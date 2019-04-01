"Без жартів", комік у другому турі - західна преса про вибори

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1 квітня західна преса пише про таке:

"Без жартів": комік у другому турі

"Темна конячка" перегонів

"Справжній вибір" чи "політичний неофіт"

"Без жартів": комік у другому турі

Цьогорічні президентські вибори "докорінно змінюють українську політику", пише американське видання Politico у статті під заголовком "Без жартів: комік перемагає у першому турі виборів президента України".

Актор без політичного досвіду Володимир Зеленський, який грає президента на екрані, "розгромив" чинного президента Петра Порошенка у першому турі, пише видання опираючись на дані екзит-полів, які показують, що за Зеленського проголосувало понад 30% виборців, а за Порошенка - 18%.

"Такий результат ставить українців перед непростим вибором: статус-кво чи невідоме", - пише Politico. Газета вказує, що політичні погляди Зеленського у переважній більшості невідомі, і багато українців мають сумніви щодо його компетенцій.

На думку експертів, ані Порошенко, ані Зеленський не відходитимуть від нинішнього зовнішньополітичного курсу.

"Навряд ми побачимо якісь відхилення від зовнішньополітичного курсу останніх чотирьох років. Населення має сильні антиросійські настрої, тож цього курсу і будуть притримуватися", - цитує видання директора Дипломатичної академії при МЗС України Сергія Корсунського.

"Розгромний докір" висловив телесеріальний президент українському політичному класу, вийшовши у лідери у першому турі перегонів, пише американська New York Times.

Результати екзит-полів газета називає "неймовірними".

"Той факт, що Україна функціонує як справжня демократія, хоч і з певними проблемами, часто називають чи не найголовнішим аспектом цих виборів", - зазначає видання.

На відміну від виборів у сусідній Росії та Білорусі, українці мають справжній вибір, і його результат невідомий, додає газета.

"Темна конячка" перегонів

"Комік з телебачення попереду у першому турі українських виборів, свідчать перші результати", - пише британська Guardian.

Газета коментує передвиборчу кампанію Зеленського і називає її "темною конячкою" цьогорічних перегонів. Вона нетрадиційна, а звичайні демонстрації на підтримку кандидата у його штабі замінили комедійними шоу, зазначає видання.

Команда актора робила ставку на високу явку молоді, яка прагне змін у країні і розчарована припиненням просування реформ і кволою економікою, пише Guardian.

Times пише, що Зеленському вдалося "піднятися на хвилі гніву виборців".

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Коментуючи результати екзит-полів, що віддали перемогу актору, британська газета пише, що вони відображають "дивовижний підйом Зеленського, який тепер може поповнити ряди особистостей, які виступають проти істеблішменту і приходять до влади по всьому світі".

Видання цитує професора з Університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсона, який каже, що імовірна перемога Зеленського у першому турі не випадкова.

"Вона йде від аполітичних настроїв, які ширяться світом і Україною. Наразі він проводить кампанію як свій екранний персонаж. Це свого роду втілення мрії", - каже викладач Українських студій.

З іншого боку, відсутність політичного досвіду, може стати перешкодою для Зеленського, коли потрібно буде брати участь у телевізійних дебатах, зазначає Ендрю Вілсон.

"Всі ми знаємо політиків, як Трамп, які обійшли проблему чіткого формулювання думок, та у Зеленського така проблема є, і якщо він не зможе чітко сформулювати свою позицію щодо важливих речей, таких як війна, Порошенко може завдати йому жорсткого удару", - каже професор Times.

"Справжній вибір" чи "політичний неофіт"

Про невдоволеність українців ситуацією в країні пише і німецька преса.

"Порошенко не зміг виправдати довіру дуже великої кількості людей. Занадто мало реформ, занадто багато скандалів, жодної реальної боротьби з корупцією, недостатньо змін в країні", - пояснює причини перемоги Зеленського популярний таблоїд Bild в статті під заголовком "Чому комік переміг президента".

Тижневик Zeit у статті під заголовком "Він висміює кризу, війну та корупцію" пише, що "у день виборів сталася сенсація, отриманий ним (Зеленським - Ред.) результат навіть краще за прогнозований".

Ділова газета Handelsblatt звернула увагу на демократичність виборів. "Україну серйозно критикують за корупцію і хаос. Але визначним залишається те, що на відміну від Росії, у країни все ще є перспективи", - пише видання у статті під заголовком "Справжній вибір з відкритим результатом".

"Сенсацією" називає перемогу Зеленського французька Le Monde. В першу чергу через те, що "цей гуморист, повний неофіт у політиці, зумів перевершити всі сподівання щодо мобілізації виборців" у той час, як "чинний президент співав відому пісню про корупційні скандали, які на фінішній прямій заплямували його мандат".

Le Figaro теж називає Зеленського "політичним неофітом" і зазначає, що він скористався його позицією протистояти елітам - глобальною тенденцією, що є особливо сильною в Україні після років тяжких економічних проблем і корупційних скандалів.

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Liberation пише, що опитування передбачали перемогу актора, але недооцінили масштаби феномену.

"Результат, який можна було очікувати, не стає від того менш вражаючим. Удар прогримів, і більш імовірним стає зречення Порошенка, якому поставив виклик інопланетянин та аутсайдер, комік та бізнесмен із тієї самої країни, головні досягнення якого - яскрава президентська кампанія завдяки серіалу "Слуга Народу", - пише видання.

А польські ЗМІ звертають увагу на те, що результати першого туру показують наявність в Україні демократії.

У статті під заголовком "Комік попереду, але в Україні можливо все"Gazeta Wyborcza пише, що у другому турі перегонів змагатимуться актор Зеленський і президент Порошенко, і "статися може будь-що".

"Отака вона, українська демократія", - додає видання.

Шукаючи відповідь на запитання чому українці зробили вибір на користь Зеленського, Rzeczpospolita пише: "Минулої середи Зеленський показав перші епізоди третього сезону серіалу "Слуга народу".

Протягом кількох днів на YouTube його подивилися майже три мільйони людей. Головний герой, Василь Голобородько, після сфальшованих виборів потрапляє у в'язницю... і до влади повертаються злодії та олігархи.

Однак, вчитель історії повертається і об'єднує всю Україну, разом із Кримом. Тоді глядачі переносяться в майбутнє - де Україна належить до країн G20, має одну з найбільш розвинених економік у світі та один з найвищих рівнів життя.

Під час виборчої кампанії Зеленський казав, що у своєму серіалі він показує "Україну мрій". "Вочевидь, мільйони українців йому повірили", - пише видання.

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