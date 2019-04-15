Північний полюс закрили через Донбас - Telegraph

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У понеділок, 15 квітня, іноземна преса пише про таке:

Чому закрили Північний полюс

Ще двом американцям закидають лобізм українських політиків

Який зв'язок між кольорами та голосними звуками

Як мозок можна буде під'єднати до комп'ютера

Північний полюс закрили через Донбас

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Північний полюс закрили через російсько-український конфлікт, пише Telegraph. Це сталося вперше за 18 років.

На полюс туристів возять українські літаки Ан-74 із сезонного табору Барнео, які управляються російськими та швейцарськими компаніями.

Табір мав відкритися 1 квітня, але українським пілотам і екіпажу не дозволили літати через суперечки, пов'язані з конфліктом на Донбасі, пише газета, цитуючи місцеві ЗМІ.

Коли знайшли на заміну канадський літак, погода вже стала непридатною до польоту.

Дослідник Арктики Ерік Ларсен, який також планував потрапити на полюс, написав у Instagram: "Після майже десятиденної затримки через політичні суперечки за літаки між Росією та Україною, остання надія була втрачена, коли не спрацював запасний план".

Через це близько 300 людей застрягли на норвезькому архіпелазі Свалбард (Шпіцберген), звідки вони мали вирушати до аеропорту. Багато з них заплатили 20 000 євро на поїздку.

Табір Барнео зазвичай працює 3-4 тижні на рік, починаючи з квітня.

Назва табору — жарт, придуманий полярними дослідниками, адже погода на полюсі "полярно" протилежна до погоди на тропічному острові Борнео.

Марафон на Північному полюсі також скасували, засмутивши 50 учасників.

Ще двох американців звинуватили у лобіюванні української опозиції

Копирайт изображения Reuters Image caption Команда спецпрокурора Роберта Мюллера розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Ще двох американців звинуватили в рамках справи прокурора Мюллера про російське втручання в американські вибори, пише Washington Post. Обидва з них були політконсультантами в Україні.

Американського політтехнолога Самюеля Паттена засудили до трьох років умовного ув'язнення за те, що той направляв гроші, зароблені на політичному консультуванні в Україні, на передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

Разом із росіянином Костянтином Килимником, спільником Пола Манафорта, Паттен створив компанію, що консультувала Опозиційний блок та деяких його членів, зокрема Сергія Льовочкіна.

З 2015 року ця компанія заробила 1 мільйон доларів, з яких 50 000 доларів вона віддала Трампу.

Згідно з прокурорами, Паттен також допоміг Льовочкіну організувати зустрічі з членами Конгресу у 2015 році для лобіювання інтересів та написати статтю про те, що в Україні все буде добре за правління Трампа.

Прес-служба Льовочкіна заперечила грошову допомогу Трампу, однак підтвердила, що депутат був присутній на інаугурації президента.

Килимник заперечив зв'язки з російськими спецслужбами, що йому закидають американські прокурори.

Інший американський політтехнолог, адвокат Грегорі Крейг, заперечив звинувачення суду про подання неправдивої інформації в справі щодо політичних консультацій в Україні, пише в іншій статті Washington Post.

Крейга та компанію Skadden допоміг найняти Манафорт у 2012 році для написання доповіді про ув'язнення Юлії Тимошенко. Як стверджують правозахисники, ця стаття була спробою виправдати її покарання.

Прокурори закидають Крейгу, що він не зареєструвався як іноземний лобіст для публікації цієї доповіді. Вони також вважають, що у випадку реєстрації з'ясувалося б, що цю доповідь в основному профінансував один український бізнесмен. А це б підірвало уявлення про незалежність компанії Skadden.

Крейг не вважає оприлюднення доповіді роботою на Україну.

У січні, Skadden домовилася зі слідством і визнала, що мусила зареєструватися іноземним лобістом.

Однак у квітні Крейг заперечив свіжі звинувачення у тому, що він збрехав під час слідства.

Вчені довели, що люди пов'язують імена з певними кольорами

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Якого кольору твоє ім'я? Таке запитання цілком логічне, вважають учені, які з'ясували, що з кожним голосним звуком люди пов'язують один і той самий колір, пише Daily Mail.

Онлайн тест показав, що більшість людей обирають той самий колір, коли їм показують 16 різних комбінацій звуків.

Більшість людей пов'язали англійське "і" з зеленим або жовтим кольором, "е" з зеленим, "а" з рожевим або червоним, "о" з фіолетовим чи синім, "и" з синім або червоним.

Подібні результати показали як люди з синестезією — станом, коли подразник, який зазвичай викликає реакцію одного органу чуття, одночасно викликає реакцію іншого сенсорного органу — так і ті, хто не мав ознак такого стану.

Синестетиками є лише чотири відсотки людей. Ним був зокрема письменник Володимир Набоков.

Учені вважають, що у таких асоціаціях є логіка, яку диктує структура мови. Світліші кольори асоціюються з голосними, що виходять із передньої частини рота, темніші — з дальньої, а червоні відтінки — з низькими передніми.

"Якщо б кольорові асоціації залежали лише від акустичних факторів, кольори би вливалися один в одного, як веселка", — каже один із дослідників.

"Натомість, ми бачимо, що звуки групуються так, як мова вирізає місце для голосних… Можна сказати, що голосні звуки проходять через сортувальну машину мови перед тим, як ми придумуємо для них колір".

Дослідження провів голландський університет Радбург у Неймегені.

Мозок можна буде під'єднати до комп'ютера

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За кілька десятиліть людський мозок можна буде підключати до комп'ютера. Саме такого висновку дійшла міжнародна група вчених, яка опублікувала результати свого дослідження в журналі Frontiers in Neuroscience, пише Daily Mail.

Завдяки комбінації нанотехнологій, штучного інтелекту і традиційних комп'ютерних технологій, мозок можна буде під'єднати до хмари комп'ютерів і діставати інформацію з інтернету в реальному часі.

Нанороботи, вбудовані в мозок, будуть медіаторами між людським мисленням і суперкомп'ютерами у схемі, подібної до матриці, каже співавтор статті Роберт Фрейтас.

"Ці пристрої курсуватимуть людськими судинами, проходитимуть гематоенцефалічний бар'єр (між мозком і кров'ю), і точно позиціюватимуться серед, або навіть усередині, мозкових клітин", — пояснює вчений.

"Тоді вони безпровідним способом передаватимуть інформацію з мережі суперкомп'ютерів на базі хмарної технології", — додає він.

Крім цього, мережу мізків можна буде об'єднати у "глобальний супермозок", який сприятиме колективному мисленню.

Раніше вченим уже вдавалося поєднувати мізки з використанням електроенцефалограми, завдяки чому учасники експерименту могли разом вирішувати пазл, подібний до Тетрису.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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