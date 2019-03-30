Копирайт изображения EPA Image caption Французький співак-гей Білаль Ассані ледь не втратив шанс на участь в Євробаченні через ізраїльський фільм

У культогляді цього тижня:

Який черговий скандал сколихнув "Євробачення"?

Як школярам вдалося поставити "вірусну" виставу за мотивами "Чужого"?

Чому співачку попросили змінити сукню під час концерту?

Як Барак Обама привітав Дженніфер Лопес із заручинами?

"Співак-гей-терорист"

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Ізраїльський телеканал вирішив перенести показ серіалу "12 балів" після попередження від Європейської мовної спілки, яка організує "Євробачення", інформує Independent.

Цьому передувала скарга від Франції, делегація якої начебто навіть пригрозила, що країна не буде брати участь у цьогорічному пісенному конкурсі в Тель-Авіві, якщо на екрани вийде трьохсерійний фільм "12 балів".

Що ж стало причиною скандалу? Головний герой комедійної стрічки - французький співак алжирського походження на ім'я TJ, який до того ж ще і гей. За сюжетом він приїжджає до Тель-Авіва на пісенний конкурс, а члени угрупування "Ісламська держава" намагаються примусити його влаштувати під час цього музичного свята теракт.

Францію цьогоріч представлятиме виконавець нетрадиційної сексуальної орієнтації Білаль Ассані з марокканським корінням - тому занепокоєння його команди цілком зрозуміле.

Автор серіалу Йоав Хебель спочатку заявив, що жодної проблеми не бачить, адже головна мета фільму - "висміяти гомофобію" та "дурість" угруповання "Ісламська держава".

Втім, телеканал KAN, аби уникнути можливих провокацій, вирішив показати цю неоднозначну комедію після, а не під час "Євробачення".

Як "Чужий" став вірусною виставою

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Звичайна школа у містечку Берген в американському штаті Нью-Джерсі днями опинилася на світовій театральній мапі і на шпальтах світової преси завдяки виставі за участі місцевих учнів.

Як повідомляє Guardian, викладач Перфекто Куерво, який керує театральним гуртком, запропонував створити спектакль за мотивами класичного фантастичного фільму жахів режисера Рідлі Скотта "Чужий".

Щоправда, у колективу були дуже обмежені ресурси - особливо беручи до уваги, що вони мусили виготовити складні декорації, які відтворювали б інтер'єр космічного корабля з майбутнього, та костюм хижого прибульця з глибин всесвіту.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Що робити, якщо побачиш Чужого?

Але вони ризикнули. Робота над виставою тривала вісім місяців. І от нещодавно відбулася прем'єра, відео якої потрапило в інтернет.

Щойно його побачив колишній ведучий каналу Discovery Адам Севедж, він зробив допис у соціальній мережі, що постановка - "абсолютно неймовірна". Після цього відео стало вірусним. Голлівудські зірки, такі як Елайджа Вуд, похвалили і юних акторів, і постановників. А адміністратори офіційного профілю цієї кіноепопеї в Twitter написали: "Ми вражені".

Художній керівник колективу Стівен Дефендіні висловив сподівання, що учні винесуть з цієї історії не лише приємні спогади про свій неочікуваний успіх, а й усвідомлення, що "можна зробити щось з нічого… якщо мислиш нестандартно".

Політизована опера

Копирайт изображения Getty Images Image caption Баталії через брекзит не обійшли лондонську оперу

Відому британську оперну виконавицю Анну Паталонг змусили переодягнутися під час недільного виступу в лондонському Royal Albert Hall через "занадто провокативне" вбрання, пише Daily Mail.

Але нічого непристойного в її зовнішньому вигляді не було - класична жовта сукня до підлоги підперезана синьою стрічкою та намисто із золотих зірок.

Проте одна з глядачок побачила в такому поєднанні кольорів та виборі прикраси завуальовану політичну заяву, адже ансамбль нагадував прапор Європейського Союзу. І це в той час, коли Сполучене Королівство турбулентно наближається до брекзиту. Тому і виникла претензія.

Пані, що поскаржилася, виступає проти "розлучення" Лондона і Брюсселя, але зазначила, що заплатила гроші за квиток на "музичний концерт, а не на мітинг".

Чоловік співачки був незадоволений, що дружина змушена була змінити сукню, і навіть прокоментував ситуацію у Twitter, саркастично написавши, що ніхто чомусь не відреагував на те, що під час концерту на сцені майорів британський прапор.

Лист від Обам

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дженніфер Лопес привітали із заручинами її давні друзі - Барак та Мішель Обами

Американська поп-співачка Дженніфер Лопес цього місяця оголосила про заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. І от нещодавно її майбутній чоловік розповів, що з цією подією їх привітав сам Барак Обама. І зробив це не формально, а доволі інтимно - написавши від руки листа, розповідає Vogue.

"Мішель і я хотіли би привітати вас з заручинами. Після 26 років разом можемо сказати, що які б випробування не приносило життя, їх легше долати з тим, кого кохаєш", - зазначив екс-президент.

Родрігес опублікував листа від Обами і прокоментував, що це вітання для них з Дженніфер "більш ніж важливе".

Видання нагадує, що співачку з колишнім першим подружжям країни пов'язують роки дружніх стосунків.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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