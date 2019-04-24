Чи знайде Зеленський "ліки" проти проблем України? Огляд ЗМІ

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У середу, 24 квітня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Чи знайде Зеленський "ліки" проти проблем України

Як єврейське походження Зеленського може допомогти українцям

Чому МВФ "вбив" Порошенка

Як Україна встояла перед російською "агресією"

Наукова фантастика відпочиває

Канадське видання Globe and Mail вважає обрання Зеленського "дивнішим, ніж наукова фантастика" та попереджає про загрозу "імітації політичного життя" в Україні.

"Мистецтво імітувало політичне життя, а потім політичне життя імітувало мистецтво", - коментує перемогу шоумена над "дуже реальним Шоколадним Королем" видання.

Водночас газета нагадує про численні виклики, які стоять перед Зеленським: високий рівень корупції, низька довіра до державних установ, контроль більшої частини економіки олігархами тощо.

"Україна, мабуть, найменш успішна країна з пострадянських країн Європи, - пише видання. - Навіть Білорусь, російський сателіт на чолі з довічним президентом має вдвічі більше багатства ніж Україна".

Крім того, держава "спустошена п'ятирічною війною з сепаратистами, яких підтримує Москва".

"Чи стане обрання пана Зеленського ліками проти якоїсь із цих проблем?" - запитує видання.

Серед переваг переможця президентських перегонів Globe and Mail називає його єврейське походження та вільне володіння російською у порівнянні з українською, що може допомогти принести мир на переважно російськомовний Схід країни.

"Однак він виграв завдяки тому, що під час перегонів переважно поводився як порожня бочка (в яку виборці могли вкласти будь-який зміст. - Ред.). Він обіцяв знову об'єднати розколоту країну, але не надав багато деталей. Його перемога є буквально тріумфом надії над досвідом", - пише видання та попереджає, що невиконання обіцянок зіграє на користь Росії.

"Якщо пан Зеленський не зможе поліпшити економіку, посилити верховенство права та принести мир на Східну Україну - і на кожне з цих питань має величезний вплив російський президент Володимир Путін - це тільки посилить несприйняття (українцями. - Ред.) демократії західного стилю та сприятиме Путіну", - попереджає Globe and Mail.

"Приємна контрпропаганда"

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Los Angeles Times пише про те, що Україна, яка за свою історію стала свідком "страхітливих атак проти євреїв", тепер має президента-єврея.

"Попри занепокоєння в усьому світі через зростання антисемітизму, результати українських виборів стали приємною антитезою. Українці обрали Володимира Зеленського, телевізійного коміка єврейського походження, своїм наступним президентом. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також є євреєм", - зауважує видання.

Газета вважає, що в Україні ігнорують свою "просочену кров'ю єврейську історію", що робить перемогу Зеленського "ще більш дивовижною".

Видання не береться пророкувати, як єврейське походження переможця виборів вплине на його зокрема зовнішню політику, але вважає, що вже зараз можна підбити певні підсумки:

"У наш час антилібералізму обрання Зеленського нагадує про можливість плисти проти течії ксенофобського популізму".

"На шляху до своєї переконливої перемоги, Зеленський не звертався до жодної провідної теми з підручника антиліберального популіста: жодної антимігрантської риторики, жодних обмежень для меншин та відкритих кордонів", - пише видання.

Тож чи зможе він стати представником нової хвилі молодих політиків, які "інстинктивно визнають переваги толерантного, мультиетнічного та плюралістичного світу", запитує газета.

Los Angeles Times сподівається, що Зеленський має потенціал "знову включити багату єврейську історію в історію України":

"Це мало б величезну цінність не тільки для євреїв та їхнього місця в історії країни, але й для самої України".

"Найрозумніший хлопець у кімнаті"

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Financial Times пише про те, що президент Петро Порошенко залишить офіс "у статусі прогресивної постаті, яка хоче повернутись до влади".

На думку видання, Порошенко чимало зробив за свою каденцію, зокрема зумів забезпечити співпрацю з МВФ та економічне зростання на тлі п'ятирічної війни з проросійськими сепаратистами, а також "перебудував" армію та досяг успіхів у прозорості державних закупівель та децентралізації.

"Я не бачу жодної країни, де перехідний період відбувся б швидше за останні 5 років. Ця країна зробила дивовижні реформи та досягла прогресу в найважчих умовах - зовнішньої військової агресії", - каже європейський дипломат, який працює в Києві.

Втім, зазначає видання, успіхи Порошенка відійшли на другий план на фоні невдоволення людей від режиму суворої економії, необхідного для співпраці з МВФ.

"Можна сказати, що МВФ вбив Порошенка. Жоден розсудливий уряд після цього не погодиться на режим суворої економії",- каже аналітик Болош Йоробік.

Окрім того, проти Порошенка зіграв "очевидний провал" у боротьбі з корупцією. Критика Заходу була настільки нищівною, що генпрокурор Юрій Луценко навіть лобіював звільнення американського посла.

"У Порошенка синдром "найрозумнішого хлопця в кімнаті". Він часто таким і є, але він не дає людям зрозуміти це. Це призводить до мікрокерування та засмучує союзників", - каже інший західний дипломат.

На думку депутата Олексія Рябчина, Петро Олексійович був "не проукраїнським, а пропорошенківським президентом".

"Якби він не займався мікрокеруванням усіх цих державних агентств та не призначав своїх людей, він міг би перемогти".

Попри поразку, Порошенко не збирається йти з політики, але його "політичний камбек не буде простим", вважає Financial Times.

"Ніщо не спрацювало"

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У коментарі для Irish Examiner шведський дипломат Карл Більдт пригадує початок російської "військової агресії" на Донбасі у квітні 2014 року та хвалить Україну та ЄС за протидію Кремлю.

Колишній міністр іноземних справ переконаний, що метою Кремля було створення "напівнезалежної квазідержави - Новоросії" та звести решту території до чогось на кшталт "Великої Галичини".

Проросійські "бунтівники" та "відпускники" з регулярної армії захопили місто Слов'янськ та намагались мобілізувати місцеве населення.

"Але Україна не розпалась. Після президентських виборів у травні 2014 року, вона почала виганяти загарбників та наводити лад", - пише Більдт.

На його думку, Кремль розпочав свої спроби втримати Україну ще до Революції гідності, і згодом вони переросли у військову агресію.

"Але шість років потому, очевидно, що ніщо з цього не спрацювало. Хоча 7% України залишається окупованими силами, яких підтримує Кремль, витрати на оборону та гуманітарну допомогу для мільйонів внутрішніх переселенців важким тягарем лежать на державному бюджеті, Україна досягла дивовижного прогресу на багатьох фронтах", - вважає дипломат.

Він також хвалить Україну за проведення президентських виборів, що відповідають високим європейським стандартам.

"Сьогодні український прапор майорить у Слов'янську, а маленькі зелені чоловічки, які провели атаку на відділок міліції п'ять років тому, ймовірно, повернулись до Москви, спились, образились та розмірковують над тим, навіщо вони те все робили", - підсумовує Карл Більдт в коментарі для Irish Examiner.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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