Порошенко VS Зеленський: чи будуть дебати?

Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила кандидатів у президенти, що пройшли в другий тур, взяти участь у дебатах.

Напередодні про готовність до такої розмови заявив Петро Порошенко.

Володимир Зеленський у відповідь ніби погодився, але згодом у штабі дали зрозуміти, що ще будуть вирішувати, чи це потрібно робити.

Суспільний мовник нагадав, що згідно із законом, такі дебати проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування з 19 по 22 годину в прямому ефірі. Тобто, за підрахунками, це має статися 19 квітня.

Тривалість - не менше 60 хвилин. Їх можуть безкоштовно транслювати інші канали.

"Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів... виділений для теледебатів час надається іншому кандидату", - пояснив суспільний мовник.

Там також додали, що після оголошення офіційних результатів першого туру направлять кандидатам запрошення.

Що кажуть кандидати?

Поки що невідомо, чи відбудуться дебати. Петро Порошенко у штабі 31 березня заявив, що готовий до розмови з супротивником у прямому ефірі.

У відповідь Володимир Зеленський сказав: "Та я готовий! Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця?"

Однак вже пізніше політконсультант його штабу Дмитро Разумков уточнив цю позицію.

"Питання у тому, чи це потрібно, а окрім того, дуже не хочеться іти на поводу у когось. Коли тебе намагаються затягнути у цей процес, бо думають, що розумніші", - зазначив Разумков в коментарі виданню "Тиждень".

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