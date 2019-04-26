Три головні вороги Зеленського - огляд іноземних ЗМІ

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У п'ятницю, 26 квітня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:

Три вороги, з якими доведеться боротися Володимиру Зеленському

Видача російських паспортів у "ДНР" і "ЛНР" - які наслідки?

Яку реакцію викликав новий закон про мову за межами України

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина як сигнал Дональду Трампу

Три вороги Зеленського

Після приголомшливої перемоги на президентських виборах Володимиру Зеленському доведеться боротися з трьома головними ворогами: парламентом, Росією та олігархами, вважає британський тижневик Economist.

На думку видання, Верховна Рада залишатиметься ворожою до нового президента принаймні до парламентських виборів, та й на самих перегонах успіх прихильникам Зеленського не забезпечений.

Їм доведеться битися і з політсилою Петра Порошенка, і з майбутньою новою партією Володимира Гройсмана, а також з проросійськими політиками, які набрали у сумі 16% голосів у першому турі президентських виборів, нагадує видання.

Щодо Росії, то шанси вирішити конфлікт на Сході - невеликі, вважає Economist.

"Володимир Путін може використати своїх намісників на Донбасі, щоб випробувати характер нового головнокомандувача. Також Путін має економічні важелі: навіть після п'яти років війни Росія залишається найбільшим торгівельним партнером України", - наголошує журнал.

Головним викликом для Зеленського видання називає олігархів.

За словами Economist, майбутній президент, можливо, і не мав впливу на нещодавнє рішення суду про порушення під час націоналізації ПриватБанку, але давати раду наслідкам доведеться саме йому.

Але найбільший ризик, пов'язаний з президентством Зеленського, полягає не у тому, що він може виявитися "маріонеткою олігархів або агентом Кремля", а з його можливою нездатністю захистити досягнення України у боротьбі з цими ворогами.

"Олігархи, скоріше за все, намагатимуться зменшити президентські повноваження та сконцентрувати владу у парламенті, який легше контролювати. Пан Путін намагатиметься не дозволити Україні стати ефективною демократією. Пану Зеленському доведеться вчитися швидко, під прицілом телекамер та без можливості записати другий дубль", - резюмує Economist.

Російські паспорти та їхні наслідки для Донбасу

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Рішення Росії спростити процедуру видачі паспортів жителям самопроголошених республік на сході України - це стандартний приклад "маніпуляцій", до яких вдається Москва у зоні заморожених конфліктів у країнах колишнього СРСР, пише американська New York Times.

"Заселення території громадянами Росії, яким теоретично може знадобитися захист, автоматично дає Кремлю виправдання для подальшого військового втручання, якщо виникне така потреба", - зазначає газета.

За даними видання, в російських ЗМІ вже з'явилися підрахунки, згідно з якими майже 300 тисяч місцевих жителів матимуть пріоритетне право отримати російські паспорти. В першу чергу це посадовці, військові та лідери сепаратистів.

А за словами аналітика Олександра Морозова, якщо конфлікт триватиме ще 10 років, російське громадянство за цей час отримають до 70% жителів.

"У такому випадку вирішення конфлікту стане взагалі неможливим", - цитує його газета.

Сам Путін, нагадує газета, пояснив цей крок Москви гуманітарними міркуваннями. Та ще й нагадав, що паспорти українцям видавали й інші сусіди, зокрема, Польща, Угорщина та Румунія.

"Але різниця, звичайно, полягає в тому, що ці держави не вторглися у сусідні країни, як це зробила Росія у випадку з Україною", - наголошує New York Times.

Закон про мову - "за" і "проти"

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Закон про функціонування української мови як державної опинився в центрі уваги британської Guardian, яка дослідила думки прихильників та опонентів документу.

"Прибічники кажуть, що закон зміцнить національну ідентичність, але критики стверджують, що він може обмежити права російськомовних українців", - зазначає видання.

Особливий гнів закон викликав у Росії, пише газета.

"Кремль завжди відкрито критикував наміри України ухвалювати закони про мову. Коментатори на російському телебаченні некоректно стверджували, що країна хоче повністю заборонити російську мову", - описує скарги Москви Guardian.

Видання додає, що скандал відбувається на тлі обрання російськомовного Володимира Зеленського президентом.

"Зеленський поки що відкрито не критикував закон, але заявив у четвер, що після інавгурації "буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України", - підсумовує Guardian.

Зустріч Путіна і Кіма як сигнал Трампу

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Зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина була спрямована на одного головного глядача у Вашингтоні - Дональда Трампа, зазначає британська Independent.

"Пан Кім вирішив прийняти давнє запрошення відвідати Росію на тлі ситуації глухого кута у переговорах з США щодо санкцій. Поворот КНДР до Москви оцінюють як сигнал Вашингтону та натяк від пана Кіма, що президент Трамп - не єдиний впливовий гравець", - коментує газета.

За її словами, Москва намагається зберігати дружні стосунки з Північною Кореєю, але залишає серйозні питання на розгляд Китаю, і "символічна" зустріч у Владивостоку навряд чи це змінить.

Втім, на думку видання, ці переговори несуть іншу цінність.

"Звичайно ж, Росія і надалі координуватиме ядерне питання з Пекіном, вле новизна полягає у самих контактах між лідерами та їхній розширеній зустрічі у позитивній атмосфері", - цитує Independent російського дослідника Василя Кашина.

"Неможливо перебільшити значення комунікаційних каналів та особистих відносин, коли йдеться про Північну Корею".

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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