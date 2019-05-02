Чи справді віагра допомагає серцю - ЗМІ

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У четвер, 2 травня, іноземна преса пише про таке:

Чи справді віагра покращує серце

Чому в британській поліції багато вакансій

Модна недосконалість зубів

Автобусна електрифікація у Польщі

За прямим призначенням

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Лікарський засіб сіаліс, який зазвичай призначають для лікування імпотенції, суттєво знижує ризик виникнення серцевої недостатності, пише The Times.

За своєю дією сіаліс подібний до віагри, яку можна придбати без рецепта, і яку, до речі, розробляли саме для лікування серця.

Трохи згодом фармацевти виявили у віагри побічний ефект, завдяки якому вона стала відома в цілому світі. Останні експерименти підтвердили, що віагра та сіаліс покращують діяльність серця як у чоловіків, так і в жінок.

"Пацієнти, які приймають ці ліки, менше схильні до інфарктів. Якщо ж інфаркти серед цієї категорії трапляються, то смертність від них набагато менша", - говорить дослідник із Манчестерського університету Ендрю Таффорд.

Поки що рано однозначно пов'язувати таку позитивну статистику саме із дією препаратів для лікування імпотенції. Можливо, тут діють інші фактори, наприклад, активніший спосіб життя у тих, хто приймає сіаліс чи віагру.

І хоча експерименти на вівцях підтверджують версію лікарів, вони все ж не радять самостійно вживати препарати від еректильної дисфункції тим, у кого хворе серце, пише газета.

Безкарність по-британськи

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Чверть дрібних злочинів у Британії розслідується неналежним чином. Багато злочинців залишаються непокараними, пише Independent. Такі цифри наводить Королівській інспекторат - організація, що контролює діяльність британської поліції.

"Поширена практика, коли поліція поверхнево розслідує багато злочинів, які вважаються мало резонансними. Причина - велика кількість таких злочинів та брак ресурсів у самій поліції," - пише газета.

Інспектори переглянули матеріали 2 600 злочинів і виявили, що принаймні чверть з них були розслідувані недостатньо ретельно. Оскільки загальна кількість злочинів, зареєстрованих за цей період в Англії та Уельсі, становила 2 мільйони, то виходить, що адекватного слідства не було у півмільйона випадків.

Статистика свідчить, що в Англії та Уельсі 14% посад слідчих є вакантними. Щоб заповнити ці вакансії, знадобляться роки. Відтак, наявні детективи просто не встигають робити свою роботу як слід. На думку інспекторів, це є наслідком політики економії уряду консерваторів.

"Теперішній уряд припустився серйозних помилок. Але коли йдеться про поліцію, наслідки такої політики є просто руйнівними. Від неї потерпають усі наші громади", - вважає Королівський інспекторат.

Модна недосконалість

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Дворазовий переможець Вімблдона Енді Маррей вирішив покращити свою посмішку і трохи вдосконалити свої нерівні зуби, які він успадкував від своєї мами, пише Telegraph. Однак мода робити зуби ідеально рівними та білими вже минула. Її змінив так званий "стоматологічний реалізм".

Тому Маррей залишив собі природний колір та не став вирівнювати свої зуби до 100 відсоткової досконалості. Якби то був не Маррей, а хтось інший, ніхто б нічого і не помітив.

"Люди більше не хочуть виглядати повністю досконалими, це вже в минулому. Останніми роками модним став більш делікатний підхід", - говорить популярна у Лондоні дантист-косметолог Христина Вільчинська.

Пацієнти тепер відмовляються від традиційних вінірів, тобто порцелянових накладок на зуби ціною до 1000 фунтів за штуку - на користь композитних матеріалів.

Композити дають змогу залишити клієнтові більше його власного зуба, а також грошей. Цінник такої методики - лише 200 фунтів за зуб.

Однак і "стара школа" косметичної стоматології все ще має своїх прихильників. Один із них - Юрген Клопп, головний тренер футбольного клубу "Ліверпуль", відомий своєю білою посмішкою, зазначає Telegraph.

Автобусна електрифікація

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Попри рекламу "зелених технологій" та фінансові заохочення, кількість екологічних автобусів у Польщі зростає не надто швидко, пише польська Rzeczpospolita.

На папері усе начебто добре. З початку року у країні було зареєстровано 31 електробус та 13 автобусів із гібридним двигуном.

Польська столиця у березні цього року оголосила тендер на закупівлю 130 електробусів. Коли вони з'являться на вулицях міста, Варшава стане другою після Лондона європейською столицею, де кількість екологічного автотранспорту перевищить 100 одиниць.

Загалом же у Варшаві буде 160 електробусів.

Зростанням кількості екологічного транспорту Польща завдячує коштам Євросоюзу, який частково фінансує цей проект. Однак у загальній статистиці ця кількість все ще не є великою.

"Зростання кількості автобусів на альтернативній тязі стосується на разі тільки міського транспорту. Серед туристичних автобусів, транспорту міжміського сполучення та мінібусів все ще домінує дизель, і ніщо не вказує на те, що ця ситуація найближчим часом зміниться," - пише Rzeczpospolita.

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