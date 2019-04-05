Режисерка "Кладовища домашніх тварин" знімає фільм про Юлію Тимошенко - ЗМІ

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У п'ятницю, 5 квітня, іноземні видання пишуть про таке:

Як режисер фільму жахів знімає фільм про Тимошенко

Чому молоді росіяни прагнути емігрувати

Як британці святкуватимуть Великдень

Чому коти ігнорують господарів

Про Тимошенко від режисера фільмів жахів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисерка Мері Ламберт

Режисерка оригінального фільму 1989 року "Кладовище домашніх тварин", а також кількох провокативних кліпів Мадонни, за які її критикував сам Папа Римський, Мері Ламберт знімає документальний фільм про кандидата в президенти й колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко.

В інтерв'ю Miami Herald Ламберт вона розповіла, що в її кар'єрі було "багато проектів про жінок, які я хотіла робити". Серед таких проектів - документальний фільм 2007 року про жінок, які працюють в Конгресі.

Розповідаючи про Тимошенко, режисерка стверджує, що "на думку багатьох, вона програла президентські вибори [2010 року] через фальшування, і (Віктор) Янукович посадив її в тюрму на два роки після того, як росіяни найняли Пола Манафорта, аби той організував брудну кампанію проти неї".

"Нічого не нагадує? "Замкніть її" - схоже, так?" - проводить вона аналогії між Тимошенко і колишнім кандидатом у президенти США Гіларі Клінтон. "Замкніть її" - цей слоган скандували опоненти Клінтон під час виступів генерального прокурора США Джефа Сешнза.

За словами режисерки, саме такі історії вона прагне розповідати.

Росія їм не мила

Копирайт изображения MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images Image caption Майже половина росіян до 29 років хочуть емігрувати, як свідчать соціологічні дослідження

Майже половина молодих росіян хочуть емігрувати, повідомляє New York Times, посилаючись на результати дослідження соціологічною службою Gallup, проведеного у 2018 році.

За даними опитування, 44% росіян у віці від 15 до 29 років хочуть залишити їхню країну. Серед тих кому від 30-ти до 45-ти воліли б емігрувати 22%. Найпопулярнішими напрямками для них є Німеччина та США.

Серед причин респонденти називали стагнацію економіки, падіння реальних доходів, запроваджене урядом підвищення пенсійного віку та збільшення податку на додану вартість.

Газета звертає увагу, що у 2014 році, коли Росія анексувала український Крим, частка тих, хто хотів жити деінде, становила лише 14% серед молоді й 7% серед росіян середнього віку.

New York Times також пише, що загалом 20% громадян Росії бажали б жити та працювати за кордоном, що перевершило досі найвищий показник 2007 року - тоді перебратися до інших країн хотіли 17% росіян.

Газета додає, що за останні 10 років населення Росії скоротилося до 146,8 млн.

"Великдень - це нове Різдво!"

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Газета Daily Mail пропонує новий погляд на Великодні свята. Видання зазначає, що, на відміну від Різдва, віряни у Великій Британії не надто переймаються прикрашенням своїх осель напередодні святкування Воскресіння Господнього.

"Це ж найголовніший день християнського календаря, коли також відзначають прихід весни", - пише Daily Mail.

"Деякі з наших європейських сусідів давно перетворили Великдень на яскраве святкування, то ж, напевно, вже прийшов час і нам наслідувати цей приклад", - додає газета.

Daily Mail пише, що в Україні Великдень - це головне свято року. У Швеції майже кожна родина влаштовує вечірки, на яких усі гуртом розписують писанки.

У Нідерландах будинки прикрашають зеленню і маленькими дерев'яними писанками, а всередині домівок навіть встановлюють "Великодню ялинку" - яскраво прикрашене деревце.

Чую, батьку, чую

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Після місяців дослідів вчені, схоже, можуть підтвердити давні здогадки котофілів і котофобів: ці тварини знають, коли ви до них звертаєтеся, але можуть просто не звертати на вас увагу, пише The Wall Street Journal.

Як з'ясували японські вчені, більшість домашніх котів може відрізнити своє ім'я серед інших подібних слів. Втім, дослід, проведений серед 78 котів, показав, що це не гарантує того, що вони до вас підійдуть.

"Ймовірніше, коти асоціюють конкретний звук із певним заохоченням, наприклад їжею, почухуванням або грою, і привчаються, що за звуком піде нагорода. Подібним чином більшість тварин, зокрема собаки, вчаться присвоювати значення конкретним звукам", - йдеться у статті.

Як пише видання, когнітивні та соціальні можливості котів менш досліджені в порівнянні із собачими. Раніше вчені з'ясували, що собаки можуть розпізнавати емоційний стан людини, а тональність людського голосу може впливати на їхню поведінку і те, як вони реагують на команди.

Огляд підготувала Служба моніторингу ВВС

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