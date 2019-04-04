Як саме політика шкодить психіці - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Словесні перепалки між противниками і прихильниками брекзиту на вулицях Лондона - не рідкість

У четвер, 4 квітня, іноземна преса пише про таке:

"Брекзит" без кінця - чи буде жахливий кінець?

Як політика впливає на психічний стан людей?

Лікування деменції: музика і танці кращі за пігулки

Політика і психічні розлади

Газета Guardian публікує розлогу статтю про те, як перипетії політичного життя і страх через невизначеність впливають на психічне здоров'я людей.

"Вестмінстер (уряд - ред.) перебуває в хаосі, майбутнє невизначене і світла в кінці тунелю не видно. Як політична криза впливає на здоров'я нації?" - запитує газета.

Песимізм і тривога, порушення сну, психічні негаразди - саме такі симптоми змусили дослідників провести опитування серед британців щодо їхнього самопочуття на тлі політичних баталій через "брекзит".

Опитування, проведене організацією Britain Thinks, виявило, що з-поміж більш ніж 2 тисяч респондентів 83% "вже не можуть чути про брекзит", а 64% вважають, що він шкодить їхньому психічному здоров'ю.

Опитування показало, що змінилися й слова, які люди використовують, коли говорять про брекзит: у 2017 році домінували "незрозуміло" і "невпевненість", а тепер "надломлений" і "хаос".

Розі Картер, дослідниця із організації Hope Not Hate переконана: політична ситуація, що склалася у Великій Британії, "повністю змінила настрої в країні".

"Жити посеред хаосу невесело, але для деяких категорій громадян це особливо важко", - веде далі Guardian.

Доктор Еллі Кеннон, яка керує психіатричною клінікою в Лондоні, вважає: "Я думаю, що люди, які вже потерпають від розладів на тлі постійної тривоги чи депресії і лікуються від них, вважають, що політика або проблеми суспільства ще більше погіршують їхній настрій і симптоми хвороб. Я точно спостерігаю це в нашій клініці".

Guardian зазначає, що в часи, коли "немає жодних способів захистити власне психічне здоров'я", можливо варто запитати себе: а як ведеться тим, кому ще важче?

Брекзит: Британія готується до безладу

Копирайт изображения Reuters Image caption Сили безпеки Британії готові реагувати на можливі заворушенння через брекзит, пише Independent

Поки політики Великої Британії відчайдушно намагаються знайти спосіб виходу з ЄС, який влаштував би і Об'єднане Королівство, і Євросоюз, правоохоронні органи країни готуються "до найгіршого" - некерованого хаосу і безладу.

Видання Independent повідомляє, що понад 10 тисяч спецпризначенців готуються бути залученими до драматичних подій, спричинених "брекзитом".

"Сили безпеки готові реагувати на можливі заворушення, пограбування і безлади на тлі великих черг в портах або дефіциту харчових продуктів, бензину чи медичних препаратів", - пише Independent.

Видання зазначає, що подальше зволікання із брекзитом спонукає очільників силових структур Великої Британії готуватися до "протестів розлючених громадян".

Невизначеність і побоювання за завтрашній день - ось головні рушійні сили, які можуть спровокувати їх вдатися до дій, заборонених законом, застерігають правоохоронці.

Новий голова Національної Ради начальників поліції, помічник комісара поліції Лондона Мартін Х'юітт пояснив газеті: "Ми перебуваємо в неймовірно напруженій атмосфері через увесь цей сценарій виходу з ЄС".

Independent додає, що, за інформацією поліції, за останні два тижні вже зафіксовано 37 злочинів, безпосередньо пов'язаних з "брекзитом". Правоохоронці також прогнозують нову хвилю заворушень та злочинів на ґрунті ненависті, схожу на ту, що прокотилася Великою Британією одразу після референдуму 2016 року.

Музикою по деменції

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Газета Daily Telegraph публікує поради міністра охорони здоров'я Великої Британії Мета Хенкока щодо лікування деменції. Хворим варто більше слухати музику або танцювати замість "надмірного медикаментозного лікування", вважає чиновник.

Його поради базуються на дослідженнях, які засвідчили, що прослуховування плейлистів хворими на деменцію привело до 60-відсоткового зниження потреби в лікарських засобах, зазначає газета.

"Деменція може зруйнувати життя людей, які потерпають від неї. Хоча ще не існує ліків, що повністю виліковують деменцію, я вважаю, що ми можемо робити більше, аби покращити життя людей в цьому стані. Зокрема, я виступаю проти надмірної медикамізації та прийому таблеток, коли це не відповідає інтересам пацієнта. Існує достатньо доказів, які свідчать про те, що музика може заспокоїти людей з деменцією і зменшити їхнє збудження", - переконує пан міністр

Daily Telegraph пише, що музика справляє позитивний вплив і на тих, хто страждає на інші важкі захворювання. Скажімо, Королівський філармонічний оркестр співпрацює з організаціями, що допомагають подолати наслідки інсульту.

Майже 90 відсотків пацієнтів, які відвідували музичні сесії, спостерігали покращення фізичного та психічного здоров'я, зменшення випадків запаморочень та епілептичних нападів, покращення сну, здатності концентруватися та пам'яті.

Огляд підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг BBC