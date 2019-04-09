Скільки Мадонна отримає за Євробачення? І що заспіває? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images

У вівторок, 9 квітня, іноземна преса пише про таке:

Скільки хоче Мадонна за виступ на Євробаченні

Як Британія спрощує процес розлучення

Чим небезпечні добавки з кальцієм

Який новий стан матерії відкрили науковці

Виступ на мільйон

Мадонна заспіває на пісенному конкурсі "Євробачення - 2019", що відбудеться у Тель-Авіві у травні. За виступ поп-зірці заплатять мільйон доларів, повідомляє Haaretz.

Витрати бере на себе бізнесмен-мільярдер Сільван Адамс, уточнює видання.

Джерела видання кажуть, що співачка виконає дві пісні, одну з яких глядачі почують вперше. Продюсери конкурсу довго вели з виконавицею перемовини щодо прем'єри, оскільки в ній закладено політичні меседжі, йдеться у матеріалі Haaretz.

Зірка планує прибути зі 160-ма членами команди. Цей виступ стане четвертим виступом Мадонни в Ізраїлі.

Конкурс "Євробачення - 2019" проходитиме у Тель-Авіві 14-18 травня.

Британія: розлучитися стане простіше

Копирайт изображения Getty Images

Британія реформує сімейне законодавство, аби пришвидшити процес розлучення, повідомляє Mirror.

Сьогодні в Англії та Уельсі діють закони, за якими розлучитися без згоди партнера можливо лише за умови надання доказів подружньої зради чи неналежної поведінки.

В іншому випадку, подружжя має проживати окремо протягом останніх п'яти років, зазначає видання.

Нові зміни до законодавства дозволять подружжю розлучитися на підставі "незворотного розпаду" шлюбу. Тобто жодних доказів тепер надавати не доведеться.

Також у британському уряді планують ініціювати запуск процесу розлучення двома сторонами. Наразі подати заяву на розрив шлюбу може тільки один з подружжя.

Харчові добавки і рак

Копирайт изображения PA

Вживання харчових добавок з кальцієм може удвічі підвищити ризик смерті від раку, як свідчать результати нового дослідження, оприлюднені в науковому виданні Annals of Internal Medicine, повідомляє The Daily Telegraph.

Аналіз історії хвороб 27 тисяч людей встановив зв'язок між підвищеним вмістом добавок у крові та раком у старшому віці.

Натомість жодного зв'язку між збільшенням вживання продуктів з кальцієм та хворобою встановлено не було, підкреслює видання.

За словами науковців, ризик розвитку раку підвищується після того, як люди починають вживати харчові добавки, що містять понад 1000 міліграмів кальцію на добу.

Видання цитує голову дослідницької групи доктора Фанг Фанг Занга, який каже, що важливим результатом стало те, що науковцям вдалося підтвердити важливість розмежування джерел надходження кальцію до організму.

Новий стан матерії

Копирайт изображения Getty Creative

Науковці відкрили новий стан матерії, в якій атоми можуть перебувати як у твердому, так і в рідкому стані одночасно, пише Daily Mail.

Відкриття зробили під час дослідження сполуки калію. Фахівці з Единбурзького університету експериментували з високим тиском та температурними режимами, якими впливали на атоми калію.

Стимулюючи активність близько 20 тисяч атомів калію в екстремальних умовах, науковці підтвердили існування нової, стабільної форми матерії.

"Калій - один з найпростіших відомих нам металів, але якщо його стиснути, він створює складні форми. Ми показали, що цей незвичайний, проте стабільний стан може бути частково твердим, а частково рідким", - цитує видання голову дослідницької групи доктора Андреаса Хермана.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба Моніторингу BBC

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.