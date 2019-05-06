Для чого Росія вербує українців на Facebook? Огляд ЗМІ

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У понеділок, 6 квітня, іноземна преса пише про таке:

Чи вербує Росія українців для політичної реклами на Facebook?

Що розповідає актриса про зйомки в серіалі "Чорнобиль".

Шість питань, які визначають успішність шлюбу.

Як у Британії пройшов фестиваль менопаузи.

Росія намагалася вербувати українців на Facebook

Росія вербує в інших країнах людей, аби мати змогу розміщувати там політичну рекламу на Facebook, пише Telegraph.

За правилами Facebook, публікувати політичну рекламу можна лише у країні проживання.

Однак деякі країни намагаються обходити цю норму, каже голова кібербезпеки компанії Натаніел Глейшер.

"У деяких країнах таємно проводити рекламу на користь іншої країни є незаконним, - каже Глейшер. - Тому до цих людей можуть завітати правоохоронці".

Глейшер підтвердив, що таку тактику спостерігали в Україні, де росіяни намагалися орендувати акаунти місцевих жителів.

При цьому Глейшер не уточнив, чи спрацювала ця тактика, і не назвав інших країн, де відбувалося б щось подібне.

Однак Facebook раніше вже попереджав про можливе фінансування Росією реклами в різних точках Європи, пише газета.

Зокрема, у січні адміністрація соцмережі видалила сотні сторінок у Литві та Естонії, які представлялися, як місцеві ЗМІ, але за даними Facebook, насправді перебували під управлінням російського інформаційного агентства Sputnik.

За словами Глейшера, з 2016 року кількість спроб російського втручання у вибори збільшилися.

Раніше цього року голова електоральної політики Facebook, Кейті Харбат, повідомила про складання "білого списку" політичних рекламодавців із ЄС перед виборами в Європарламент. Вона додала, що деяких кандидатів доведеться блокувати.

Емілі Вотсон - про серіал "Чорнобиль"

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Емілі Вотсон, яка грає у серіалі "Чорнобиль" роль фізика, розповідає про свій досвід роботи над проектом із захватом, пише Herald.

"Коли тобі дають такий сценарій, ти його поглинаєш і кажеш "Боже мій, це неймовірно. Я дуже хочу це зробити", - розповідає акторка.

Її героїня, каже Вотсон, - збірний образ учених, які намагалися з'ясувати причину трагедії.

"Моя героїня з Білорусі - і не треба багато знати про Білорусь, аби здогадатися, що це, напевно, одне з найгірших місць для життя у ХХ столітті", - каже акторка.

"Я бачила її як людину, яка виросла у місці, де треба бути дуже сильним, аби вижити. Місці, яке дало б їй силу сказати "Так, це моє покликання".

Вотсон вважає, що актуальності серіалу додає й загроза глобального потепління.

"Коли ми його знімали, він видавався дуже актуальним. Новини про зміни клімату, про те що вже за 12 років ми дійдемо критичної точки, що ми знаходимося у кризі... Однак ніхто у владі не ставиться до цього, як до кризи…"

"Це дуже подібні ситуації, - каже акторка. - Вибухнув ядерний реактор, і всі, хто перебуває при владі, сказали: "Ні, все нормально. Ми все виправили". Паралелі не можуть бути точнішими".

Вотсон каже, що серіал надихнув її не боятися "казати свою правду, і не сидіти склавши руки, дозволяючи, щоб речі просто так траплялися з тобою".

Тест на успішність шлюбу

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Британський психолог Ендрю Маршал склав тест із шести питань, який допоможе шлюбним парам уникнути розлучення, пише Daily Mail.

Для успішності шлюбу чи не найбільше значення має здатність вирішувати непорозуміння, каже Маршал, який написав 19 книжок про стосунки.

Його тест дозволяє за методом подолання сварок визначити якість подружжя.

У ньому він питає, зокрема, що робить пара, коли разом губиться під час автомобільної подорожі; коли одного партнера дратує якась звичка іншого; коли в одного з партнерів немає настрою для сексу; як вони реагують на ревнощі; і коли бентежать ціни на комунальні послуги.

В ході тесту партнерів також запитують, на що схожий стиль їхніх сварок: на перемикач із позиціями "ввімкнено" та "вимкнено", на бій між котом і собакою чи на дебати.

Якщо за результатами тесту у когось з партнерів проявляється схильність до конфліктів, психолог радить своєю поведінкою поставити приклад, як до себе ставитися.

У разі низького рівня конфліктності, що супроводжується загасанням пристрасті, психолог радить не тримати в собі злість, а навпаки, висловлювати почуття. Адже вирішення сварок - це "найінтимніше, що може робити шлюбна пара", вважає психолог.

Аби покращити якість шлюбу, психолог також радить усім парам більше розмовляти одне з одним, цілуватися із відкритими очима, одночасно йти спати, час від часу йти на компроміси та висловлювати негативні почуття.

Фестиваль менопаузи

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У Шотландії пройшов перший британський фестиваль менопаузи, пише Daily Mail.

На ньому відомі телеведучі Давіна Маккол, Зоя Бол і Кірсті Ворк розповідали про свій досвід, пов'язаний із цим явищем.

Жінки віком від 50 до 54 років складають найбільшу вікову групу в Британії - тож зрозуміло, що вони не хочуть більше страждати в тиші, пише газета.

Фестиваль організувала Рейчел Вайс, яка заснувала "Кафе Менопаузи" - серію зустрічей для жінок та чоловіків по всій країні.

Американка Келлі Джекс, авторка книги Мартіні та Менопауза, у вступній промові дала кілька порад для полегшення симптомів.

Серед них: приділяти час фізичним навантаженням; додавати до раціону продукти, багаті на жирні кислоти омега-3 (риба, оливкова олія тощо); перевірити рівень вітаміну D; висипатися та не вживати алкоголь перед сном; спробувати гормональні препарати - саме вони, за словами Джекс, "змінили її життя".

У 2002 році суперечливе дослідження показало, що споживання певних гормональних препаратів подвоює ризик раку молочної залози, пише газета. Подальші дослідження спростували ці висновки, однак страх досі існує.

За найсучаснішими дослідженнями, ризик раку грудей серед жінок віком 50-59 складає 2,3%, а серед тих, хто приймає такі препарати - 2,8%.

Ризик цього захворювання також збільшує споживання понад 20 мл чистого алкоголю на день та надмірна вага, додає видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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