Обами зніматимуть фільми для Netflix. Про що? Культогляд
У культогляді цього тижня:
- Обами зніматимуть для Netflix
- "Розповідь служниці" повертається
- Хто буде в журі Каннського кінофестивалю
Обами зніматимуть для Netflix
Колишній президент США Барак Обама та його дружина Мішель підписали з Американським стрімінговим сервісом Netflix контракт на виробництво серіалів та фільмів, повідомляє Rolling Stone.
Продакшн-компанія Higher Ground Productions, яку заснувало подружжя, готує сім проектів спільно з Netflix. Серед них документальні стрічки, художні фільми та серіали.
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Проекти покажуть ключові цінності компанії: стійкість, рішучість, єдність та надію, пише видання.
Акцент будуть робити на історіях, які мотивують до змін.
"Ми створили Higher Ground для того, щоб скористатися силою сторітелінгу. Саме тому ми з нетерпінням чекаємо на реалізацію цих проектів", - сказав екс-президент.
"Торкаючись тем расової і класової приналежності, ми віримо, що кожна з цих ініціатив не лише розважатиме, а й слугуватиме джерелом освіти, зв'язку і натхнення для всіх нас", - додав він.
"Розповідь служниці" повертається на екрани
Американський серіал "Розповідь служниці", що отримав кілька нагород премії Еммі повертається на екрани з третім сезоном цього літа, повідомляє Vice.
Трейлер нового сезону дає надію на повномасштабне повстання у вигаданій тоталітарній державі Гілліад.
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За сюжетом, події відбуваються в майбутньому у вигаданій республіці Гілліад, в якій для народження дітей чиновників та їхніх дружин використовують окремий клас жінок - так званих служниць.
Попередній сезон завершився на тому, що головна героїня Джун Осборн віддає своє немовля і вирішує залишитися в Гілліад замість того, щоб втекти. Тепер же, виглядає так, що вона готова підірвати це місце зсередини, пише видання.
"Принаймні, якщо я і досі тут, надія ще є", - каже персонаж акторки Елізабет Мосс у трейлері третього сезону.
Хто в журі Каннського кінофестивалю
Організатори Каннського кінофестивалю оголосили склад журі цьогорічного конкурсу, повідомляє Variety.
Очолить журі мексиканський кінорежисер Алехандро Гонсалес Іньяріту. До нього приєднаються:
- Американська акторка Ель Фаннінг,
- Сенегальська акторка Меймуна Н'Діай
- Грецький кінорежисер Йоргос Лантімос
- Польський режисер та сценарист Павло Павліковськи
- Американська сценаристка і режисер Келлі Райхардт
- Італійський кінематографіст Аліче Рорвахер
- Французький кінорежисер Енкі Білал
- Сценарист французько-марокканського походження Робен Кампійо.
Цього року організатори намагалися зберегти гендерний баланс, запросивши до журі чотирьох жінок і чотирьох чоловіків різних національностей.
Каннський фестиваль стартує 14 травня і триватиме до 25 травня.
Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг
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