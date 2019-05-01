На виборах до Європарламенту може перемогти Путін - ЗМІ

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1 травня іноземна преса пише про таке:

Чи посилиться вплив Росії на політику в Європі після травневих виборів

Які проблеми спіткали Міжнародну космічну станцію

Чому землянам варто готуватися до зіткнення з астероїдом

"Ліверпуль" проти "Барси" - чого очікувати?

Вибори в ЄС: Москва теж готується

Головним переможцем виборчих перегонів до Європейського парламенту може стати Росія - таке припущення висловлює британська Daily Telegraph у статті під заголовком "Як Кремль планує захопити ЄС".

Газета зазначає, що до виборів, які відбудуться 23-26 травня, готуються не лише країни-члени Євросоюзу, але й Москва. "Путін розглядає вибори в ЄС як зручний момент для відновлення позицій Росії в Європі", - пояснює видання.

"Бажання Кремля скерувати курс європейської політики в напрямку, який більше сприятиме просуванню російських інтересів, не є новим явищем. Занепокоєння з приводу російського втручання вже виникли у Франції, Італії, Австрії, Греції, Нідерландах і Німеччині", - пише Daily Telegraph.

Газета висловлює занепокоєння через те, що Москва цілеспрямовано працює над утворенням мережі альянсів у Європі з метою створення проросійського блоку в наступному Європейському парламенті.

"Союз популістських партій, у тому числі італійська "Ліга" та австрійська "Свобода", які, ймовірно, мають зв'язки з Москвою, сподівається виграти достатньо місць на виборах до Європарламенту наступного місяця, аби сформувати у ньому найбільший блок", - веде далі Daily Telegraph.

А це, своєю чергою, може згодом поставити під загрозу функціонування таких "життєво важливих інституцій, як НАТО" або створити проблеми із обміном розвідданими між союзниками.

Саме на це звертає увагу й Андерс Фог Расмуссен, колишній генсек НАТО. На його переконання, "немає жодних сумнівів у тому, що Росія стане головним негативним гравцем" на майбутніх виборах до Європарламенту.

А відтак, не варто виключати й того, що очільники ЄС опиняться під ще більшим тиском, аби скоригувати стосунки з Москвою і стати на шлях "примирення у стосунках з Кремлем", підсумовує газета.

"Г'юстон, у нас проблема"

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Про проблеми на Міжнародній космічній станції пише британська Guardian. Днями там сталася неполадка генераторів електроенергії, через що довелося відкласти черговий запуск транспортного космічного човна із життєво необхідними вантажами.

Компанія SpaceX планувала відправити на Міжнародну космічну станцію транспортний корабель 1 травня, але через великий дефіцит електроенергії, спричинений виходом з ладу двох генераторів, плани довелося коригувати, пише газета.

За даними НАСА, решта шість каналів електроенергії працюють нормально, а тому життю шістьох астронавтів на борту станції нічого не загрожує. Планується, що SpaceX проведе запуск протягом наступних трьох-чотирьох днів після заміни старих батарей.

Guardian розповідає, що так звані "сонячні крила" збирають і виробляють електроенергію для всієї космічної станції. "Будь-який збій у цій критично важливій системі може призвести до проблем із енергією та негативно вплинути на функціонування всіх систем", - пояснює газета.

Зіткнення не уникнути

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Теперішні мешканці Землі повинні бути готовими до зіткнення планети із великим метеоритом, яке ймовірно може статися протягом їхнього життя, повідомляє Independent, посилаючись на доповідь очільника НАСА Джима Брайденстайна.

Під час міжнародної конференції, присвяченій проблемам захисту планети від космічних тіл, він розповів, що небезпечні астероїди пролітають повз Землі доволі часто, та й удари метеоритів не є поодиноким явищем.

НАСА, за словами пана Брайденстайна, веде велику роботу щодо убезпечення планети та її мешканців. "Те, що ми робимо - дуже серйозна річ", - наголосив він. - "Ми повинні переконатися, що й люди розуміють - йдеться не про Голлівуд та його фільми".

Очільник НАСА розповів, що у день, коли великий метеорит впав в озеро в Челябінській області Росії, а це сталося в 2013 році, вибух, який він спричинив, пошкодив понад 7000 будівель. Але у той самий день доволі близько від Землі пройшов ще один, ще більший астероїд. "Нам пощастило, що він не влучив у Землю", - вважає пан Брайденстайн.

За прогнозами НАСА, цей самий астероїд пролетить повз нашої планети знову в 2123 році.

Independent додає, що в НАСА існує спеціальна програма по виявленню і відстеженню космічних об'єктів, які можуть становити загрозу існуванню Землі. Наразі, зареєстровано близько 25 тисяч таких об'єктів, і сьогодні НАСА відстежує лише третину з них.

Втім, свою промову пан Брайденстайн закінчив оптимістичною нотою. "Ми знаємо, що у динозаврів не було космічної програми. Але у нас вона є і ми повинні її використовувати", - цитує його Independent.

Не та тепер "Барселона"?

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Жодні негаразди в космосі не можуть затьмарити події у футбольному житті. Газета Daily Mail, як і багато інших видань Великої Британії, у передчутті фантастичного дійства: 1 травня у півфіналі Ліги Чемпіонів зустрінуться англійський "Ліверпуль" і 26-разовий чемпіон Іспанії - "Барселона".

Daily Mail вміщує коментар наставника "ліверпульців" Юргена Клоппа напередодні двобою.

Попри те, що на поле стадіону "Ноу-Камп" в Барселоні вийде і Ліонель Мессі, а допомагатимуть йому два колишні гравці "Ліверпуля", Луїс Суарес і Філіп Коутіньо, пан Клопп налаштований доволі оптимістично.

На його думку, теперішня "Барселона" вже не та, як за часів Пепа Гвардіоли.

"Їх можна перемогти, якщо "Ліверпуль" покаже гру, на яку він справді здатний", - цитує пана Клоппа Daily Mail. - "Обидві команди мають однаковий шанс. Але, як на мене, коли був Пеп, вони були набагато кращі за всіх, а відтак говорити про змагання не було сенсу".

Він переконаний, що "Ліверпуль" зробив величезний крок уперед за останні пару років. "Без Хаві або Інієсти "Барселона" вже не та", - наголосив пан Клопп. Він, однак, додав, що його команда робить успіхи "вже два роки поспіль, а вони - 20 років".

"Нічия - це не найгірший результат", - додав він. - "Але це не те, чого ми прагнемо. Перемога означатиме багато, але це буде важко".

Нагадаймо, що "Барселона" і "Ліверпуль" є п'ятикратними переможцями Ліги Чемпіонів. Обидва клуби по три рази програвали в фіналі головного європейського клубного турніру. Востаннє це сталося минулого року у Києві, коли команда Юргена Клоппа програла мадридському "Реалу" з рахунком 1-3.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС

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