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3 травня іноземна преса пише про таке:

Чого чекати від Зеленського

Байдени: батько за сина?

До нас летить "бог хаосу"

Тостер для геймерів

Оптимістичні сподівання

Одна з найпопулярніших канадських газет The Globe and Mail робить прогнози щодо майбутньої політики новообраного президента України Володимира Зеленського.

На думку видання, важливою вихідною позицією є те, що на відміну від президента Петра Порошенка, який представляв великий бізнес, Зеленський радше є представником середнього класу підприємців.

На думку видання, тому він має бути зацікавлений "щонайменше в судовій, податковій та правовій реформах".

"У таких галузях, як медицина, може спостерігатися деяке відкочування, оскільки його нинішній радник критикує помітні зміни позитивного характеру, досягнуті тимчасовим виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я Уляною Супрун, але в цьому та інших секторах різні сили можуть більшою мірою забезпечити продовження реформ", - пише газета.

Як йдеться у статті, українці можуть пишатися виборами, зокрема через те, що "попри те, що президент і прем'єр-міністр України мають єврейське коріння, це факт не отруїв кампанію [...] і дозволяє нам нарешті похоронити старі радянські кліше про український антисемітизм".

"Залп" проти Джо Байдена

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Робота Хантера Байдена, молодшого сина Джо Байдена, в Україні може обернутися скандалом для батька, який планує балотуватися до Білого дому у 2020 році, пише Vanity Fair.

Мова закрема йде про розлогу статтю у відомій газеті The New York Times, яка присвячена інтересам родини Байденів в Україні.

Основну увагу приділено моменту, коли віце-президент Джо Байден за президентства Барака Обами вимагав від України звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Так трапилося, зауважує видання, що в той час українські прокурори цікавилися роботою енергокомпанією Burisma Holdings, членом правління якої був молодший Байден.

Обидва відкидають будь-який зв'язок між цими двома фактами, пише Vanity Fair.

"Питання, яке підіймає, але на яке не відповідає Times, полягає в тому, чи було перетинання інтересів в Україні Джо і Хантера збігом чи елементом корупції?", - додає видання.

Воно припускає, що "справа компанії Burisma - будь то збіг чи скандал - може бути лише першим залпом у більш широкій війні проти Джона Байдена".

NASA готує телескопи

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Американська космічна агенція NASA розпочинає підготовку до наближення гігантського астероїда під назвою "Бог хаосу", повідомляє The Independent.

За прогнозами вчених, 13 квітня 2029 року земляни зможуть побачити смужку світла, яка буде швидко збільшуватися і ставати яскравішою. Вона буде рухатися настільки швидко, що промайне повз Місяць за хвилину і буде настільки ж яскрава, як зорі на небі.

Вчені дали астероїду завширшки 340 м ім'я єгипетського бога хаосу Апофіса (або Апепа).

Як очікується, він пролетить на достатньо далекій та безпечній відстані від Землі - 19 тисяч миль, що також дасть вченим змогу ретельно його роздивитися.

Видання зауважує, що деякі космічні кораблі також пролітають над Землею на цій відстані.

"Ми спостерігатимемо астероїд з допомогою як оптичних, так і радіолокаційних телескопів. Завдяки радіолокаційним спостереженням ми могли б побачити деталі поверхні розміром лише кілька метрів", - розповідає Маріна Брозовіч з каліфорнійської лабораторії NASA.

Геймерський тостер

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Фанати однієї з найбільш відомих компаній-виробників обладнання для комп'ютерних ігор RAZER мають причини для святкування, пише профільне видання PC Gamer.

Після п'яти років вмовлянь виконавчий директор Мін-Ліанг Тан таки погодився на розробку спеціального фірмового тостера Razer Toaster.

Ідея, яка виникла онлайн п'ять років тому, спочатку здавалася йому жартом, тому він поставив, здавалося б, нездійснену умову: зібрати 1 мільйон вподобань на користь цієї ідеї.

"Що ж, я не думав, що хлопці це зроблять, але вони зробили… Що ж, що тут скажеш. Щойно офіційно вподобав їхню сторінку - і тепер збиратиму команду дизайнерів та інженерів", - заявив Мін-Ліанг у Facebook 29 квітня.

Він попередив, що на реалізацію проекту піде "кілька років".

Тостер стане першим побутовим приладом RAZER.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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