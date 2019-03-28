Суперлюди серед нас. Британка, яка не відчуває болю - Guardian

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В останній четвер березня іноземна преса пише про таке:

Людина, яка не відчуває болю

Жінки літають окремо від решти сім'ї

гризуни загрожують унікальним рослинам і тваринам

Назад в епоху вугілля

Життя без болю

Копирайт изображения EPA Image caption Якби Джо Камерон була футболістом, вона б не кривилася від болю так, як Роналдо

Генетичні мутації це не завжди погано, принаймні у випадку із 71-річною британкою Джо Камерон, яка майже не відчуває болю.

Guardian пише, що за своє довге життя пані Камерон мала переломи рук і ніг, важкі операції, народжувала дітей — і все це миналося майже безболісно.

"71-літня Джо Камерон має мутацію раніше невідомого гену, який, на думку вчених, відіграє велику роль у передаванні інформації про біль та пам'ять про нього. Це відкриття дає надію на появу нових методів лікування хронічного болю, від якого потерпають мільйони людей по всьому світу", - пише газета.

Крім відсутності болю, Джо Камерон майже ніколи не панікує.

Востаннє ця здатність проявила себе кілька років тому, коли жінка потрапила у дорожню пригоду.

Авто, у якому сиділа пані Камерон, вилетіло у кювет і перекинулося, однак вона спокійно вибралася з нього і пішла заспокоювати молодого і переляканого водія іншої автівки.

Цікаво, що сама Джо дуже довго не усвідомлювала свою унікальність.

"Я знала, що мені постійно щастить, але не усвідомлювала, що я чимось відрізняюсь від інших. Я не помічала за собою нічого дивного десь до 65 років", - говорить Джо Камерон.

Тоді їй довелося замінити кульшовий суглоб, і щоб зняти біль після операції Джо Камерон вистачило двох таблеток парацетамолу, пише Guardian.

Подорожі окремо від дітей

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ізольовані діти - спокійна подорож?

Британська блогерка Наомі Кайстед, яка пише про світ моди, недешеві подорожі та відпочинок, вважає, що під час перельотів дітям і чоловікові буде краще без неї.

Таблоїд Sun пише, що пані Кайстед, коли є така можливість, не проти літати у бізнес-класі, поки її дев'ятирічна донька, трирічний син та чоловік чудово дають собі раду в економ-класі. Пояснення просте — діти повинні навчитися цінувати комфорт і розуміти, що таке гроші.

Зрештою, вони ще замалі, аби зрозуміти перевагу бізнес-класу, вважає Наомі Кайстед.

"Я знаю, хтось подумає, як таке можна робити, але чом би й ні, коли в тебе є нагода навчити дітей цінувати гроші? Коли я була дитиною, мені ніхто нічого на тарілочці не приносив. Я знала, що треба працювати для того, аби щось мати. Тому я не відчуваю жодної провини", - говорить жінка.

Що ж стосується чоловіка, то він літає першим класом, тільки коли з подружжям немає дітей і за ними не треба доглядати.

Він не нарікає. Зрештою, його дружина під час довгих перельотів працює над матеріалами для своїх публікацій і тоді їй краще не заважати, пише The Sun.

Загроза гризунів

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Рослинний та тваринний світ британських заморських територій потерпає від нашестя гризунів, пише британська Independent.

Науковці підрахували, що на 169 островах у різних частинах світового океану, з яких Британія контролює 20, ендемічним птахам загрожує вимирання через нашестя мишей і щурів, яких туди завезли люди.

Зараз постала дилема: або людина винищить небажаних прибульців, яких сама завезла на ізольовані острови, або вони винищать місцеві види.

Перший проект із винищення мишей вже заплановано і розпочатися він має у 2020 році.

"Науковці вважають, що найкращим місцем для початку проекту є вулканічний острів Гоф архіпелагу Тристан-да-Кунья у південній Атлантиці. Завезені людиною миші тут винищують пташенят морських птахів, які гніздяться на землі, і вже спричинили майже цілковите зникнення цілого виду", - пише газета.

Тепер принаймні є надія, що унікальний вид птахів вдасться врятувати, пише Independent.

Сумнівна енергетика

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Попри необхідність захисту довкілля, уряд Польщі планує збудувати ще один енергетичний блок, який працюватиме на вугіллі, пише Rzeczpolita.

"Польща знову опинилася попереду цілого світу. Щоправда, у сумнівній компанії із 11 країн, які планують будівництво вугільних електростанцій", - пише газета.

Крім упертості уряду жодної іншої причини будувати блок немає, вважає видання.

Світові фінансові інституції не даватимуть гроші на будівництво неекологічних енергетичних потужностей.

Сусідам Польщі також не конче потрібна електрика, яку вироблятимуть із вугілля. Вони були б не проти морських вітрових генераторів, які виробляють польські фірми.

"Також варто пригадати, що третина вугілля, яку споживає Польща, імпортується з-за кордону, головним чином із Росії. Ми хочемо звільнитися від впливу Росії, коли йдеться про постачання нафти й газу. То ж для чого уряд хоче будувати іще один вугільний блок?" - запитує Rzeczpolita.

Огляд підготувавЯрослав Карп'юк, Служба моніторингу ВВС

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