Три головні вороги Зеленського - огляд іноземних ЗМІ
У п'ятницю, 26 квітня, іноземні ЗМІ пишуть про таке:
- Три вороги, з якими доведеться боротися Володимиру Зеленському
- Видача російських паспортів у "ДНР" і "ЛНР" - які наслідки?
- Яку реакцію викликав новий закон про мову за межами України
- Зустріч Путіна та Кім Чен Ина як сигнал Дональду Трампу
Три вороги Зеленського
Після приголомшливої перемоги на президентських виборах Володимиру Зеленському доведеться боротися з трьома головними ворогами: парламентом, Росією та олігархами, вважає британський тижневик Economist.
На думку видання, Верховна Рада залишатиметься ворожою до нового президента принаймні до парламентських виборів, та й на самих перегонах успіх прихильникам Зеленського не забезпечений.
Їм доведеться битися і з політсилою Петра Порошенка, і з майбутньою новою партією Володимира Гройсмана, а також з проросійськими політиками, які набрали у сумі 16% голосів у першому турі президентських виборів, нагадує видання.
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Щодо Росії, то шанси вирішити конфлікт на Сході - невеликі, вважає Economist.
"Володимир Путін може використати своїх намісників на Донбасі, щоб випробувати характер нового головнокомандувача. Також Путін має економічні важелі: навіть після п'яти років війни Росія залишається найбільшим торгівельним партнером України", - наголошує журнал.
Головним викликом для Зеленського видання називає олігархів.
За словами Economist, майбутній президент, можливо, і не мав впливу на нещодавнє рішення суду про порушення під час націоналізації ПриватБанку, але давати раду наслідкам доведеться саме йому.
Але найбільший ризик, пов'язаний з президентством Зеленського, полягає не у тому, що він може виявитися "маріонеткою олігархів або агентом Кремля", а з його можливою нездатністю захистити досягнення України у боротьбі з цими ворогами.
"Олігархи, скоріше за все, намагатимуться зменшити президентські повноваження та сконцентрувати владу у парламенті, який легше контролювати. Пан Путін намагатиметься не дозволити Україні стати ефективною демократією. Пану Зеленському доведеться вчитися швидко, під прицілом телекамер та без можливості записати другий дубль", - резюмує Economist.
Російські паспорти та їхні наслідки для Донбасу
Рішення Росії спростити процедуру видачі паспортів жителям самопроголошених республік на сході України - це стандартний приклад "маніпуляцій", до яких вдається Москва у зоні заморожених конфліктів у країнах колишнього СРСР, пише американська New York Times.
"Заселення території громадянами Росії, яким теоретично може знадобитися захист, автоматично дає Кремлю виправдання для подальшого військового втручання, якщо виникне така потреба", - зазначає газета.
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За даними видання, в російських ЗМІ вже з'явилися підрахунки, згідно з якими майже 300 тисяч місцевих жителів матимуть пріоритетне право отримати російські паспорти. В першу чергу це посадовці, військові та лідери сепаратистів.
А за словами аналітика Олександра Морозова, якщо конфлікт триватиме ще 10 років, російське громадянство за цей час отримають до 70% жителів.
"У такому випадку вирішення конфлікту стане взагалі неможливим", - цитує його газета.
Сам Путін, нагадує газета, пояснив цей крок Москви гуманітарними міркуваннями. Та ще й нагадав, що паспорти українцям видавали й інші сусіди, зокрема, Польща, Угорщина та Румунія.
"Але різниця, звичайно, полягає в тому, що ці держави не вторглися у сусідні країни, як це зробила Росія у випадку з Україною", - наголошує New York Times.
Закон про мову - "за" і "проти"
Закон про функціонування української мови як державної опинився в центрі уваги британської Guardian, яка дослідила думки прихильників та опонентів документу.
"Прибічники кажуть, що закон зміцнить національну ідентичність, але критики стверджують, що він може обмежити права російськомовних українців", - зазначає видання.
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Особливий гнів закон викликав у Росії, пише газета.
"Кремль завжди відкрито критикував наміри України ухвалювати закони про мову. Коментатори на російському телебаченні некоректно стверджували, що країна хоче повністю заборонити російську мову", - описує скарги Москви Guardian.
Видання додає, що скандал відбувається на тлі обрання російськомовного Володимира Зеленського президентом.
"Зеленський поки що відкрито не критикував закон, але заявив у четвер, що після інавгурації "буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб пересвідчитися, що в ньому дотримані всі конституційні права та інтереси всіх громадян України", - підсумовує Guardian.
Зустріч Путіна і Кіма як сигнал Трампу
Зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина була спрямована на одного головного глядача у Вашингтоні - Дональда Трампа, зазначає британська Independent.
"Пан Кім вирішив прийняти давнє запрошення відвідати Росію на тлі ситуації глухого кута у переговорах з США щодо санкцій. Поворот КНДР до Москви оцінюють як сигнал Вашингтону та натяк від пана Кіма, що президент Трамп - не єдиний впливовий гравець", - коментує газета.
За її словами, Москва намагається зберігати дружні стосунки з Північною Кореєю, але залишає серйозні питання на розгляд Китаю, і "символічна" зустріч у Владивостоку навряд чи це змінить.
Втім, на думку видання, ці переговори несуть іншу цінність.
"Звичайно ж, Росія і надалі координуватиме ядерне питання з Пекіном, вле новизна полягає у самих контактах між лідерами та їхній розширеній зустрічі у позитивній атмосфері", - цитує Independent російського дослідника Василя Кашина.
"Неможливо перебільшити значення комунікаційних каналів та особистих відносин, коли йдеться про Північну Корею".
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC
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