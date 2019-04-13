"Випробування вогнем" Зеленського в Парижі. Що пише про візит французька преса

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський 12 квітня зустрівся в Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Ввечері того ж дня з французьким колегою зустрівся і президент України Петро Порошенко.

Для Петра Порошенка це був третій офіційний візит до Франції, а Володимир Зеленський зустрівся з Макроном вперше.

"Дипломатичним випробуванням вогнем" для "новачка у політиці та фаворита рейтингів" Володимира Зеленського назвав тижневик L'Obs його зустріч із Емманюелем Макроном у столиці Франції.

Переговори тривали близько години і стосувалися більшою мірою Донбасу, корупції та реформ, цитує агенція голову штабу кандидата, Івана Баканова.

"Це була дуже позитивна зустріч", - наголосив Баканов. "Зустріч задля того, щоб краще пізнати один одного й обмінятися думками щодо двосторонніх зв'язків."

Однак, приймаючи його, "Єлисей дещо роздратував Київ", пише L'Obs, цитуючи двох українських дипломатів.

"Це дуже дивна і неприємна ситуація", - сказав один із них. Другий зізнався, що це дуже нагадує "конкурс краси".

Копирайт изображения Reuters Image caption Зустріч пройшла у Єлисейському палаці

Експерт аналітичного центру Нової Європи в Києві Леонід Літра був більш оптимістичним: "Франція показує, що розуміє, в яку сторону рухаються українські виборці і що треба налагоджувати контакти."

"За цією кампанією дуже пильно спостерігають Франція та Німеччина, які входять до Нормандського формату врегулювання конфлікту на Донбасі", - наголошує видання.

Якщо до початку конфлікту на Донбасі Зеленський був готовий стати на коліна перед Путіним, то тепер він загострив тон, вимагаючи від Кремля компенсації за війну та Крим, додає газета.

Водночас, Порошенко протиставляє своєму молодому опоненту досвід при владі після мандату, "позначеного складними мирними переговорами та ключовим договором щодо зближення з ЄС", пише видання.

Загадковий "український Макрон"

Деякі французькі газети проводили паралелі між Макроном і Зеленським.

Le Monde пише, що до нового кандидата, який уявляє себе "українським Макроном", у Франції справді велике зацікавлення, хоча його політичні погляди залишаються загадкою.

А у французькій версії Sputnik, що фінансується Росією, є такий заголовок: "Французький Макрон зустрічається з Макроном українським".

Інтерв'ю місцевим журналістам Володимир Зеленський не давав.

Його команда також відмовилася дати будь-який коментар щодо переговорів на запит інформагенції AFP, пише Le Figaro.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC