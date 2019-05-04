Обами зніматимуть фільми для Netflix. Про що? Культогляд

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У культогляді цього тижня:

Обами зніматимуть для Netflix

"Розповідь служниці" повертається

Хто буде в журі Каннського кінофестивалю

Обами зніматимуть для Netflix

Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель підписали з Американським стрімінговим сервісом Netflix контракт на виробництво серіалів та фільмів, повідомляє Rolling Stone.

Продакшн-компанія Higher Ground Productions, яку заснувало подружжя, готує сім проектів спільно з Netflix. Серед них документальні стрічки, художні фільми та серіали.

Проекти покажуть ключові цінності компанії: стійкість, рішучість, єдність та надію, пише видання.

Акцент будуть робити на історіях, які мотивують до змін.

"Ми створили Higher Ground для того, щоб скористатися силою сторітелінгу. Саме тому ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію цих проектів", - сказав екс-президент.

"Торкаючись тем расової і класової приналежності, ми віримо, що кожна з цих ініціатив не лише розважатиме, а й слугуватиме джерелом освіти, зв'язку і натхнення для всіх нас", - додав він.

"Розповідь служниці" повертається на екрани

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Американський серіал "Розповідь служниці", що отримав кілька нагород премії Еммі повертається на екрани з третім сезоном цього літа, повідомляє Vice.

Трейлер нового сезону дає надію на повномасштабне повстання у вигаданій тоталітарній державі Гілліад.

За сюжетом, події відбуваються в майбутньому у вигаданій республіці Гілліад, в якій для народження дітей чиновників та їхніх дружин використовують окремий клас жінок - так званих служниць.

Попередній сезон завершився на тому, що головна героїня Джун Осборн віддає своє немовля і вирішує залишитися в Гілліад замість того, щоб втекти. Тепер же, виглядає так, що вона готова підірвати це місце зсередини, пише видання.

"Принаймні, якщо я і досі тут, надія ще є", - каже персонаж акторки Елізабет Мосс у трейлері третього сезону.

Хто в журі Каннського кінофестивалю

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Організатори Каннського кінофестивалю оголосили склад журі цьогорічного конкурсу, повідомляє Variety.

Очолить журі мексиканський кінорежисер Алехандро Гонсалес Іньяріту. До нього приєднаються:

Американська акторка Ель Фаннінг,

Сенегальська акторка Меймуна Н'Діай

Грецький кінорежисер Йоргос Лантімос

Польський режисер та сценарист Павло Павліковськи

Американська сценаристка і режисер Келлі Райхардт

Італійський кінематографіст Аліче Рорвахер

Французький кінорежисер Енкі Білал

Сценарист французько-марокканського походження Робен Кампійо.

Цього року організатори намагалися зберегти гендерний баланс, запросивши до журі чотирьох жінок і чотирьох чоловіків різних національностей.

Каннський фестиваль стартує 14 травня і триватиме до 25 травня.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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