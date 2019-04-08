ФБР зацікавилося Ігорем Коломойським - огляд ЗМІ

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У понеділок, 8 квітня, іноземна преса пише про таке:

Чому ФБР зацікавилося Ігорем Коломойським

Чому все частіше емігрує українська молодь

Як дикі тварини стають зірками Інстаграму

Чому Міжнародну космічну станцію можуть зруйнувати бактерії

Чому ФБР зацікавилося Коломойським

Видання Daily Beast пише, що ФБР проводить розслідування щодо Ігоря Коломойського, посилаючись на трьох людей, поінформованих щодо розслідування.

За даними видання, розслідування стосується можливих фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей. Джерела видання стверджують, що розслідування охоплює широке коло питань і триває вже довгий час.

Коломойського не звинувачено в жодному злочині, а адвокат, який його представляє, заперечує будь-які порушення з боку свого клієнта, пише Daily Beast.

"Пан Коломойський категорично заперечує, що відмивав будь-які кошти у США, - заявив виданню адвокат Майк Салліван, який представляє Коломойського. - Він бізнесмен. Його банк захопила влада, стверджуючи, що банк перебуває на межі банкрутства".

За інформацією видання, в розслідуванні залучена прокуратура Північного округу штату Огайо, оскільки в цьому штаті у пана Коломойського є інвестиції, як раніше повідомляла газета KyivPost.

Оскільки зараз олігарх мешкає у Тель-Авіві в Ізраїлі, на думку юридичних експертів, це може ускладнити можливі спроби екстрадиції з боку США, пише Daily Beast.

Видання називає репутацію пана Коломойського "складною". Ставши губернатором Дніпропетровської області, він допоміг з фінансуванням військових, які боролися проти сепаратистів, і пропонував винагороду за захоплення бойовиків, пише Daily Beast.

"Він відомий тим, що робив речі у сірій зоні, - сказав виданню Ілля Пономарьов, російський політик, який голосував проти анексії Криму і зараз живе у вигнанні в Києві. - З іншого боку, він найбільш проукраїнський і антикремлівський олігарх. Він відіграв ключову роль у зупинці вторгнення у 2014 році".

Джонатан Брансон, який працював у посольстві США і був старшим аналітиком з питань України, має іншу думку.

"Я вважаю, що Коломойський - дуже небезпечний", - цитує Daily Beast пана Брансона, який згадує про роль олігарха у фінансуванні батальйону "Азов". - Він був одним з перших олігархів, хто почав діяти як військовий правитель".

Видання згадує про можливий зв'язок кандидата у президенти Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським. "Коломойський володіє телеканалом, який транслює шоу Зеленського, і Порошенко назвав його "маріонеткою Коломойського", - пише Daily Beast.

"Коломойський просто шукав когось для того, щоб принизити Порошенка, і він знайшов цього хлопця, - цитує видання пана Брансона.

Адвокат олігарха Майк Салліван на це відповідає виданню: "За опозицією стоять люди, а не пан Коломойський".

Молоді українці залишають країну

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Зневіра в прогресі штовхає освічену українську молодь за кордон, пише Economist.

У порівнянні з минулими еміграційними хвилями, люди, які покинули країну з 2013 року, зазвичай молодші, більш освічені та знають більше мов, а третина з них має університетський диплом.

У Польщі число українців з 2013 року збільшилося з 220 тисяч до півтора мільйонів, додає видання.

"Корупція в університетах є важливим фактором для студентів-емігрантів; хабарі за оцінки настільки поширені в Україні, що ціна навчання може виявитися однаковою по обидва боки кордону", - зазначає Economist.

"Країна втрачає людей, які можуть її змінити", - зізнається одна з таких студенток Саша Іванюк, наголошуючи, що еміграція студентів і бізнесменів є "катастрофою" для демографії.

Ще одна емігрантка в Польщі, учасниця Євромайдану Наталя Панченко, погоджується: "Ті, хто виїжджає, є тими, хто може підштовхнути країну до змін".

Молодь каже, що не збирається повертатися, доки ситуація в Україні не зміниться, зазначає видання.

Водночас, українці активно беруть участь у суспільному житті країн, до яких вони емігрували. Приміром, у Польщі вони протестували проти зловживання владою правлячою партією Право і Справедливість. Інші роблять внесок неполітичним шляхом, інвестуючи в освітні проекти.

"Українці в Польщі - це як румуни в Іспанії, поляки в Британії або литовці в Німеччині", - пише видання, наголошуючи, що еміграція молоді є трансєвропейським явищем. І велика частина цієї молоді тяжіє до центру Європи, до Брюсселя.

Історик Оксфордського університету Тімоті Гартон Еш пояснює: "Одним із ненавмисних наслідків будування європейських інституцій є те, що багато найбільш проінформованих, проєвропейських людей залишили національні столиці заради Брюсселя".

Інстаграмні зірки-улюбленці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лис фенек користується популярністю серед користувачів Instagram, які полюють за "вподобайками"

Диких тварин із тропічних лісів та пустель розводять і продають користувачам Instagram, які шукають "милі" фото для стрічки, пише Telegraph.

Захисники тварин попереджають, що такі екзотичні тварини, як цукрова сумчаста летяга чи лис фенек, непридатні бути домашніми улюбленцями, до того ж їх часто розводять у жорстоких умовах.

Своїми виразними очима, рожевими носиками та сірою шерстю цукрові летяги заполонили Instagram. А лис фенек із "мультяшною" мордою став привабливою альтернативою коту чи собаці, пише газета.

Багато вебсайтів дозволяють миттєво купувати таких тварин без інструкції з догляду за 150 англійських фунтів, інколи - у клітках для хом'яків, пише видання.

Королівське товариство з попередження жорстокості до тварин (RSPCA) застерігає, що такі тварини дикі, тож можуть зруйнувати дім і навіть загинути від стресу, коли їх ізолюють від природного середовища. "Вони мають складні, особливі потреби, які важко задовольнити в домашній атмосфері", - пише товариство.

Зокрема, цукрові летяги живуть високо на деревах Австралії, Індонезії та Папуа Новій Гвінеї, а лис фенек пристосований до африканських пустель. Товариство зазначає, що дедалі більше таких тварин потрапляє до них на догляд, оскільки люди не змогли з ними впоратися.

Бактеріальна загроза на МКС

Копирайт изображения ESA/NASA Image caption Вид на Землю, знятий з МКС

На Міжнародній Космічній Станції (МКС) кишать гриби та бактерії, які можуть зруйнувати станцію.

Ці бактерії в основному занесли люди, однак деякі могли там бути з самого початку, пише Independent, цитуючи дослідження, оприлюднене в журналі Microbiome. Схожі мікроорганізми можна знайти в офісах на Землі.

Один з авторів дослідження, доктор Кастурі Венкатесваран, зазначає: "Міжнародна космічна станція - це герметично замкнена система, яка перебуває під впливом мікрогравітації, радіації, підвищеного рівня діоксиду вуглецю та рециркуляції повітря через HEPA-фільтри, і вважається "екстремальним середовищем".

Однак мікроби добре витримують такі умови, додає вчений. Вони можуть не лише вплинути на здоров'я космонавтів, але й роз'їсти саму станцію, пише видання.

Міжнародна космічна станція, побудована в 1998 році, перебуває на орбіті на висоті близько 250 миль (близько 400 км) від поверхні Землі. На ній побувало 222 космонавти.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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