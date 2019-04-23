Навіщо поляки б'ють опудало єврея - Gazeta Wyborcza

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption За традицією, громадяни польського містечка Прухнік раніше щороку били опудало єврея

У вівторок, 23 квітня, іноземна преса пише про таке:

Антисемітизм у Польщі

Робочий день китайських айтішників

Нові плани заробітку Ілона Маска

Антисемітський ритуал чи данина традиції?

Ритуальне побиття опудала єврея у польському містечку Прухнік викликало обурення не лише єврейських організацій, але й багатьох поляків, пише польська Gazeta Wyborcza.

Театралізоване дійство, у центрі якого був персонаж дуже схожий на єврея-хасида, відбулося у Прухніку під час великодніх святкувань.

Раніше такі шоу відбувалися кожного Великодня, однак згодом Католицька церква виступила проти.

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Десять років у польському містечку нічого подібного не відбувалося. Чому повторилося тепер, пояснює професор Міколай Вінєвські.

"Це типово антисемітський дискурс. Ненависть, яка походить зі страху, що містичний єврей повернеться і забере ваші гроші й будинки. Тут ми можемо говорити про появу вторинного антисемітизму, на яку накладаються суспільно-політичні конфлікти", - каже професор Вінєвський.

Як зазначає газета, неоднозначний ритуал у Прухніку, міг стати реакцією на привітання польських євреїв із Пуримом послом США у Польщі Джорджет Мосбахер. І хоча вона вже за декілька днів привітала польських католиків із Великоднем, обуренню на її сторінці у Twitter не було меж.

Коментатори нагадували пані Мосбахер, що католиків у Польщі 90% населення, а юдеїв — менше одного.

Така суспільна поведінка може мати сумні наслідки для цілої країни, вважає видання.

"Я б цим не легковажив. На перспективу, це може мати вплив на ставлення поляків до того, що їх оточує та на норми суспільної поведінки. Я не бачив жодної реакції з боку урядовців. Не чув жодних коментарів від когось із влади, які б засудили образи на адресу посла одного з наших найближчих союзників", - підсумовує професор Вінєвський.

IT-працівники усіх країн єднайтесь!

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Працівники Microsoft опублікували на порталі розробників Github відкритого листа на підтримку своїх колег, що працюють на великі китайські технологічні компанії.

Британська Guardian пише, що Microsoft закликала китайські фірми дотримуватися трудового законодавства і не змушувати своїх працівників проводити на роботі понад 40 годин на тиждень і брати більше за 36 понаднормових годин на місяць.

Багато китайських фірм не вбачають нічого поганого у тому, що їхні працівники працюють із дев'ятої ранку до дев'ятої вечора, шість днів на тиждень. У одному з коментарів під листом працівників Microsoft йдеться, що таке навантаження цілком може довести працівників до реанімації.

Користувачі порталу Github склали список із понад 150 фірм, у яких працівники змушені працювати у нелюдських умовах. Ця тема за короткий час стала дуже популярною.

"Було багато випадків, коли транснаціональні компанії змушували своїх працівників влаштовувати перегони зі своїми конкурентами, коли прибуток ставав головним, а трудовими стандартами нехтували. Попри кордони, нам слід об'єднатися у боротьбі за гідні умови праці для всіх", - йдеться у листі.

Ілон Маск, Tesla та таксі-роботи

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Ілон Маск прогнозує, що його компанія Tesla зможе нарешті стати прибутковою тільки після того, як збудує глобальну мережу автономних роботів-таксі, пише Financial Times.

Фінансові труднощі ніяк не облишать культового автовиробника. Компанії з проблемами вдається постачати свої електромобілі за межі США. У Tesla з острахом очікують на падіння загального попиту на електричні автомобілі.

Нова надія Ілона Маска ґрунтується на тому, що 400 000 автомобілів Tesla є постійним джерелом інформації для побудови й вдосконалення штучного автомобільного інтелекту, який врешті-решт дозволить Tesla здійснити прорив у створенні та експлуатації автомобілів, що не потребують водія.

Зараз більшість фахівців вважає, що до появи справді автономних автомобілів ще багато років. Зараз безпілотні Tesla мають право їздити лише на обмеженій території.

Однак Ілон Маск залишається оптимістом.

"Вартість однієї милі проїзду у роботі-таксі вже є нижчою за 18 центів. У конкурентів Uber чи Lyft вона складає 2-3 долари. Кожен робот-таксі даватиме компанії Tesla до 30 000 доларів прибутку щороку, а батареї у такому таксі витримають мільйон кілометрів пробігу", - запевняє Маск.

Є, правда, одне "але". Постає питання, хто буде відшкодовувати збитки, якщо робот-таксі потрапить в аварію. Ілон Маск з деякою непевністю відповів:

"Мабуть, усе-таки, Tesla. Але було би добре зробити так, аби цих аварій було дуже-дуже мало".

Огляд підготував Ярослав Карп'юк, Служба моніторингу ВВС

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