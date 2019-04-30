Росія скорочує видатки на оборону - Times

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30 квітня іноземна преса пише про таке:

Росія скорочує оборонні видатки

Facebook відкриває дані

Чи обманює Трамп

Чому треба припинити бойкот Євробачення

Росія скорочує оборонні видатки

Вперше з 2006 року Росія не увійшла до п'ятірки країн з найбільшими видатками на оборону, пише Times з посиланням на доповідь Стокгольмського інституту досліджень питань миру (Stockholm International Peace Research Institute).

Попри те, що протягом останніх років Москва розширила коло своїх операцій, зокрема з огляду на анексію Криму та участь у сирійському конфлікті, російський військовий бюджет скоротився у 2018 році на 3,5 % до 61,4 млрд доларів, зазначає видання.

На думку військових аналітиків, Росія і надалі скорочуватиме оборонні витрати, йдеться у статті.

До топ-5 країн з найбільшими оборонними бюджетами у 2018 році увійшли США (649 млрд доларів), Китай (250 млрд доларів), Саудівська Аравія (67,6 млрд доларів), Індія (66,5 млрд доларів) та Франція (63,8 млрд доларів), свідчать дані інституту.

Times додає, що загальні видатки на оборону в Європі торік зросли на 1,4% до 364 млрд доларів, а у Центральній Європі на 12%.

Facebook відкриває дані

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Facebook вперше відкриє доступ до своїх даних для вивчення впливу соціальних мереж на результати виборів, повідомляє Financial Times.

Онлайн-платформа, якою щомісяця користується біля 2,4 мільярда людей, дозволить науковцям використовувати свої дані для того, щоб проаналізувати зв'язок юзерів з іншими сайтами. Для аналізу будуть доступні дані за період з 2017 по 2019 роки.

Дослідники також матимуть можливість вивчити систему розміщення реклами та маркетингу в мережі.

В експерименті візьмуть участь науковці з 30 дослідницьких центрів, обраних американською організацією The Social Science Research Council, повідомляє видання.

"Дослідники матимуть доступ до однієї з найбільших схованок з інформацією про людську поведінку онлайн і такий крок може підштовхнути інші компанії з громіздкими об'ємами даних наслідувати його", - пише Financial Times.

Компанія прийняла таке рішення у відповідь на критику щодо розповсюдження фейкових новин у мережі, у тому числі під час передвиборчої кампанії у США. Проте, часові рамки встановлені Facebook для аналізу власних даних, не нададуть можливості вивчити інформацію, що викликає найбільше запитань, зокрема під час цих американських президентських виборів та референдуму у Великій Британії щодо брекзиту 2016 року, підкреслює видання.

Чи обманює Трамп?

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Понад 10 тисяч неправдивих заяв зробив Дональд Трамп під час перебування на посаді президента США, підрахували у проекті Fact Checker, повідомляє Washington Post.

Тобто, протягом семи місяців у якості президента, Трамп робив заяви, що вводять в оману, в середньому 23 рази на день, пише видання.

Fact Check започаткував проект з нагоди перших 100 днів Трампа на посаді. Тоді кількість подібних заяв не перевищувала в середньому п'яти на день.

"Але цунамі брехні тільки продовжує зростати", - йдеться у статті.

Приблизно п'ята частина подібних заяв стосується мігрантів, зазначає видання.

Припинити бойкот Євробачення

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Припинити бойкот Євробачення, яке має відбутися в Ізраїлі у травні, закликали митці, підписавши відкритого листа, повідомляє Guardian.

Британський актор Стівен Фрай, мисткиня Марина Абрамович, телеведуча Шерон Осборн та переможниця конкурсу 2014 року Кончіта Вурст виступили проти бойкоту, до якого закликають активісти, які звинувачують Тель-Авів в експлуатації конкурсу заради переслідування власних інтересів.

З їхніми словами, Ізраїль "безсоромно використовує Євробачення в рамках своєї стратегії просування бренду країни, яка представляє "краще обличчя Ізраїля", аби відбілити та відвернути увагу від військових злочинів проти палестинців", пише видання.

У листі йдеться про те, що ті, хто закликає бойкотувати Євробачення-2019 через місце проведення конкурсу, підривають його "дух єдності" і "перетворюють з інструменту, що об'єднує, на зброю розбрату".

"Попри те, що у всіх нас можуть бути різні погляди на ізраїльсько-палестинський конфлікт і найкращий шлях до миру, всі ми згодні з тим, що культурний бойкот - не відповідь", - йдеться у листі.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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