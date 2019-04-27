Культогляд: закоханий Депп і музей Бенксі

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У культогляді цього тижня:

З ким хоче побратися Джонні Депп?

Чи відкриють в портовому містечку музей з графіті Бенксі?

Як брекзит вплинув на музичні уподобання британців?

Чи впорається Рамі Малек з роллю бондівського лиходія?

Закоханий Депп

Таблоїд Daily Mail публікує "ексклюзив": 55-річний Джонні Депп, схоже, знову закохався.

І наміри його більш ніж серйозні - одружитися. І це попри те, що його минулий шлюб закінчився судовими позивами та звинуваченнями в домашньому насильстві.

Хто ж став новою обраницею актора? Їй трохи більше двадцяти, звати - Поліна Глен, народилася в Казахстані, дитинство та юність провела в російському Санкт-Петербурзі, де вчилась у місцевому політехнічному інституті і де досі живуть її батьки. Вона грає на скрипці і професійно займається танцями. Саме тому і приїхала до Америки - розвивати цей свій талант.

І от на одній з вечірок в Лос-Анджелесі вона познайомилася з Деппом. Як стверджує джерело видання, дівчина не знала, що він голлівудська зірка.

Наразі закохані живуть в його маєтку, але свої стосунки приховують - Депп буцімто навіть примушує всіх, хто їх відвідує, підписувати зобов'язання про нерозголошення.

Втім, все таємне колись стає явним, і в мережі вже з'явилися фото їхнього поцілунку, додає Daily Mail.

Бенксі проти чиновництва

Копирайт изображения Ben Birchall/PA Wire Image caption Малюнок Бенксі з'явився на стінах гаражу в грудні минулого року

Бюрократія може стати на заваді планам відкрити музей сучасного мистецтва в британському портовому місті Порт-Толбот, повідомляє Guardian.

У центрі експозиції має бути графіті Бенксі, одного з найвідоміших - хоч і анонімних - художників сучасності.

Його різдвяний малюнок, на якому хлопчик, що катається на санчатах, висунув язика, аби відчути на смак сніг, з'явився в грудні минулого року на одному з місцевих гаражів.

Арт-ділер Джон Брендлер придбав цю роботу за шестизначну суму і запропонував місцевій владі перенести графіті в центр міста та виставити поруч витвори інших сучасних британських митців.

За його задумом музей будуть відвідували десятки тисяч людей на рік, і провінційне індустріальне місто могло б заробити непогані гроші.

Але - принаймні поки що - не так сталося, як гадалося. Бо місцева влада ніяк не вирішить, як і на яких умовах цей запропонований мистецький простір має запрацювати.

"У мене відчуття, що я б'юся головою об стіну", - бідкається пан Брендлер та нарікає на чиновників, які "проводять 87 засідань, але нічого не погоджують, бо бояться, що їх розкритикують".

Втім, речник місцевої влади запевнив видання, що наразі триває погодження юридичних аспектів створення музею, а на це потрібен час.

Музичний брекзит

Брекзит вплинув на всі сфери життя в Сполученому Королівстві, і культура - не виключення.

Як засвідчило нещодавнє щорічне опитування серед понад сотні тисяч слухачів місцевої радіостанції, яка спеціалізується на класичній музиці, останнім часом значно зріс інтерес публіки до творчості британських композиторів, пише Daily Telegraph.

Дехто з них, як от Ральф Воан-Вільямс з його романсом "Жайворонок, що злітає", навіть випередили всесвітньо визнаних класиків за популярністю.

На думку ведучої Ен-Марі Міналь, це пов'язано саме з політичним контекстом.

"За останні кілька років багато говорили, що таке бути британцем і хто ми є як нація", - каже вона і зазначає, що дуже тішиться, що країна, попри різні, часто діаметрально протилежні політичні думки та уподобання, "об'єдналася в любові та повазі до найкращої класичної музики, яку було створено на цих берегах".

"Нас об'єднала краса та сила класичної музики", - додає вона.

Ексцентричний та моторошний

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Як стало відомо цього тижня, оскароносний Рамі Малек зіграє головного лиходія в черговому фільмі бондіани.

І от оглядач Independent задається питанням, чи впорається він з цим завданням - чи буде переконливим в новому образі.

Наразі Малек, який цього року отримав найвищу кінонагороду за роль Фредді Меркьюрі, є одним з найзатребуваніших акторів. Але водночас та перемога викликала багато дискусій.

Зокрема, один британський критик назвав його гру "паршивою". А в деяких сценах "Богемної рапсодії", на думку видання, Малек виглядав сміховинним та карикатурним.

Але, схоже, саме такий лиходій і потрібен новій стрічці про агента 007 - пише Independent - зовсім не схожий на попередніх.

Образ може бути ексцентричним, але не менш моторошним. Для цього варто хоча б подивитись на Малека в телесеріалі "Містер Робот", де він грає хакера-параноїка, чи послухати його незвичний монолог в рекламі готельної мережі Mandarin Oriental.

Погляд та дикція роблять його схожим на "злого генія... який от-от натисне червону кнопку, або підірвати світ", зауважує оглядач. І додає, що він може стати чи не найяскравішим персонажем стрічки.

А ще Independent нагадує, що сам Малек, ще до того, як оголосив про свою участь у зйомках, казав: "Було б цікаво зіграти лиходія. Це була б чергова роль мрії для мене".

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС

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