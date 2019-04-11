"Історичне приниження" Британії у Брюсселі - огляд ЗМІ

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У четвер, 11 квітня, західна преса пише про таке:

Як саміт з Брекзиту став "історичним приниженням для Британії"

Як науковці знайшли рештки нового виду роду Людина

Чому нову професію хоче опанувати Кім Кардаш'ян

Як жінка, в якої органи були розміщені "навпаки", дожила до 90 років

"Історичне приниження" Британії

Останній саміт ЄС щодо брекзиту, який відбувся у Брюсселі 10 квітня, став для Британії "історичним приниженням", пише Times у своїй редакційній статті.

У ніч на 11 квітня лідери ЄС погодили "гнучке" відтермінування виходу країни з ЄС до 31 жовтня 2019 року.

"Вкотре Британія опинилася в руках іноземних лідерів, які ухвалювали рішення не щодо кризи у котрійсь з близькосхідних країн, а щодо фундаментальних елементів конституційного та економічного устрою цієї держави", - пише видання.

Британським парламентарям варто замислитися над тим, як країна опинилася в такій ситуації, додає газета.

Факт залишається фактом - британська прем'єрка не має впливу на свій кабінет міністрів і партію, йдеться у статті.

Та цього разу Лондон не може "змарнувати" друге відтермінування дати виходу країни з Євросоюзу.

"Якщо Терезі Мей і зараз не вдасться забезпечити більшість у Палаті громад, їй доведеться поступитися місцем тому, хто зможе це зробити", - вважає Times.

Нові люди на Філіппінах

Копирайт изображения FLORENT DETROIT Image caption Печера, в якій знайшли рештки виду Homo luzonensis

На Філіппінах знайшли рештки людей нового виду, повідомляє Guardian.

Скам'янілі рештки представників виду Homo luzonensis, які населяли Землю 50-67 тисяч років тому, знайшли в печері на острові Лузон.

За словами дослідників, які працювали над розкопками, древні люди мали зріст до чотирьох футів (близько 1,2 м), що менше за зріст інших видів, і були адаптовані до того, щоб лазити по деревах.

Видання цитує учасника дослідницької групи та співробітника Музею природознавства в Парижі Флорана Детруа, який каже, що наш вид Homo sapiens точно не був єдиним на Землі, а решта вимерла за певних обставин.

Для науковців залишається таємницею, як саме цей вид потрапив на філіппінський острів, адже він ніколи не був з'єднаний з іншими територіями. Згідно з однією з теорій, вони навмисно дісталися туди на плоту. Згідно з іншою - їх віднесло на острів хвилею цунамі.

Кім іде в юристи

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Кім Кардаш'ян прагне опанувати нову професію

Кім Кадаш'ян-Вест готується стати юристом. Про це вона розповіла в інтерв'ю американському виданню Vogue.

Минулого літа зірка реаліті-шоу почала стажуватися у юридичній фірмі у Сан-Франциско, щоб у майбутньому мати можливість захищати підозрюваних у судових справах.

Тоді Кардаш'ян-Вест посприяла звільненню 63-річної Еліс-Мері Джонсон, яку засудили до довічного ув'язнення за розповсюдження наркотиків. Після її візиту до Білого дому і розмови з президентом США Дональдом Трампом, ув'язнену помилували.

"Білий дім запросив мене як радника з питань реформування інституту помилування. І от я сиджу в кімнаті Рузвельта (зала для зустрічей у Білому домі. - Ред.) з суддею, який виносив обвинувальні вироки злочинцям, і з багатьма дійсно впливовими людьми і думаю "Блін. Мені потрібно більше знань", - поділилася зірка спогадами про зустріч з американськими посадовцями.

"Я відчувала, що хочу мати можливість боротися за людей, які були змушені страждати за помилки, які зробили в минулому. Я просто відчувала, що система може сильно змінитися, і я хотіла боротися, щоб покращити її. І якби в мене було більше знань, я б змогла зробити більше", - додала Кім.

Іспит, який надасть їй можливість займатися юридичною практикою, Кардаш'ян-Вест має здати у 2022 році.

Один шанс на 50 мільйонів

Копирайт изображения COURTESY OF THE BENTLEY FAMILY Image caption Роуз-Марі Бентлі

Історію жінки, яка народилася з внутрішніми органами, розміщеними в її тілі у дзеркальному положенні, розповідає Daily Mail.

Після народження лікарі дали американці Роуз-Марі Бентлі один шанс вижити на 50 мільйонів. Рідкісне генетичне захворювання змістило положення її печінки, шлунку та підшлункової залози вправо. Тільки серце лишилося на місці.

За своє життя вона не страждала на серцево-судинні захворювання. Саме це науковці пов'язують із довшою тривалістю життя.

Жінка прожила 99 років і народила п'ятьох дітей. Вона стала найстаршою людиною з таким захворюванням.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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