби охорони здоров'я Великої Британії, надмірна кількість годин сидячки прямо чи опосередковано стала причиною 70 тисяч смертей у країні в 2016 році.

За словами дослідників з Королівського університету Белфаста та Ольстерського університету, причина не лише у малорухомому способі життя і тому, що він призводить до ожиріння.

Довгі періоди часу сидячки впливають на поведінку гормонів у нашому організмі, на обмін речовин і роботу мозку, а також можуть сприяти розвитку запальних процесів.

Такий режим може призвести до розвитку низки захворювань, серед яких діабет ІІ типу, хвороби серцево-судинної системи та рак легень. Затяжний період часу проведений сидячки також може позначатися на настрою та підвищити ризик розвитку деменції, кажуть науковці.

Мозок - самовідтворювач

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Людський мозок здатен створювати нові клітини до глибокої старості. Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені напередодні у щомісячному науковому журналі Nature Medicine, повідомляє Times.

Науковці дійшли висновку, що гіпокамп - частина головного мозку, що відповідає за формування настрою та консолідацію пам'яті, створює нові клітини навіть у віці ста років.

Між нейробіологами давно точаться суперечки щодо того, чи народжується людина з певним набором клітин мозку, кількість яких до кінця життя зменшується чи мозок має здатність до їхнього відтворення.

Згідно з результатами дослідження, кількість нових клітин у мозку стрімко падає у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Робота науковців може допомогти відкрити нові методи діагностики захворювання, пише видання.

До того ж це може допомогти медикам ідентифікувати захворювання на його ранній стадії і стимулювати до створення нових клітин, що у свою чергу має скоригувати побічний ефект - втрату пам'яті.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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