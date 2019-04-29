Чи тренує російська армія китів? - огляд іноземних ЗМІ

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У понеділок, 29 квітня, іноземна преса пише про таке:

Чи тренує російська армія китів?

Як світ готується до автоматизації професій

Як Італія бореться з українським "пармезаном"

Чому молодь все менше п'є і не займається сексом у відпустках

Білий кит - російська зброя?

Норвезькі біологи кажуть, що білих китів спеціально тренують військово-морські сили Росії, пише Guardian.

Рибаки маленького норвезького села Інга розповіли, як минулого тижня білий кит-білуга напав на їхні човни.

На киті був обвіс, до якої ймовірно могли кріпитися камера або зброя. Це навело рибаків на думку, що тварину могли натренувати в сусідній Росії.

Коли обвіс зняли, виявили напис: "Обладнання Санкт-Петербургу".

Професор Арктичного Університету Оден Рікардсен розповідає, що російські дослідники заперечили будь-яке відношення до китів і вказали на ймовірну причетність морських сил у Мурманську.

"Ми знаємо, що в Росії траплялося, що китів тримали у полоні, і що деяких із них випускали", - каже Рікардсен.

У 1980-х роках у радянській Росії існувала програма військового тренування дельфінів, яку закрили у 1990-х.

Однак у 2017 році телеканал "Звєзда", яким володіє російське міністерство оборони, виявило, що морські сили знову почали тренувати китів, морських котиків і дельфінів у полярних водах.

За останні три роки Володимир Путін відкрив колишні радянські військові бази на арктичному узбережжі.

А Мурманський інститут досліджень морської біології нещодавно вивчав, чи можуть кити-білуги охороняти морські бази в Арктиці, допомагати глибоководним дайверам і за потреби вбивати сторонніх людей.

Однак вчені з'ясували, що до арктичних умов краще пристосовані дельфіни та морські котики.

На половину професій чекають суттєві зміни

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Майже половину професій суттєво змінить техніка, пише Daily Mail, цитуючи доповідь OECD.

Протягом наступних 20 років 14% ремесел будуть повністю автоматизовані, а 32% кардинально зміняться.

Однак OECD додає, що через автоматизацію також з'являться нові ремесла, тому панікувати не варто.

Найголовніше завдання - забезпечити перекваліфікацію кадрів.

Наразі 60% дорослих не мають досвіду з комп'ютерними технологіями, а кількість професій, що потребують такі навички, зросла на 25% за останні 20 років.

До того ж зменшилася кількість робіт в інших галузях - приміром, у промисловому виробництві, яке лише в США втратило 7,5 мільйона робочих місць із 1980 по 2018 рік.

Для підготовки до змін деякі передові політики вже пропонують універсальний мінімальний дохід, який буде надавати держава усім громадянам незалежно від обставин.

Однак критики попереджають, що це взагалі ліквідує стимул працювати.

Боротьба з "фальшивим пармезаном"

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Італійці почали наступ на "фальшивий" пармезан, пише Washington Post. Для них це справа "національних інтересів".

Дослідники вивчають інтернет для виявлення підробного сиру і нещодавно поскаржилися на "український пармезан", що продавався в онлайн-магазині Alibaba.

Кампанія на захист "справжнього" сиру співпала з відродженням націоналістичних настроїв у країні, додає газета.

У ЄС харчові продукти, які історично виготовлялися в певному регіоні, захищені, тому продавати пармезан у Європі не можна. Однак поза її межами почалися дебати про те, чи можна адаптувати іноземні продукти для місцевих ринків.

Італійські мігранти в американському штаті Вісконсин, які володіють компанією "Сарторі", що виготовляє власний "пармезан", кажуть, що їхній сир суттєво не відрізняється від брендового італійського.

Вони також наполягають, що природні умови в Італії та Вісконсині доволі схожі.

Однак міністр сільського господарства Італії Джіан Марко Чентінайо, каже, що італійська кухня особлива і саме її підробляють найчастіше у світі.

Молодь обирає культурний відпочинок

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Молодь не п'є і не займається сексом у відпустках, бо хоче краще виглядати в Instagram, пише Daily Mail.

Люди віком від 18 до 25 років надають перевагу відпочинку в туристичних місцях, де можна зробити гарне селфі, - музеї, галереї, церкви та храми.

Таких людей - 42%, свідчить дослідження відомого британського туроператора Thomas Cook.

Натомість, лише 10% молоді, згідно з опитуванням, полюбляє вечірки. Також лише для 10% під час відпочинку важливо засмагнути.

"Британці, які погано себе поводять за кордоном, - це вже застаріле поняття", - каже компанія.

Минулого року Thomas Cook скасував програму "Клуб 18-30", аби запропонувати молоді більш стильні канікули.

Компанія також сказала, що ідея "курортного роману" померла, адже танцювати з незнайомою людиною на відпочинку тепер є майже неприйнятним.

До того ж поява онлайн-додатків для знайомств, таких як Tinder, зменшила популярність знайомств, приміром, поблизу басейнів.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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