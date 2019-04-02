Українські вибори перетворились на "бридке" видовище - Financial Times

Копирайт изображения Reuters Image caption Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів разом з дружиною Оленою

У вівторок, 2 квітня, іноземна преса пише про таке:

Чому другий тур українських виборів може бути "брудним"

Як Росія висміює українські вибори

Перемога жінки на президентських виборах у Словаччині дає надію Європі

Чому новий хмарочос у Данії називають "оком Саурона"

Протистояння Зеленського і Порошенка

Українські вибори перетворюються на "бридке" видовище, пише Financial Times, коментуючи попередні результати перегонів, згідно з якими, у першому турі чинного президента Петра Порошенка обійшов комік Володимир Зеленський, отримавши майже вдвічі більше голосів.

Для того, щоб скоротити розрив перед другим туром, президент Порошенко може піти у сильний наступ проти актора, додає видання.

Президент "часу не гаяв" і наступного дня після голосування на своїй сторінці у Facebook назвав свого опонента "маріонеткою Коломойського", а також натякнув на те, що його підтримує Росія, зазначає газета.

У штабі Зеленського очікують, що зовсім скоро перегони перейдуть у "брутальну фазу".

"Ми знаємо, що це наближається", - цитує видання одного з представників штабу фаворита цьогорічних перегонів.

Подібного повороту очікують і незалежні оглядачі.

"Очікую запеклої боротьби під час кампанії протягом наступних трьох тижнів з підривом репутації та неджентльменськими закидами з обох боків", - цитує Financial Times президента Американської торговельної палати в Україні Енді Хандера.

Люди, знайомі з ситуацією у штабі Порошенка, кажуть, що однією з задач кампанії перед другим туром буде поставити під сумнів відданість Зеленського Україні, пише видання.

"Український хаос - російська стабільність"

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Не маючи можливості вплинути на результат виборів в Україні, Росія вирішила висміяти ідею вільних виборів та політичної конкуренції у сусідній країні, пише у своїй редакційній статті газета "Ведомости".

"1 квітня - День сміху - у 2019 році співпало з днем підбиття результатів першого туру виборів президента України. Для ведучих ток-шоу на російських центральних каналах і офіційних оглядачів це виявилося вдалим збігом: вибори у сусідів, на які у Москви не було реальних шансів вплинути, багато хто сприйняв як привід висміяти ідею вільних виборів та політичної конкуренції", - пише видання.

Коментарі на російському телебаченні варіювалися від "відверто зневажливих" до "іронічних", а самі перегони охрестили "фарсом, який негідний того, щоб зватися виборами".

По обіді до обговорення під'єдналися і представники влади. Так, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков "акуратно відмовився" вітати лідера першого туру, а голова міжнародного комітету російського парламенту Костянтин Косачов заявив про "зачищене політичне поле".

"Традиційна для вітчизняної пропаганди і представників влади дихотомія "український хаос - російська стабільність" виглядає дискредитацією не лише України, а й принципів політичної конкуренції та альтернативних виборів в цілому", - пише "Ведомости".

"Російському виборцю натякають на те, що такі вибори нам не потрібні", - підсумовує видання.

Словаччина як надія для Європи

Копирайт изображения Reuters Image caption Зузана Чапутова стане першою жінкою на посаді президента Словаччини

Словаччина дає надію на краще майбутнє у Центральній Європі, пише Financial Times, коментуючи результати президентських виборів, згідно з якими очільником держави вперше в її історії стане жінка - юрист Зузана Чапутова.

"Приголомшлива перемога Зузани Чапутової - юриста у справах з боротьби з корупцією з невеликим політичним досвідом - у виборах президента Словаччини - не лише гучна перемога лібералізму в її країні, а і привід радіти цілому регіону, де авторитаризм та кланово-олігархічний капіталізм, на жаль, стали нормою", - йдеться у редакційній статті видання.

Чапутова займає відкриту проєвропейську позицію і щиро говорить про правду, рівноправ'я і громадянські права. Вона підтримує гей-шлюби і право жінок на аборт.

Показово, що у другому турі перегонів вона здобула перемогу над Віце-президентом Єврокомісії Марошом Шефовичем, якого пов'язували з партією Smer, що була біля влади 11 років, і заплямувала свою репутацію корупційними скандалами.

"Перспектива побачити ренесанс лібералізму в такому підйомі антипопулізму в Центрально-Східній Європі досить спокуслива", - пише видання.

Навіть з обмеженими президентськими повноваженнями у парламентській республіці, Чапутова має шанс показати, що ліберальні цінності і повага до верховенства права можуть принести країні більше, ніж демагогія популістів, підсумовує Financial Times.

"Вежа Саурона" у Данії

Копирайт изображения Bestseller

Найвищий у Західній Європі хмарочос зведуть у маленькому данському містечку з населенням у 7 000 жителів, повідомляє Times.

Ідея проекту належить фешн-бренду Bestseller, який планує збудувати свій головний офіс у містечку Бранде.

Висота Bestseller Tower сягатиме 320 метрів. Наразі найвища будівля Західної Європи знаходиться у Лондоні - це хмарочос The Shard.

Данську вежу буде видно на відстані 64 км. Її вже порівнюють з вежею Саурона з роману "Володар перснів", зазначає видання.

Місцеві ЗМІ пишуть, що жителі Бранде не проти нової будівлі.

"Всі вважають це чудовою ідеєю, і я теж", - цитує Guardian данського журналіста Мортена Дікмена.

Втім, хоча місцева влада схвалила проект, будівництво вежі розпочнуть не раніше, ніж за кілька років, повідомили в компанії.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC.

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