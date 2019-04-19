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Хто насправді виграє після такої президентської кампанії в України - в огляді іноземних видань від 19 квітня.

"Переможець в Кремлі"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карнавалоподібна виорча кампанія в Україні працює на тезу Путіна про демократію як фарс

На думку аналітичного ресурсу Politico, очевидний успіх шоумена Володимира Зеленського на виборах стане "великою українською перемогою" російського президента Володимира Путіна.

"Хто б не виграв, справжній переможець буде сидіти в Кремлі", - стверджується далі у статті.

"Карнавалоподібна передвиборча кампанія, в якій теперішній президент наживо проводив "соло-дебати", а його опонента багато хто, схоже, плутає з його героєм в популярному телесеріалі, зображує демократію Західного стилю так, як її завжди називав Путін, фарсом."

Втім, додає Politico, Путіну, ймовірно, навіть все одно, хто виграє, адже "його мета з моменту загарбання Криму і початку підтримки сепаратистів на сході" була дестабілізувати Україну.

Попри певні побоювання на Заході Зеленський не є "кремлівською маріонеткою", на думку Politico, і Україна "не почне любити Росію наступного після виборів дня". Також Київ не відмовиться від прозахідної орієнтації.

"Втім, також є фактом те, що Зеленський не той, ким його вважають багато хто з виборців, з тої простої причини, що вони не знають, хто він такий взагалі", - зауважує видання.

Кремль "незабаром шкодуватиме" про Порошенка

Копирайт изображения AFP Image caption Петербурзький музей солодощів. Портрет Зеленського із цукерок Roshen

Путіну варто "боятися лідера українських перегонів, добре налаштованого до Росії", йдеться у статті на вебсайті Foreign Policy. На думку автора, Кремль "незабаром шкодуватиме", що вже не має справи з українським президентом, "який нагадував їхнього власного".

Мова йде про те, що Україна президента Порошенка, яка повернулася спиною до Росії і прагне інтеграції до НАТО, була "корисною страшилкою", яку Путін міг використовувати для цілей внутрішньої російської політики.

За президентства Зеленського Україна може перетворитися із зовнішньополітичної проблеми для Росії на внутрішньополітичну.

"Приємний, свіжий молодий президент із почуттям гумору, який сконцентрований на внутрішній політиці, став би для великої частини росіян альтернативою Путіну. Аби запобігти цьому, Путіну доведеться нападати на Зеленського з тих же позицій, які займав його ворог Порошенко: [стверджувати, що той] комедіант, маріонетка олігархів та недосвідчений політик", - припускає автор.

Втім, він прогнозує, що це буде складно зробити, оскільки Зеленський - "варіант, який обирають російськомовні виборці, які стомлені від ворожнечі між Україною та Росією".

"Кремль придивляється"

Копирайт изображения AFP Image caption Перед першим туром виборів Віктор Медведчук відвідав Москву разом із іншим кандидатом у президенти - Юрієм Бойком

Новий президент України може повернути контроль над територіями на сході країни, які перебувають під владою сепаратистів, протягом кількох місяців і отримати дешевий газ і великі інвестиції з Росії, якщо він укладе угоду з Москвою. Так стверджує "найближчий союзник Кремля в Україні" Віктор Медведчук.

Як пише Reuters, за словами Медведчука, Кремль наразі придивляється до Зеленського, аби зрозуміти, чи можна з ним домовлятися на відміну від президента Порошенка.

"Москва не має жодних очікувань. Вони хочуть побачити, що станеться після, хто буде в його оточенні, і що він буде робити та з ким", - стверджує Медведчук.

На його думку, позиція Зеленського щодо виконання Мінських угод з врегулювання конфлікту на Донбасі є хибною, але вона може змінитися, коли той зануриться у тему.

"Можливо, він дійде думки, що заради миру потрібно це робити, - каже Медведчук. - Ніхто не говорить про те, щоб піти на поступки або віддати щось. Ми говоримо про необхідність повернення людей і території".

Угода про те, як реалізувати мирну угоду на сході України, може бути досягнута "протягом декількох місяців", а практичне впровадження займе "від шести до восьми місяців", стверджує Медведчук.

Він наполягає, що будь-які переговори з цього питання мають бути між Києвом, Москвою і двома проросійськими сепаратистськими утвореннями.

"Не чіпайте Нотр-Дам"

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Макрон запропонував відбудувати Нотр Дам за сучасними технологіями. Марі Ле Пен відповіла: "Не чіпайте Нотр Дам"

Як повідомляє Financial Times, у Франції спалахнули суперечки щодо того, як слід відбудовувати Собор Паризької Богоматері.

Пропозиція уряду президента Макрона про використання сучасних планів та матеріалів для реконструкції обгорілої церкви не у повній відповідності до середньовічного оригіналу викликала неабияке обурення серед опозиційних французьких політиків.

Деякі архітектори пропонують встановити стальні балки замість дерев'яних, використати титанове замість свинцевого покриття даху, а шпиль відтворити з вуглецевого волокна.

Марін Ле Пен, лідер крайньо правої партії "Національний фронт" запустила хештег #TOUCHEPASNOTREDAME ("Не чіпайте Нотр-Дам") у соціальній мережі Twitter.

Джордан Барделла, який очолює список партії Ле Пен на виборах до Європарламенту, висміяв перспективу "якогось жахливого об'єкта сучасного мистецтва" і заявив: "Ми повинні негайно зупинити це безумство".

Подібні ж протести та заклики озвучили представники правої партії Les Républicains.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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