Три головні виклики для Зеленського - Financial Times

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У четвер, 25 квітня, іноземна преса пише про таке:

Що має зробити Зеленський

Як реагувати на видачу російських паспортів в ОРДЛО

Як північнокорейських чиновників карають за прорахунки

Зворотній ефект російського закону про образу влади?

Три виклики для Зе

Financial Times перераховує головні виклики, які постануть перед новим президентом Володимиром Зеленським, обрання якого на найвищу державну посаду є "свідченням глибинності змін в український політичній культурі".

Дещо йому вже вдалося досягти, хай він навіть формально і не вступив у свої повноваження, зазначає видання.

По-перше, його переконлива перемога майже в усіх регіонах країни "здебільшого звела нанівець" поділ на Схід і Захід, який характеризував усі попередні перегони.

А по-друге, президент-єврей - та ще й в тандемі з теперішнім прем'єром того ж етнічного походження - нівелює московські пропагандистські закиди про "неонацистську хунту", що начебто керує Україною, пише видання.

Втім, перед Зеленським стоять нагальні завдання. Головне - заручитися підтримкою парламенту. Для цього він може бути змушений розпустити Верховну Раду, що, не виключено, викличе супротив у нинішніх депутатів та призведе до протистояння.

Не менш серйозний виклик - Росія та Володимир Путін, який вчора підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів для так званих "ЛНР" і "ДНР". Цей крок є "першим випробуванням" для Зеленського, зазначає газета.

З російським керманичем буде непросто спілкуватися. Та серед сильних сторін нового українського президента - швидка реакція та несистемність, що він і продемонстрував під час стадіонних дебатів зі своїм опонентом Петром Порошенком.

Найскладніше завдання - подолання корупції. Або Зеленський втілить реформи, які покладуть край цьому явищу, або українські виборці проженуть його так само, як і попередника, підсумовує Financial Times.

Межа компромісу

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Guardian вважає, що своїм "провокативним" указом щодо спрощеного порядку видачі паспортів у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" Володимир Путін прагне з'ясувати, на які компроміси в питаннях Донбасу здатен Володимир Зеленський.

Документ з'явився після, а не перед другим туром виборів невипадково.

Як зізнається Олексій Чеснаков, радник Владислава Суркова, який відповідає за Донбас, в Кремлі не хотіли давати Петру Порошенку додаткові аргументи, які він міг би використати на свою користь протягом передвиборчої кампанії.

Газета нагадує, що під час перегонів Зеленський дав зрозуміти, що готовий до певних поступок. Як стверджують джерела, керівник його штабу Іван Баканов під час візиту до Вашингтона навіть натякав, що їх кандидат, в разі обрання, схильний вести прямі перемовини з лідерами сепаратистів.

Тамтешні дипломати начебто попередили його, що такий розвиток подій є неприйнятним, адже зіграє на руку Росії, яка вже давно прагне представити конфлікт на сході України як суто внутрішній.

Експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир, Балаш Йарабік вважає, що указ Путіна "піднімає ставки і є серйозним сигналом як для України, так і для Заходу".

"Задум - примусити Зеленського розпочати перемовини якомога швидше", - каже він.

Втім, прогнозує Guardian, новообраний президент може тепер зайняти більш жорстку позицію. Принаймні у вчорашній заяві його команди Росію названо "державою-агресором, яка веде проти України війну".

Страчені після саміту

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Увага світових ЗМІ наразі прикута до Владивостока, де проходить зустріч лідерів Росії та Північної Кореї.

А тим часом таблоїд Daily Mail повідомляє, посилаючись на японську агенцію новин, що після провалу лютневого саміту за участі Дональда Трампа та Кім Чен Ина у в'єтнамському Ханої було страчено чотирьох північнокорейських дипломатів.

Їх начебто розстріляли цього місяця за звинуваченням у тому, що до початку переговорів вони передали певну секретну інформацію американській стороні.

А от сестра Кім Чен Ина, а також його найбільш наближений радник, втратили свої посади та деякі регалії. І все з тієї ж причини - Пхеньяну не вдалося домогтися послаблення санкцій в обмін на згортання ядерної програми.

Daily Mail нагадує, що північнокорейський диктатор не вперше, як стверджують джерела, карає чиновників, роботою яких незадоволений, - в тому числі і стратою.

А ще видання додає, що попри запевнення Пхеньяна після першої зустрічі з Трампом, що ядерна програма країни буде згорнута, цього, як стверджують спеціалісти ООН, не відбулося.

"Володимир Казковий"

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Independent розповідає, як дотепно та з гумором російська інтернет-спільнота відреагувала на перший судовий вирок, який було винесено за новим законом про образу влади.

Днями 34-річного Юрія Картижева, мешканця маленького містечка в Новгородській області, оштрафували за те, що він вилаявся на адресу Володимира Путіна в соціальній мережі. І так сталося, що цей його вислів, частиною якого є прикметник "казковий", миттєво став і мемом, і хештегом. А на підтримку порушника у мережі зорганізували флешмоб.

Карикатурист Сергій Йолкін пожартував, що нарешті з'явився епітет, яким можна характеризувати Путіна: "Іван Грозний, Катерина Велика, а тепер і Володимир Казковий!".

На його думку, російська влада загнала себе у пастку цим суперечливим законом і стала об'єктом глузувань.

З ним погоджується і Павло Чіков, директор правозахисної групи "Агора", який зауважив, що автори закону не прорахували його наслідки.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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